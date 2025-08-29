Σφοδρή επίθεση Λευκού Οίκου κατά του Politico - «Επιχείρηση ξένης επιρροής» κατά Στιβ Γουίτκοφ

Άρθρο του μέσου που αγοράστηκε το 2021 από τον γερμανικό κολοσσό Axel Springer ανέφερε ότι η «απειρία του Γουίκοφ είναι εμφανής» στις συνομιλίες του με τον Πούτιν

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

AP
Σφοδρή επίθεση κατά του Politico εξαπέλυσε την Παρασκευή (29/08) ο Λευκός Οίκος, εξαιτίας άρθρου που επέκρινε τις διαπραγματεύσεις του Αμερικανού προεδρικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ για την Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, άσκησε σφοδρή κριτική κατά του Politico, το οποίο αγοράστηκε το 2021 από τον γερμανικό κολοσσό των μέσων ενημέρωσης Axel Springer, με αφορμή ρεπορτάζ που επικαλείτο ανώνυμους αξιωματούχους οι οποίοι έλεγαν ότι «η απειρία του Γουίτκοφ είναι εμφανής» στις συνομιλίες του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Το άρθρο του Politico είναι κακή δημοσιογραφική πρακτική. Αλλά είναι κάτι περισσότερο: πρόκειται για επιχείρηση ξένης επιρροής που στόχο έχει να πλήξει την κυβέρνηση και ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέλη της», δήλωσε ο Βανς στο Χ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δεν ήταν ο μοναδικός αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που καταφέρθηκε κατά του Politico, με τον αναπληρωτή προσωπάρχη Τζέιμς Μπλερ να χαρακτηρίζει το άρθρο «επιχείρηση ξένης επιρροής μέσω ενός διαδικτυακού μέσου υπό γερμανικό έλεγχο».

Οι αξιωματούχοι δεν προσκόμισαν καμία απόδειξη για εμπλοκή ξένης δύναμης ή κυβέρνησης πίσω από το δημοσίευμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ σπεύδει να υπερασπιστεί τον Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος κατηγορείται από επικριτές για τον ρόλο του ως ειδικός απεσταλμένος.

Οι επιθέσεις κατά του Politico ήρθαν την ώρα που το Βερολίνο και το Παρίσι εξέφραζαν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ στην Ουκρανία θα αποδώσουν, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «πολλούς ακόμη μήνες».

Ο Γουίτκοφ, μεγιστάνας ακινήτων, ορίστηκε από τον Τραμπ ειδικός απεσταλμένος για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και τη Γάζα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία διπλωματική εμπειρία.

Το άρθρο του Politico ήταν ένα από σειρά δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, μεταξύ αυτών και στο The Atlantic, που υποστήριζαν ότι οι διαπραγματεύσεις του Γουίτκοφ με τη Ρωσία προκαλούν σύγχυση.

Ο Γουίτκοφ έχει πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια στη Μόσχα για συναντήσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

