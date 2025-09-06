Καλιφόρνια: 5χρονος βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του

Ένα αγόρι 5 ετών βρήκε τραγικό θάνατο από μία πέτρα κατά τη διάρκεια οικογενειακής επίσκεψης σε παραλία της Καλιφόρνιας.

Ο 5χρονος αναρριχόταν σε βράχους με έναν φίλο του στην παραλία Rincon Beach στη Ventura, όταν «γλίστρησε» σε έναν βράχο και έπεσε, «προκαλώντας την πτώση ενός άλλου βράχου πάνω του». Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, σύμφωνα με την εφημερίδα Ventura County Star, η οποία επικαλείται το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ventura.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο 5χρονος χτύπησε το κεφάλι του κατά την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santa Barbara Cottage Hospital σε κρίσιμη κατάσταση.

Μια σελίδα GoFundMe αναγνώρισε το αγόρι ως Maxwell. Το τραγικό περιστατικό «ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των γονιών και των φίλων του», έγραψε ο οικογενειακός φίλος Bryan Holloway στη σελίδα.

Ο 5χρονος Μαξγουελ GoFundMe

Οι γονείς του Maxwell ήταν κατασκηνωτές και συχνά εξερευνούσαν με τον γιο τους νέα μέρη στη Νότια Καλιφόρνια, είπε ο Holloway.

«Μερικές από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές αναμνήσεις τους δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκηνώσεων και εξερευνήσεων στις παραλίες, τις ερήμους και τα βουνά της Καλιφόρνιας», έγραψε στη σελίδα GoFundMe. «Πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους κατασκηνώνοντας και εξερευνώντας νέα μέρη στη Νότια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου τους κατασκηνωτικού χώρου Ricardo».

Ο Maxwell περιγράφεται ως ένα «ενεργητικό πνεύμα» που «έζησε και βίωσε περισσότερα στα 5 χρόνια της σύντομης ζωής του από ό,τι τα περισσότερα παιδιά σε όλη τους τη ζωή».

«Ζούσε μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και εξερευνήσεις, δημιουργώντας παράλληλα μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις με τη μαμά, τον μπαμπά, τους φίλους και την οικογένειά του», έγραψε ο Holloway στο GoFundMe. «Ο Max θα λείψει πάρα πολύ σε όλους όσους τον γνώριζαν. Έφερε τόση χαρά όχι μόνο στη ζωή των γονιών του, αλλά και στη ζωή των πιο στενών φίλων και της οικογένειάς του».

Με πληροφορίες από people.com

