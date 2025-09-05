Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σε VIP πάρτι με 500 καλεσμένους - Οι φωτογραφίες που εντυπωσίασαν

Εντυπωσιακή εμφάνιση για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στην Ουάσινγκτον την ώρα που παραμένει αδιευκρίνιστο πότε θα έρθει στην Αθήνα για την ανάληψη των καθηκόντων της, ως επικεφαλής στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η εκλεκτή του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στο μεγάλο πάρτι του GB News, για την επέκταση της λειτουργίας του στις ΗΠΑ, το βράδυ της Πέμπτης.

«Μια τόσο ξεχωριστή βραδιά στην Ουάσινγκτον για τον εορτασμό της αμερικανικής παρουσίασης του βρετανικού gbnews σχολίασε στην ανάρτησή της» η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συνοδεύοντάς την από φωτογραφίες με τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, τους οποίους ευχαρίστησε για την υπέροχη συνάντηση.

01 06 Με τον παρουσιαστή του Gnews, Νάιτζελ Φάρατζ 02 06 Με τη γραμματέα του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt 03 06 Με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Howard Lutnick 04 06 Με τον Εντουάρντο Μπολσονάρο 05 06 Με τον Jason Millerindc 06 06 Με τον Μichael Gwaltz

Στην εκδήλωση, στο εμβληματικό Ned's Club, παρευρέθηκαν περισσότεροι από 500 VIPs από το χώρο της αμερικανικής πολιτικής, των αμερικανικών επιχειρήσεων και των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης.

Οικοδέσποινα της βραδιάς ήταν η παρουσιάστρια του GB News Bev Turner, ενώ ξεχώρισε και η παρουσία των Νάιτζελ Φάρατζ και της γραμματέως Τύπου του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt.

