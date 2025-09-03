Συναγερμός για σαρκοφάγα βακτήρια: Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα - Οι ειδικοί προειδοποιούν

Ανησυχία επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα, καθώς διαπιστώνεται πως αυξάνονται όχι μόνο σε ποσοστά, αλλά και γεωγραφικά τα κρούσματα του Vibrio vulnificus, επίσης γνωστό ως βακτήριο που τρώει τη σάρκα.

Μία απλή γρατζουνιά στο πόδι μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνη αλλά και θανάσιμη πληγή.

Αυτά τα δυνητικά θανατηφόρα βακτήρια βρίσκονται φυσικά και ευδοκιμούν στα παράκτια ύδατα κατά τους θερμότερους μήνες, ειδικά σε υφάλμυρα νερά, όπου το γλυκό νερό συναντά τη θάλασσα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Κάποτε περιορίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην ακτή του Κόλπου, αλλά τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατά μήκος της Ανατολικής Ακτής, με αύξηση 800% από το 1988 έως το 2018, σύμφωνα με το CDC .

50/50 πιθανότητες επιβίωσης

Οι πιθανότητες επιβίωσης είναι μισές μισές, αρκεί να διαπιστωθεί έγκαιρα .

Το Vibrio vulnificus γενικά δεν θα πρέπει να αποτελεί θανατηφόρο κίνδυνο για τον μέσο άνθρωπο, λέει στο CNN ο υπεύθυνος υγείας της πολιτείας του Μισισιπή, Δρ. Ντάνιελ Έντνεϊ. Τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από κάποια λοίμωξη, δήλωσε ο Έντνεϊ.

Προτείνει, αν βρίσκεστε σε παράκτια ύδατα και υποψιάζεστε ότι είναι μολυσμένα με Vibrio και αποφύγετε το νερό εάν έχετε «κοψίματα ή πληγές που θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί».

Ωστόσο, η μόλυνση από Vibrio δεν εμφανίζεται μόνο μέσω της επαφής πληγής με νερό. Μπορεί επίσης να προκληθεί από την κατανάλωση ορισμένων τροφών.

Η μικροσκοπική εκτύπωση στο μενού

«Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΩΜΩΝ Ή ΜΗ ΜΕΡΙΚΩΣ ΨΗΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ, ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ Ή ΑΥΓΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΡΟΦΙΜΟΓΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.»

Αυτή η προειδοποίηση, που συχνά βρίσκεται με ψιλά γράμματα στο κάτω μέρος των μενού των εστιατορίων. Στη Λουιζιάνα, πρέπει να είναι «ευκρινώς ορατή» σε όλα τα καταστήματα που πωλούν ή σερβίρουν ωμά στρείδια - με λίγες εξαιρέσεις - σύμφωνα με το τοπικό Υπουργείο Υγείας.

Τα στρείδια προμηθεύονται την τροφή τους φιλτράροντας το θαλασσινό νερό. Όταν αυτό το νερό είναι γεμάτο με βακτήρια, ένα μόνο στρείδι θα μπορούσε να περιέχει έως και ένα εκατομμύριο κύτταρα Vibrio vulnificus, σύμφωνα με τον Δρ. Τζιμ Όλιβερ , καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Σάρλοτ.

Ο ευρύτερος κίνδυνος

Αν και είναι σπάνιο, «πολλοί άνθρωποι με λοίμωξη από Vibrio vulnificus μπορεί να αρρωστήσουν σοβαρά και να χρειαστούν εντατική θεραπεία ή ακρωτηριασμό άκρων.

Περίπου 1 στους 5 ανθρώπους με αυτή τη λοίμωξη πεθαίνει, μερικές φορές μέσα σε μία ή δύο ημέρες από την αρρώστια», σύμφωνα με το CDC.

Η Λουιζιάνα ήταν μια από τις πρώτες πολιτείες που έστρεψαν την προσοχή σε αυτή τη μόλυνση αυτή τη σεζόν, μετά την αύξηση των κρουσμάτων.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, οι αξιωματούχοι ανέφεραν 17 νοσηλείες και τέσσερις θανάτους μεταξύ των κατοίκων της Λουιζιάνα, αριθμός υπερδιπλάσιος από αυτόν που παρατηρείται συνήθως. Τουλάχιστον τρία ακόμη κρούσματα αναφέρθηκαν τον Αύγουστο.

Αυτό το δυνητικά θανατηφόρο βακτήριο δεν είναι μοναδικό μόνο για τα κράτη του Κόλπου και βρίσκεται βορειότερα καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες του νερού.

Τα κρούσματα στη Βόρεια Καρολίνα έχουν αυξηθεί κατά 620% τα τελευταία 10 χρόνια και στη Νέα Υόρκη έχουν υπερτριπλασιαστεί.

Οι επιστήμονες συνδέουν αυτή την τάση με την κλιματική αλλαγή.

Οι ωκεανοί θερμαίνονται και η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο μολύνσεων από Vibrio, σύμφωνα με τους επιστήμονες

Ο Όλιβερ, καθηγητής του UNC Charlotte, πρόσθεσε ότι το λιώσιμο των παγετώνων μειώνει την αλατότητα των ωκεανών - ένας άλλος παράγοντας που αυξάνει την απειλή.

Καθώς το κλίμα θερμαίνεται, περισσότερα βακτήρια παραμένουν ζωντανά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, γεγονός που επιδεινώνει τις επιδημίες το καλοκαίρι.

Η Δρ. Ρέιτσελ Νόμπλ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ, δήλωσε στο CNN ότι η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αυτού του δυνητικά θανατηφόρου βακτηρίου «επαναλαμβάνεται παγκοσμίως», υποδεικνύοντας μια «πολυπλοκότητα ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή».

«Αυτό δεν θα είναι το μόνο παθογόνο που θα αυξάνεται ενόψει της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η Νόμπλ. «Είναι απλώς ένα παράδειγμα, αλλά από το οποίο μπορούμε πραγματικά να μάθουμε».

Διαβάστε επίσης