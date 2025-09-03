Γάζα: Τουλάχιστον 73 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς - 11 ενώ αναζητούσαν ανθρωπιστική βοήθεια

Καπνός από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αποτυπώθηκε σε φωτογραφία από το νότιο Ισραήλ, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)

Τουλάχιστον 73 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το ξημέρωμα της Τετάρτης (03/09) σε όλη την έκταση της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 38 στην υπό ισραηλινή πολιορκία πόλη της Γάζας.

Έντεκα από τους νεκρούς σκοτώθηκαν ενώ αναζητούσαν βοήθεια, σύμφωνα με πληροφορίες νοσοκομειακών πηγών που μεταδόθηκαν στο Al Jazeera.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας από τις αρχές Αυγούστου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να καταλάβουν την πόλη και να εκτοπίσουν περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που ζουν εκεί.

«Αναίμακτα» τα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ

Ορισμένοι Ισραηλινοί, ειδικά στον ακαδημαϊκό χώρο και την επιχειρηματική κοινότητα, «φοβούνται πραγματικά» τα μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ, λέει ο Ακίβα Ελντάρ, Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής.

«Όταν δείχνεις ένα ισραηλινό διαβατήριο, πρέπει να ζητάς συγγνώμη και να λες, «Λυπάμαι για την πολιτική της κυβέρνησής μου. Ξέρω ότι διαπράττουμε εγκλήματα πολέμου»», είπε ο Ελντάρ στο Al Jazeera, μιλώντας από το Τελ Αβίβ.

Οι άνθρωποι δεν αισθάνονται άνετα να ταξιδεύουν και οι ακαδημαϊκοί παραπονιούνται ότι δεν εισρέουν κεφάλαια, πρόσθεσε.

Ωστόσο, τουλάχιστον το ένα τρίτο των Ισραηλινών υποστηρίζει τις πολιτικές του Νετανιάχου.

Επιπλέον, η ισραηλινή χρηματιστηριακή αγορά δεν ήταν ποτέ τόσο καλή και το σέκελ, το ισραηλινό νόμισμα, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τα περισσότερα νομίσματα στον κόσμο, πρόσθεσε.

«Οι Ισραηλινοί δεν το νιώθουν ακόμα στην τσέπη τους. Όταν χτυπήσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό, όταν δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν», ίσως τότε οι απαγορεύσεις, τα μποϊκοτάζ και οι κυρώσεις θα είναι έχουν πραγματικό αντίκτυπο, είπε ο Ελντάρ.

