Ο IDF «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας
«Επλήγη ένα πολυώροφο κτίριο που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην περιοχή της πόλης της Γάζας», αναφέρεται στην δήλωση του IDF.
Ο ισραηλινός στρατός έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, ενώ νωρίτερα ζήτησε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από εκεί ενόψει επικείμενου πλήγματος.
Οι τρομοκράτες της Χαμάς εγκατέστησαν εξοπλισμό συλλογής πληροφοριών και τοποθέτησαν παρατηρητήρια στο κτίριο προκειμένου να παρακολουθούν τη θέση των στρατευμάτων του IDF στην περιοχή. Οι τρομοκράτες της Χαμάς τοποθέτησαν επίσης πολυάριθμα εκρηκτικά μηχανισμούς κοντά στο κτίριο», αναφέρεται στην δήλωση του IDF.
Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, δήλωσε: «Επείγουσα προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας (...) και ιδιαίτερα σε αυτούς που βρίσκονται στο κτίριο Αλ Ρούγια (...) ή στις γειτονικές σκηνές».
«Ο IDF θα επιτεθεί προσεχώς στο κτίριο εξαιτίας της παρουσίας τρομοκρατικών υποδομών της Χαμάς στο εσωτερικό ή κοντά» σε αυτό, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.