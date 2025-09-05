Ανησυχία για την υγεία του Μπάιντεν: Εμφανίστηκε με μία μεγάλη πληγή στο κεφάλι

Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προκάλεσε ανησυχία αφού εθεάθη με μια τεράστια πληγή στο κεφάλι του, ενώ χαιρετούσε ανθρώπους στο Ντέλαγουερ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου της Ημέρας της Εργασίας.

Σοκαριστικά πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τον εύθραυστο 82χρονο να φέρει μια αισθητά κόκκινη πληγή στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού του, εν μέρει κρυμμένη από τα άσπρα μαλλιά του, ενώ έφευγε από μια εκκλησία στο Ρεχόμποθ Μπιτς.

«Έμεινα λίγο έκπληκτος γιατί είναι μια αισθητή ουλή», δήλωσε στο Inside Edition ο Φρεντ Κάργκερ, ο οποίος γύρισε το βίντεο και το μοιράστηκε στην πλατφόρμα X

«Φαίνεται πρόσφατο, λίγα μαλλιά καλύπτουν την ουλή. Μου φαίνεται σαν κάποιος που είχε αφαιρέσει αρκετά καρκινικά κύτταρα απο το δέρμα στο κεφάλι του». Ο Μπάιντεν υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση Mohs, μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στη New York Post την Πέμπτη.

Η χειρουργική επέμβαση αφαιρεί λεπτά στρώματα δέρματος ένα κάθε φορά, διατηρώντας τον υγιή ιστό γύρω του, μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα καρκινικά κύτταρα, σύμφωνα με την κλινική Mayo.

Ενώ δεν είναι σαφές πότε υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ο Μπάιντεν εθεάθη με επίδεσμο στo τέλoς Αυγούστου καθώς έφτασε στην κηδεία του πρώην κυβερνήτη του Ντέλαγουερ και βουλευτή Μάικ Κάστλ στην εκκλησία St. Joseph στην εκκλησία Brandywine στο Γκρίνβιλ.

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε προηγουμένως αφαιρέσει μια καρκινική δερματική βλάβη από το στήθος του μετά από ιατρική εξέταση τον Φεβρουάριο του 2023, η οποία αποδείχθηκε βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Τον Μάιο διαγνώστηκε με μια «επιθετική» μορφή καρκίνου του προστάτη που έκτοτε έχει εξαπλωθεί στα οστά του.

Οι γιατροί βρήκαν ένα «μικρό οζίδιο» στον προστάτη του Μπάιντεν και άλλα καρκινικά κύτταρα κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης - μια διάγνωση σταδίου 4 που δεν εντοπίστηκε από την ιατρική του ομάδα στον Λευκό Οίκο.

Ο γιατρός του Μπάιντεν, Δρ. Κέβιν Ο'Κόνορ, τον έκρινε «ικανό να υπηρετήσει» τον Φεβρουάριο του 2024, αφού ο τότε πιθανολογούμενος υποψήφιος των Δημοκρατικών υποβλήθηκε σε μια τυπική εξέταση στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ.

Η είδηση ​​για τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη πυροδότησε μια θύελλα ισχυρισμών ότι η τότε κυβέρνηση του Μπάιντεν και μέλη του στενού του κύκλου έκρυψαν εν γνώσει τους τη σωματική και γνωστική του παρακμή από το αμερικανικό κοινό. Ο πρώην πρόεδρος υποβάλλεται επί του παρόντος σε θεραπεία.

