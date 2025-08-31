Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Ζελένσκι πριν τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ στην Κίνα

Ο Ινδός πρωθυπουργός συζήτησε με τον Ουκρανό πρόεδρο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ουκρανία, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Newsbomb

Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Ζελένσκι πριν τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ στην Κίνα

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εκφωνεί ομιλία κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ Ιαπωνίας-Ινδίας στο Τόκιο, στις 29 Αυγούστου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο την «αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας» στην Ουκρανία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε ενόψει της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ), που διεξάγεται στην κινεζική πόλη Τιαντζίν.

Ο Μόντι, ο οποίος έφτασε στην Κίνα για τη σύνοδο, τόνισε ότι η Ινδία «προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της σε όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στην ειρήνη». Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι συζήτησαν τόσο για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση όσο και για τις ανθρωπιστικές της διαστάσεις.

Το μήνυμα Ζελένσκι

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συζήτηση «παραγωγική και σημαντική», επιβεβαιώνοντας την προθυμία του Κιέβου για μια πιθανή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως ανέφερε, η Ινδία «είναι έτοιμη να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες και να στείλει μήνυμα προς τη σωστή κατεύθυνση» κατά τις επαφές που θα έχει ο Μόντι στο περιθώριο της συνόδου.

Η Ινδία διατηρεί παραδοσιακά στενές σχέσεις με τη Ρωσία, τις οποίες δεν έχει διαρρήξει παρά την ταυτόχρονη προσπάθειά της να ενισχύσει δεσμούς με την Ουάσινγκτον και άλλους δυτικούς συμμάχους. Αυτή η πολιτική ισορροπιών έχει οδηγήσει το Νέο Δελχί να μην καταδικάσει επισήμως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, επιλέγοντας αντ’ αυτού τον ρόλο του πιθανού διαμεσολαβητή.

Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες διεθνείς πρωτοβουλίες για εκεχειρία, η Μόσχα εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι σε μια ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, γεγονός που δείχνει ότι οι προσπάθειες ειρήνευσης έχουν χάσει τη δυναμική τους.

Στο τραπέζι και οι εμπορικές πιέσεις

Παράλληλα, το Νέο Δελχί ξεκαθάρισε ότι δεν θα «υποκύψει» στην απόφαση της Ουάσινγκτον να αυξήσει τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 50%. Η απόφαση αυτή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ελήφθη ως αντίποινα για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία, προσθέτοντας ένα ακόμη πεδίο έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ - Ινδίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:09ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών - Πώς σχετίζεται με τις πιέσεις Τραμπ

03:23ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Μεταβαίνει στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΣΣ - Θα μείνει για τη στρατιωτική παρέλαση

03:13ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Ζελένσκι πριν τη σύνοδο κορυφής του ΟΣΣ στην Κίνα

02:41ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νεκρός έφεδρος στη Γάζα – Ο 900ός στρατιώτης που χάνει τη ζωή του από τον Οκτώβριο του 2023

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού της ηγέτη Σινουάρ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επεισόδια σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις - Πέντε συλλήψεις έξω από ξενοδοχεία

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Κρήτη: Διάσωση Γαλλίδας τουρίστριας στα Σφακιά μετά από σοβαρό τραυματισμό σε μονοπάτι

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

00:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επιβεβαιώνει την δολοφονία του «πρωθυπουργού» των Χούθι

00:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ισπανία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 88-67: Ξέσπασαν οι «φούριας ρόχας» - Στην εκπνοή με Λόιντ η Πολωνία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Χιλιάδες διαδήλωσαν ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά 1-1: Πρώτος βαθμός για τους νεοφώτιστους

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Εξελίξεις στο «εθνικό κυνήγι» για τον πατέρα βετεράνο επιβίωσης - Ασφυκτικός θάνατος με σακούλα στο κεφάλι για τα τρία κοριτσάκια

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Άρης - Παναιτωλικός 0-2: Του… έκλεισε το «σπίτι» - Άγρια γιούχα για τους «κίτρινους»

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός του ομήρου Ιντάν Στίβι

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 18χρονου Νίκου - «Ήσουν το φως μας, το στήριγμά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:01ΕΛΛΑΔΑ

Από πού πήραν το όνομά τους οι 13 διάσημες πλατείες της Αθήνας - Σε ποιες ιστορίες «περπατούμε» καθημερινά

21:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σφάζονται» χήρα και πεθερικά για την περιουσία του μεγιστάνα που πέθανε από τσίμπημα μέλισσας

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

18:25ΕΛΛΑΔΑ

«Να μας προσέχετε από εκεί ψηλά»: Σπαραγμός για το ζευγάρι στην Εύβοια που χάθηκε στην άσφαλτο – Η τραγική προειδοποίηση της αδερφής του νεκρού οδηγού της μοτοσικλέτας

23:06LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Ερωτευμένη και λαμπερή στην Κεφαλονιά - Οι σκιές που πρόδωσαν τον νέο της σύντροφο

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εργαζόμενος σε εστιατόριο έσωσε πελάτη από πνιγμό

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Σπερχειάδα: Πακιστάνος αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει - Ομοεθνής του έκλεψε τα έγγραφα

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επεισόδια σε αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις - Πέντε συλλήψεις έξω από ξενοδοχεία

00:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και την «κηδεία» στον Άρη – Τα highlights

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα: Πτώσεις δέντρων και προβλήματα σε Κοζάνη, Ιωάννινα και Κέρκυρα - Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ σκέφτεται να αποχωρήσει από τις διπλωματικές προσπάθειες Ρωσίας - Ουκρανίας

03:23ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Μεταβαίνει στην Κίνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΣΣ - Θα μείνει για τη στρατιωτική παρέλαση

21:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

25χρονη ζούσε εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της – Την χτυπούσε και την ανάγκαζε να εκδίδεται

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία - εξπρές το Σαββατοκύριακο, πού θα «χτυπήσει»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα τρόλεϊ και η ιστορία τους: Από το ξήλωμα των γραμμών του τραμ το 1953 στην απόφαση για κατάργηση των «trolleybuses»

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση του Μπιλ Κλίντον - Με φορητό απινιδωτή στο αεροδρόμιο

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ