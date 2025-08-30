Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

Μία διαφορετική εικόνα για τα χαρακτηριστικά της γυναίκας που ακολούθησε τον Ιησού αποκαλύπτουν οι ειδικοί

Newsbomb

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

Mωσαϊκό της Μαρίας Μαγδαληνής και του Ιησού στο κέντρο Magdala, στη Θάλασσα της Γαλιλαία. Ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε το μεγαλύτερο βήμα μέχρι τώρα για την αποκατάσταση της εικόνας της Μαρίας Μαγδαληνής, ανακηρύσσοντας μια μεγάλη γιορτή προς τιμήν της, στις 22 Ιουνίου. Με το διάταγμά του το 2016, έθεσε τη γυναίκα που πρώτη διακήρυξε την ανάσταση του Ιησού στο ίδιο επίπεδο με τις λειτουργικές εορταστικές εκδηλώσεις των ανδρών Aποστόλων.

AP/Ariel Schalit
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία από τις σημαντικότερες γυναίκες στη Βίβλο ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, και η μορφή της έχει απασχολήσει αρκετά τη δυτική τέχνη και τον κινηματογράφο – όπως η ομώνυμη ταινία του 2018, με πρωταγωνίστρια τη Ρούνεϊ Μάρα – που την παρουσίασε ως νέα και όμορφη, φορώντας ρούχα που αναδεικνύουν την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Αλλά στην τέχνη της Ανατολής, η Μαρία είναι πιο δύσκολο σημείο, αφού μοιάζει με όλες τις άλλες γυναίκες.

Η Joan Taylor, καθηγήτρια χριστιανικής προέλευσης και ιουδαϊσμού του δεύτερου ναού στο King's College του Λονδίνου, αποκάλυψε πώς έμοιαζε η Μαρία Μαγδαληνή ως ιστορική γυναίκα, μιλώντας στη Daily Mail.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η Μαρία ήταν μια «καθημερινή γυναίκα», η οποία ήταν μάλλον «δυσδιάκριτη» και δεν υπήρχε τίποτα το ξεχωριστό πάνω της, όπως έγραψε στο βιβλίο της, Dress in Mediterranean Antiquity.

Πού ήταν όμως το κινηματογραφικό λάθος στην ταινία του 2018.

Xρώμα προσώπου και δέρματος

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια, η Μαγδαληνή θα ήταν μια γυναίκα με εμφάνιση ανατολικής Μεσογείου / Μέσης Ανατολής.

Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα είχε σκουρόχρωμο δέρμα και χαρακτηριστικά

Το 2017, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών δημιούργησαν μια ανακατασκευή προσώπου της Μαρίας Μαγδαληνής, με βάση τα υποτιθέμενα λείψανά της - ένα κρανίο και μια τούφα μαλλιών - που βρέθηκαν στην Προβηγκία.

Η ανακατασκευή τους δείχνει μια όμορφη γυναίκα με μυτερή μύτη, ψηλά ζυγωματικά και στρογγυλό πρόσωπο, φορώντας ένα λευκό μαντήλι στο κεφάλι της.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα λείψανα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί ότι ανήκουν στη Μαρία Μαγδαληνή.

Μιλώντας στο National Geographic, ο Philippe Charlier, ο οποίος πραγματοποίησε την ανακατασκευή, δήλωσε: «Δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι αυτό είναι το πραγματικό κρανίο της Μαρίας της Μαγδαληνής. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό να το βγάλουμε από την ανωνυμία».

Ύψος

Η καθηγήτρια Taylor, δίνει κι άλλα στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της Μαγδαληνής. Ήταν πιθανώς πολύ πιο κοντή από τις περισσότερες γυναίκες σήμερα.

«Το μέσο ύψος για μια γυναίκα ήταν 147 εκατοστά με τον μέσο όρο για τους άνδρες να είναι 166 εκατοστά», εξηγεί στο βιβλίο της.

Ηλικία

Δυστυχώς, η ηλικία της Μαρίας παραμένει ένα πλήρες μυστήριο - χωρίς καμία αναφορά σε αυτή στη Βίβλο, αν και η ειδικός αποκλείει το ενδεχόμενο να ήταν ανήλικη.

"Εφόσον το εδάφιο Λουκάς 8.1-3 δείχνει ότι ήταν γυναίκα με πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου του Ιησού, δεν πρέπει να τη θεωρούμε ανήλικη", αναφέρει.

Χτένισμα

Τα μαλλιά της Μαρίας ήταν μακριά και σκούρα, αν και πιθανότατα τα είχε πλεγμένα και δεμένα.

«Μια γυναίκα από την Ιουδαία ή τη Ναβαταία μπορεί να φορούσε μαντήλι , αφού μικρά χρωματιστά υφάσματα έχουν βρεθεί εκατέρωθεν της Νεκράς Θάλασσας».

Ρούχα

Η Μαίρη πιθανότατα φορούσε ένα μακρύ, έντονα χρωματισμένο χιτώνα, σύμφωνα με την ειδικό, η οποία εξήγησε στη Daily Mail: «Υπάρχουν κομμάτια υφασμάτων που βρέθηκαν σε σπηλιές και τοποθεσίες γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα που διατηρούν ρούχα από την εποχή της Μαρίας.

«Γνωρίζουμε τότε ότι θα φορούσε έναν μακρύ χιτώνα δεμένο κάτω από το μπούστο και ένα μανδύα, πιθανώς έντονα χρωματισμένο (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο).

«Πιθανότατα θα φορούσε μαντίλα και επιπλέον θα κάλυπτε το κεφάλι της όταν χρειαζόταν να είναι πιο σεμνή».

Παπούτσια

Κάπως αναπάντεχα, η Μαρία φορούσε σανδάλια στα πόδια της.

«Τα σανδάλια κατασκευάζονταν πάντα σύμφωνα με τον τύπο soleae, με τη σόλα να αποτελείται από παχύ δέρμα και τα πάνω μέρη να μοιάζουν πολύ με λουριά αλλά με λουράκι φτέρνας και ήταν σφιγμένα στο δάχτυλο για στενή εφαρμογή», εξήγησε η καθηγήτρια.

Αξεσουάρ και κοσμήματα

Οι πλούσιες γυναίκες εκείνη την εποχή θα φορούσαν καρφίτσες, σκουλαρίκια και άλλα κοσμήματα, αλλά πιθανότητα η Μαγδαληνή δεν είχε.

Γράφοντας στο βιβλίο της, εξήγησε: «Είναι απίθανο ένας μαθητής του Ιησού όπως η Μαρία να φορούσε πολλά, δεδομένης της πρώιμης χριστιανικής ομιλίας κατά των κοσμημάτων.

"Γενικά, πρέπει να δούμε τη Μαρία και τις άλλες μαθήτριες να ντύνονται χωρίς να δίνουν μεγάλη σημασία στην καλή εμφάνιση, ειδικά δεδομένου ότι ήταν στο δρόμο με τον Ιησού»

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ο Μερτς λέει ότι η Ρωσία παρεμβαίνει στη Γερμανία - Να τον εξετάσουν οι ψυχίατροι»

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς έμοιαζε πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή και γιατί ήταν τόσο λάθος η ομώνυμη ταινία

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

19:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Κύπρος – Ελλάδα 31-43 (Ημίχρονο): Στο ρελαντί η Εθνική στο +12

18:59LIFESTYLE

Η Δώρα Παντέλη γιορτάζει έναν χρόνο γάμου: «Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς εκείνον, εσένα και τη ζωή»

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βόλος - Ολυμπιακός 0-0: Σέντρα στην αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

18:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά στα Γρεβενά με επικίνδυνες εστίες - Ήχησε το 112

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό της πυραμίδας του Χέοπα - Η κρυφή σήραγγα μήκους 9 μέτρων

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Βόλος - Ολυμπιακός: Έκπληξη από Μεντιλίμπαρ - Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

17:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Γουρούνα έπεσε στη θάλασσα στη Χερσόνησο - Στο νοσοκομείο δύο τουρίστες

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προτείνει την αποστολή Αμερικανών μισθοφόρων στην Ουκρανία

17:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις

17:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ιταλία – Γεωργία 78-62: Οι Ατζούρι έμειναν όρθιοι και πήραν την πρώτη νίκη τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Κατέρρευσε από τον άνεμο η σκηνή της συναυλίας της Άννας Βίσσης και του Αντώνη Ρέμου - Δείτε εικόνες

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Σε εξέλιξη μεγάλη ρωσική επίθεση σε όλο το μέτωπο στην Ουκρανία - Νέες αεροπορικές επιδρομές

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από που πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Η πυρκαγιά αποκάλυψε βιβλική τοποθεσία - Τον ναό όπου ο Ιησούς έκανε θαύματα

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και επισήμως ο πρωθυπουργός των Χούθι - Σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Ξεκινά νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα γενέθλια της Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θύελλα» καταιγίδων - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από το οργανωμένο σύστημα

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη οδηγό της Porsche - Αναφορά για οδήγηση υπό τον επήρεια φαρμάκου - Όλες οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Τραμπ είναι νεκρός»: Μετά τη δήλωση του Βανς για την «τρομερή τραγωδία», μια τάση έγινε viral

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στο Αλιβέρι: Ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, αφήνουν πίσω τους τρία παιδιά

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πυκνό μυστήριο στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας - Τεράστια κομμάτια του πυθμένα βρέθηκαν ανάποδα

17:33LIFESTYLE

Η Βρισηίδα Ανδριώτου ξεσπά: «Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των χρυσών αποθεμάτων της Γης αξίας 2,77 τρισεκατομμυρίων ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ