Τουρκία: Καθαιρέθηκε ο επικεφαλής και η διοίκηση των κεμαλιστών στην Κωνσταντινούπολη

«Προσπάθεια να σταματήσει η πορεία του CHP προς την εξουσία», κατήγγειλε ο καθαιρεθείς πρόεδρος Οζγκιούρ Τσελίκ

Φωτ. Αρχείου - Υποστηρικτές του CHP σε διαδήλωση ενάντια στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Francisco Seco)

Καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση ο επικεφαλής και η διοίκηση της τοπικής οργάνωσης της Κωνσταντινούπολης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο πλαίσιο των ερευνών για εξαγορά ψήφων στο τοπικό συνέδριο του κόμματος.

Η καθαίρεση της διοίκησης της μεγαλύτερης νομαρχιακής επιτροπής του CHP στηρίζεται στην απόφαση που έλαβε σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, το 45ο Τμήμα του Πρωτοδικείου της Κωνσταντινούπολης, με την οποία κρίνει άκυρο το 38ο συνέδριο του τοπικού παραρτήματος του κόμματος που διεξήχθη στις 8 Οκτωβρίου του 2023.

Με την απόφαση καθαιρείται από την ηγεσία της οργάνωσης ο Οζγκιούρ Τσελίκ, στενός συνεργάτης του προέδρου του κόμματος και αρχηγού της κεμαλικής αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιούρ Οζέλ. Παράλληλα, «παγώνουν» όλες οι διαδικασίες για την προετοιμασία του επόμενου 39ου τακτικού συνεδρίου της τοπικής οργάνωσης του CHP στην Κωνσταντινούπολη.

«Εδώ και 300 ημέρες η χώρα αντιμετωπίζει μια μεγάλη αδικία»

Στη θέση του Τσελίκ, ορίστηκε προσωρινός πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης του CHP στην Κωνσταντινούπολη ο Γκιουρσέλ Τεκίν, πρώην πρόεδρος του ίδιου παρατήματος, και άλλα τέσσερα άτομα. Ο Τεκίν είχε παραιτηθεί πέρυσι από το κόμμα και θεωρείται προσκείμενος στον τέως πρόεδρο του CHP και πρώην υποψήφιο για την προεδρία της χώρας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε χάσει τις εσωκομματικές εκλογές από τον Οζκιούρ Οζέλ, τον Νοέμβριο του 2023. Μετά την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης ο Τεκίν δέχτηκε τον διορισμό του, λέγοντας είπε ότι δεν θα αφήσει να ανατεθεί η διοίκηση του κόμματος σε διαχειριστή εκτός κόμματος, αλλά το CHP θα το διοικήσουν τα μέλη του.

Ο πρόεδρος του CHP συγκάλεσε στις 17:00 σε έκτακτη συνεδρίαση την Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή του κόμματος.

Σε δήλωσή του ο καθαιρεθείς πρόεδρος Οζγκιούρ Τσελίκ ανέφερε ότι «το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και όλοι όσοι δεν ευθυγραμμίζονται με την κυβέρνηση μειοψηφίας, κάθε θεσμός, δέχεται επίθεση από όλες τις πλευρές. Η απόφαση που ελήφθη αποτελεί μια προσπάθεια να σταματήσει η πορεία του CHP προς την εξουσία».

Είπε επίσης ότι «εδώ και 300 ημέρες, αυτή η χώρα αντιμετωπίζει μια μεγάλη αδικία. Κάθε μέρα ξεκινούν νέες (σ.σ. εισαγγελικές) έρευνες και διώξεις εναντίον του προέδρου μας, Οζγκιούρ Οζέλ... Ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας από το κόμμα μας, Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στη φυλακή της Σηλυβρίας. Οι δήμαρχοι μας βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στη φυλακή της Σηλυβρίας και σε φυλακές σε όλη τη χώρα».

Καταλήγοντας είπε ότι «το CHP είναι ο λαός. Εδώ είναι το σπίτι του λαού, εδώ είναι η πατρική εστία του. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει την πατρική εστία του λαού, το σπίτι του λαού».

Εις βάρος του Τσελίκ, καθώς και δύο τοπικών δημάρχων του CHP και άλλων επτά στελεχών του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη εκκρεμεί ποινική δίκη για την ίδια υπόθεση με τον εισαγγελέα να ζητά ποινή φυλάκισης τριών ετών.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανέφερε ότι η απόφαση «αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο και δεν πρόκειται για τελική απόφαση. Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται». Σημείωσε ακόμη ότι σύμφωνα με την απόφαση ο δρόμος για το ακυρωτικό δικαστήριο παραμένει ανοιχτός.

