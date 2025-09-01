Κρεμλίνο: Οι επαφές Ρωσίας και ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Βλαντίμιρ Πούτιν - Σι Τζινπίνγκ

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν την Κυριακή τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε ρωσικά ΜΜΕ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι Σι και Πούτιν συναντήθηκαν στο περιθώριο μιας συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στην πόλη Τιαντζίν, στη βόρεια Κίνα.

Να σημειψωθεί πως ο Ρώσος πρόεδρος, είχε συνομιλίες στην Αλάσκα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα Αυγούστου.