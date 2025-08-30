Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

Mωσαϊκό της Μαρίας Μαγδαληνής και του Ιησού στο κέντρο Magdala, στη Θάλασσα της Γαλιλαία. Ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε το μεγαλύτερο βήμα μέχρι τώρα για την αποκατάσταση της εικόνας της Μαρίας Μαγδαληνής, ανακηρύσσοντας μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν της, στις 22 Ιουνίου. Με το διάταγμά του το 2016, έθεσε τη γυναίκα που πρώτη διακήρυξε την ανάσταση του Ιησού στο ίδιο επίπεδο με τις λειτουργικές εορταστικές εκδηλώσεις των ανδρών Aποστόλων.

Μία από τις σημαντικότερες γυναίκες στη Βίβλο ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, και η μορφή της έχει απασχολήσει αρκετά τη δυτική τέχνη και τον κινηματογράφο – όπως η ομώνυμη ταινία του 2018, με πρωταγωνίστρια τη Ρούνεϊ Μάρα – που την παρουσίασε ως νέα και όμορφη, φορώντας ρούχα που αναδεικνύουν την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Αλλά στην τέχνη της Ανατολής, η Μαρία είναι πιο δύσκολο σημείο, αφού μοιάζει με όλες τις άλλες γυναίκες.

Η Joan Taylor, καθηγήτρια χριστιανικής προέλευσης και ιουδαϊσμού του δεύτερου ναού στο King's College του Λονδίνου, αποκάλυψε πώς έμοιαζε η Μαρία Μαγδαληνή ως ιστορική γυναίκα, μιλώντας στη Daily Mail.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η Μαρία ήταν μια «καθημερινή γυναίκα», η οποία ήταν μάλλον «δυσδιάκριτη» και δεν υπήρχε τίποτα το ξεχωριστό πάνω της, όπως έγραψε στο βιβλίο της, Dress in Mediterranean Antiquity.

Πού ήταν όμως το κινηματογραφικό λάθος στην ταινία του 2018.

Revealed: What Mary Magdalene REALLY looked like, according to experts - and why the 2018 movie starring Rooney Mara got it very wrong https://t.co/kJfAK3ByEg — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 30, 2025

Xρώμα προσώπου και δέρματος

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια, η Μαγδαληνή θα ήταν μια γυναίκα με εμφάνιση ανατολικής Μεσογείου / Μέσης Ανατολής.

Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα είχε σκουρόχρωμο δέρμα και χαρακτηριστικά

Το 2017, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών δημιούργησαν μια ανακατασκευή προσώπου της Μαρίας Μαγδαληνής, με βάση τα υποτιθέμενα λείψανά της - ένα κρανίο και μια τούφα μαλλιών - που βρέθηκαν στην Προβηγκία.

This relic is believed to be the actual skull of Mary Magdalene, located in a basilica in Southern France. pic.twitter.com/oNhk9cVLYc — Fascinating History (@Fascinate_Hist) July 27, 2025

Η ανακατασκευή τους δείχνει μια όμορφη γυναίκα με μυτερή μύτη, ψηλά ζυγωματικά και στρογγυλό πρόσωπο, φορώντας ένα λευκό μαντήλι στο κεφάλι της.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα λείψανα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στη Μαρία Μαγδαληνή.

Μιλώντας στο National Geographic, ο Philippe Charlier, ο οποίος πραγματοποίησε την ανακατασκευή, δήλωσε: «Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό είναι το πραγματικό κρανίο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό να το βγάλουμε από την ανωνυμία».

Ύψος

Η καθηγήτρια Taylor, δίνει κι άλλα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της Μαγδαληνής. Ήταν πιθανώς πολύ πιο κοντή από τις περισσότερες γυναίκες σήμερα.

«Το μέσο ύψος για μια γυναίκα ήταν 147 εκατοστά με τον μέσο όρο για τους άνδρες να είναι 166 εκατοστά», εξηγεί στο βιβλίο της.

Ηλικία

Δυστυχώς, η ηλικία της Μαρίας παραμένει ένα πλήρες μυστήριο - χωρίς καμία αναφορά σε αυτή στη Βίβλο, αν και η ειδικός αποκλείει το ενδεχόμενο να ήταν ανήλικη.

"Εφόσον το εδάφιο Λουκάς 8.1-3 δείχνει ότι ήταν γυναίκα με πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του Ιησού, δεν πρέπει να τη θεωρούμε ανήλικη", αναφέρει.

Χτένισμα

Τα μαλλιά της Μαρίας ήταν μακριά και σκούρα, αν και πιθανότατα τα είχε πλεγμένα και δεμένα.

«Μια γυναίκα από την Ιουδαία ή τη Ναβαταία μπορεί να φορούσε μαντήλι , αφού μικρά χρωματιστά υφάσματα έχουν βρεθεί εκατέρωθεν της Νεκράς Θάλασσας».

Ρούχα

Η Μαίρη πιθανότατα φορούσε ένα μακρύ, έντονα χρωματισμένο χιτώνα, σύμφωνα με την ειδικό, η οποία εξήγησε στη Daily Mail: «Υπάρχουν κομμάτια υφασμάτων που βρέθηκαν σε σπηλιές και τοποθεσίες γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα που διατηρούν ρούχα από την εποχή της Μαρίας.

«Γνωρίζουμε τότε ότι θα φορούσε έναν μακρύ χιτώνα δεμένο κάτω από το μπούστο και ένα μανδύα, πιθανώς έντονα χρωματισμένο (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο).

«Πιθανότατα θα φορούσε μαντίλα και επιπλέον θα κάλυπτε το κεφάλι της όταν χρειαζόταν να είναι πιο σεμνή».

Παπούτσια

Κάπως αναπάντεχα, η Μαρία φορούσε σανδάλια στα πόδια της.

«Τα σανδάλια κατασκευάζονταν πάντα σύμφωνα με τον τύπο soleae, με τη σόλα να αποτελείται από παχύ δέρμα και τα πάνω μέρη να μοιάζουν πολύ με λουριά αλλά με λουράκι φτέρνας και ήταν σφιγμένα στο δάχτυλο για στενή εφαρμογή», εξήγησε η καθηγήτρια.

Αξεσουάρ και κοσμήματα

Οι πλούσιες γυναίκες εκείνη την εποχή θα φορούσαν καρφίτσες, σκουλαρίκια και άλλα κοσμήματα, αλλά πιθανότητα η Μαγδαληνή δεν είχε.

Γράφοντας στο βιβλίο της, εξήγησε: «Είναι απίθανο ένας μαθητής του Ιησού όπως η Μαρία να φορούσε πολλά, δεδομένης της πρώιμης χριστιανικής ομιλίας κατά των κοσμημάτων.

"Γενικά, πρέπει να δούμε τη Μαρία και τις άλλες μαθήτριες να ντύνονται χωρίς να δίνουν μεγάλη σημασία στην καλή εμφάνιση, ειδικά δεδομένου ότι ήταν στο δρόμο με τον Ιησού»