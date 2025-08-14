Σημαντική ανακάλυψη: Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε αντιβιοτικά για υπερανθεκτικά βακτήρια

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεκινήσει μια «δεύτερη χρυσή εποχή» για την ανάπτυξη αντιβιοτικών, υποστήριξε η επιστημονική ομάδα του MIT που βρίσκεται πίσω από την ανακάλυψη

Newsbomb

Σημαντική ανακάλυψη: Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε αντιβιοτικά για υπερανθεκτικά βακτήρια
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο πιθανά νέα αντιβιοτικά που θα μπορούσαν να εξοντώσουν την ανθεκτική στα φάρμακα γονόροια και τα βακτήρια MRSA ανακάλυψε μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, όπως αποκάλυψαν ερευνητές.

Τα φάρμακα σχεδιάστηκαν «άτομο προς άτομο» από την τεχνητή νοημοσύνη και εξόντωσαν τα υπερανθεκτικά βακτήρια σε εργαστηριακές δοκιμές και δοκιμές σε ζώα.

Τα δύο σκευάσματα χρειάζονται ακόμη χρόνια βελτίωσης και κλινικών δοκιμών προτού μπορέσουν να συνταγογραφηθούν.

Ωστόσο, η ομάδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) που βρίσκεται πίσω από αυτή την ανακάλυψη υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεκινήσει μια «δεύτερη χρυσή εποχή» για την ανάπτυξη αντιβιοτικών.

Κίνδυνος τα βακτήρια που είναι ανθετικά στα αντιβιοτικά

Τα αντιβιοτικά εξοντώνουν τα βακτήρια, αλλά οι λοιμώξεις που είναι ανθεκτικές στη θεραπεία αυτή προκαλούν πλέον πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως.

Η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών έχει βοηθήσει τα βακτήρια να εξελιχθούν ώστε να αποφεύγουν τα αποτελέσματα των φαρμάκων, και εδώ και δεκαετίες υπάρχει έλλειψη νέων αντιβιοτικών.

Οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν την τεχνητή νοημοσύνη για να αναζητήσουν ανάμεσα σε χιλιάδες γνωστές χημικές ουσίες, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν εκείνες που μπορούν να γίνουν νέα αντιβιοτικά.

Τώρα, η ομάδα του MIT προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, χρησιμοποιώντας παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσει αντιβιοτικά για τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη γονόρροια και για το δυνητικά θανατηφόρο MRSA (χρυσίζοντας Σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη).

Η μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cell, εξέτασε 36 εκατομμύρια ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είτε δεν υπάρχουν είτε δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί.

Η διαδικασία εκπαίδευσης του μοντέλου

Οι επιστήμονες εκπαίδευσαν την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντάς της τη χημική δομή γνωστών ενώσεων μαζί με δεδομένα σχετικά με το αν επιβραδύνουν την ανάπτυξη διαφορετικών ειδών βακτηρίων.

Στη συνέχεια, η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει πώς επηρεάζονται τα βακτήρια από διαφορετικές μοριακές δομές, κατασκευασμένες από άτομα όπως άνθρακας, οξυγόνο, υδρογόνο και άζωτο.

Στη συνέχεια, δοκιμάστηκαν δύο προσεγγίσεις για το σχεδιασμό νέων αντιβιοτικών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη εντόπισε ένα πολλά υποσχόμενο σημείο εκκίνησης, αναζητώντας σε μια βιβλιοθήκη εκατομμυρίων χημικών θραυσμάτων, μεγέθους οκτώ έως 19 ατόμων, και συνέχισε από εκεί. Η δεύτερη έδωσε στην τεχνητή νοημοσύνη ελεύθερο πεδίο δράσης από την αρχή.

Η διαδικασία σχεδιασμού απέκλεισε επίσης οτιδήποτε έμοιαζε πολύ με τα τρέχοντα αντιβιοτικά. Προσπάθησε επίσης να διασφαλίσει ότι εφευρίσκονταν φάρμακα και όχι σαπούνια και να φιλτράρει οτιδήποτε προβλέπονταν ότι θα ήταν τοξικό για τον άνθρωπο.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν αντιβιοτικά για τη γονόρροια και το MRSA, ένα είδος βακτηρίου που ζει αβλαβώς στο δέρμα, αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη αν εισέλθει στον οργανισμό.

Νέα αντιβιοτικά από την τεχνητή νοημοσύνη

Μετά την παρασκευή τους, τα κορυφαία σχέδια δοκιμάστηκαν σε βακτήρια στο εργαστήριο και σε μολυσμένα ποντίκια, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη δύο νέων πιθανών φαρμάκων.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί αποδεικνύουμε ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό εντελώς νέων αντιβιοτικών», δηλώνει ο καθηγητής James Collins από το MIT στο BBC.

«Η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να δημιουργούμε μόρια με φθηνό και γρήγορο τρόπο και, με αυτόν τον τρόπο, να επεκτείνουμε το οπλοστάσιό μας και να αποκτήσουμε πραγματικό πλεονέκτημα στη μάχη της νοημοσύνης μας ενάντια στα γονίδια των υπερανθεκτικών βακτηρίων».

Ωστόσο, τα φάρμακα δεν είναι ακόμη έτοιμα για κλινικές δοκιμές και θα χρειαστεί να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις – οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν ένα έως δύο χρόνια – προτού ξεκινήσει η μακρά διαδικασία των δοκιμών σε ανθρώπους.

Ο Δρ Andrew Edwards, από το Fleming Initiative και το Imperial College London, δήλωσε ότι η εργασία αυτή είναι «πολύ σημαντική» και έχει «τεράστιο δυναμικό», καθώς «επιδεικνύει μια καινοτόμο προσέγγιση για την ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να βελτιώσει σημαντικά την ανακάλυψη και την ανάπτυξη φαρμάκων, εξακολουθούμε να πρέπει να καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες όσον αφορά τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας».

Αυτή μπορεί να είναι μια μακρά και δαπανηρή διαδικασία, χωρίς καμία εγγύηση ότι τα πειραματικά φάρμακα θα συνταγογραφηθούν τελικά στους ασθενείς.

Ανάγκη για βελτιωμένα μοντέλα

Κάποιοι ζητούν να βελτιωθεί ευρύτερα η ανακάλυψη φαρμάκων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο καθηγητής Collins λέει ότι «χρειαζόμαστε καλύτερα μοντέλα» που να υπερβαίνουν την απόδοση των φαρμάκων στο εργαστήριο και να προβλέπουν καλύτερα την αποτελεσματικότητά τους στον οργανισμό.

Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα σχετικά με το πόσο δύσκολη είναι η κατασκευή των σχεδίων της τεχνητής νοημοσύνης. Από τις 80 κορυφαίες θεραπείες για τη γονόρροια που σχεδιάστηκαν θεωρητικά, μόνο δύο συντέθηκαν για να δημιουργηθούν φάρμακα.

Ο καθηγητής Chris Dowson, του Πανεπιστημίου του Warwick, δήλωσε ότι η μελέτη ήταν «ενδιαφέρουσα» και έδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την ανακάλυψη αντιβιοτικών που θα μετριάσουν την εμφάνιση αντοχής στα βακτήρια».

Ωστόσο, εξηγεί, υπάρχει επίσης ένα οικονομικό πρόβλημα που επηρεάζει τις ανθεκτικές στα φάρμακα λοιμώξεις: «Πώς μπορείς να φτιάξεις φάρμακα που δεν έχουν εμπορική αξία

Αν εφευρεθεί ένα νέο αντιβιοτικό, τότε ιδανικά θα πρέπει να το χρησιμοποιείς όσο το δυνατόν λιγότερο για να διατηρήσεις την αποτελεσματικότητά του, καθιστώντας δύσκολο για οποιονδήποτε να αποκομίσει κέρδος.

*Πηγή: BBC

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:27ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στην Κρήτη: Οδηγός παρέσυρε σκύλο, έλεγξε το αυτοκίνητό της, και τον άφησε να πεθάνει

21:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπέρ μίας «σταθερής Δυτικής Όχθης» το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την ανακοίνωση Σμότριτς για νέους οικισμούς

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 69-61: Τα… έσπασε από την περιφέρεια, νίκησε με άμυνα και κορυφαίο τον Μήτογλου

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Οι πρωταθλητές Ιταλίας του εμφάνισαν τις αδυναμίες του

20:57LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

20:57ΥΓΕΙΑ

Σημαντική ανακάλυψη: Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε αντιβιοτικά για υπερανθεκτικά βακτήρια

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Ο αγώνας ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό του Conference League

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

20:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός: Ο σπουδαίος αγώνας για την πρόκριση στα play offs του Europa

20:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική ξεκίνησε με 0/16 τρίποντα στο φιλικό με το Μαυροβούνιο: Δείτε το πρώτο εύστοχο του Σαμοντούροφ

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από τους τελευταίους βομβαρδισμούς του Ισραήλ - Έξι εκ των θυμάτων περίμεναν να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του - Από μάνατζερ σε... αντίδικός του

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

20:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννης: Προσπάθεια οικειοποίησης του έργου της Βασ. Όλγας από τον δήμαρχο - Θέμα χρόνου να μάθουμε ότι έφτιαξε και το... Μετρό

20:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαχτάρ – Παναθηναϊκός: Τετέ και Τσέριν στο βασικό σχήμα, διατηρείται ο Σφιντέρσκι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Θύελλα αντιδράσεων στη Μέση Ανατολή μετά την αναφορά Νετανιάχου στο «Μεγάλο Ισραήλ»

20:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού: Για πρώτη φορά βασικός ο Πενράις | Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτική Προστασία: Πάνω από 150 φωτιές εντός 48 ωρών - Αναλυτικά τα στοιχεία των πυρκαγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρείο - Οι 10 ημέρες στο 414 της Πεντέλης

21:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος Αυτά είναι τα θαύματα της Παναγίας στην ιστορία του Ελληνισμού

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη στο «Δρομοκαΐτειο» με εισαγγελική εντολή

14:13ΕΛΛΑΔΑ

14 Αυγούστου 2005: Η πτήση - φάντασμα της Helios προς τον θάνατο, συνοδεία δύο F 16 - Ο ηρωισμός ενός ανθρώπου έσωσε την Αθήνα

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για 6 περιοχές - Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η δικαστική διαμάχη με την αδερφή του - Από μάνατζερ σε... αντίδικός του

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Μήνυμα από το 112 για εκκένωση δυο περιοχών

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική πρόβλεψη σεισμολόγων: Έρχεται ο «μεγάλος σεισμός» - Πού θα χτυπήσουν 8 Ρίχτερ

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η ανάρτησή της για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»

18:18LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Το δράμα της τυφλής συζύγου του

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

18:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS.... τα καίει όλα ξανά - Οι Αμερικανοί «βλέπουν» 40άρια για 48 ώρες παντού!

20:57LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη φωτογραφία που δημοσίευσε με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινα τρεις και κοιμόμουν μετά από 3 μέρες»: Τι λέει ο TikToker-αστυνομικός που βρέθηκε με 153 γραμμάρια κοκαΐνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ