Ο IDF «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, ενώ νωρίτερα ζήτησε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από εκεί ενόψει επικείμενου πλήγματος.

«Επλήγη ένα πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς εγκατέστησαν εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών και τοποθέτησαν παρατηρητήρια στο κτίριο προκειμένου να παρακολουθούν τη θέση των στρατευμάτων του IDF στην περιοχή. Οι τρομοκράτες της Χαμάς τοποθέτησαν επίσης πολυάριθμα εκρηκτικά μηχανισμούς κοντά στο κτίριο», αναφέρεται στην δήλωση του IDF.

? STRUCK: A high-rise building that was being used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas terrorists installed intelligence gathering equipment and positioned observation posts in the building in order to monitor the location of IDF troops in the… pic.twitter.com/uEAOBs2yBb — Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2025

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, δήλωσε: «Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας (...) και ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται στο κτίριο Αλ Ρούγια (...) ή στις γειτονικές σκηνές».

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 783, 784, 688, 690 وتحديدًا في البرج المحدد بالأحمر والخيم المجاورة له



⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره



⭕️من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا… pic.twitter.com/NhaTdodwbU — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2025

«Ο IDF θα επιτεθεί προσεχώς στο κτίριο εξαιτίας της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών της Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά» σε αυτό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Διαβάστε επίσης