Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Ζελένσκι πριν τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ στην Κίνα

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο την «αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας» στην Ουκρανία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), που διεξάγεται στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Ο Μόντι, ο οποίος έφτασε στην Κίνα για τη σύνοδο, τόνισε ότι η Ινδία «προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της σε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στην ειρήνη». Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι συζήτησαν τόσο για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση όσο και για τις ανθρωπιστικές της διαστάσεις.

Το μήνυμα Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση «παραγωγική και σημαντική», επιβεβαιώνοντας την προθυμία του Κιέβου για μια πιθανή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως ανέφερε, η Ινδία «είναι έτοιμη να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες και να στείλει μήνυμα προς τη σωστή κατεύθυνση» κατά τις επαφές που θα έχει ο Μόντι στο περιθώριο της συνόδου.

Η Ινδία διατηρεί παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Ρωσία, τις οποίες δεν έχει διαρρήξει παρά την ταυτόχρονη προσπάθειά της να ενισχύσει δεσμούς με την Ουάσινγκτον και άλλους δυτικούς συμμάχους. Αυτή η πολιτική ισορροπιών έχει οδηγήσει το Νέο Δελχί να μην καταδικάσει επισήμως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιλέγοντας αντ’ αυτού τον ρόλο του πιθανού διαμεσολαβητή.

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες διεθνείς πρωτοβουλίες για εκεχειρία, η Μόσχα εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μια ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, γεγονός που δείχνει ότι οι προσπάθειες ειρήνευσης έχουν χάσει τη δυναμική τους.

Στο τραπέζι και οι εμπορικές πιέσεις

Παράλληλα, το Νέο Δελχί ξεκαθάρισε ότι δεν θα «υποκύψει» στην απόφαση της Ουάσινγκτον να αυξήσει τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50%. Η απόφαση αυτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ελήφθη ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, προσθέτοντας ένα ακόμη πεδίο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ - Ινδίας.

Διαβάστε επίσης