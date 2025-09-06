Καλιφόρνια: 5χρονος βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Rincon της Καλιφόρνιας στις 31 Αυγούστου

Newsbomb

Καλιφόρνια: 5χρονος βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του
GoFundMe
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα αγόρι 5 ετών βρήκε τραγικό θάνατο από μία πέτρα κατά τη διάρκεια οικογενειακής επίσκεψης σε παραλία της Καλιφόρνιας.

Ο 5χρονος αναρριχόταν σε βράχους με έναν φίλο του στην παραλία Rincon Beach στη Ventura, όταν «γλίστρησε» σε έναν βράχο και έπεσε, «προκαλώντας την πτώση ενός άλλου βράχου πάνω του». Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 31ης Αυγούστου, σύμφωνα με την εφημερίδα Ventura County Star, η οποία επικαλείται το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ventura.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο 5χρονος χτύπησε το κεφάλι του κατά την πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Santa Barbara Cottage Hospital σε κρίσιμη κατάσταση.

Μια σελίδα GoFundMe αναγνώρισε το αγόρι ως Maxwell. Το τραγικό περιστατικό «ξετυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των γονιών και των φίλων του», έγραψε ο οικογενειακός φίλος Bryan Holloway στη σελίδα.

5χρονος Καλιφόρνια

Ο 5χρονος Μαξγουελ

GoFundMe

Οι γονείς του Maxwell ήταν κατασκηνωτές και συχνά εξερευνούσαν με τον γιο τους νέα μέρη στη Νότια Καλιφόρνια, είπε ο Holloway.

«Μερικές από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές αναμνήσεις τους δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκηνώσεων και εξερευνήσεων στις παραλίες, τις ερήμους και τα βουνά της Καλιφόρνιας», έγραψε στη σελίδα GoFundMe. «Πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους κατασκηνώνοντας και εξερευνώντας νέα μέρη στη Νότια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένου του αγαπημένου τους κατασκηνωτικού χώρου Ricardo».

Ο Maxwell περιγράφεται ως ένα «ενεργητικό πνεύμα» που «έζησε και βίωσε περισσότερα στα 5 χρόνια της σύντομης ζωής του από ό,τι τα περισσότερα παιδιά σε όλη τους τη ζωή».

«Ζούσε μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και εξερευνήσεις, δημιουργώντας παράλληλα μερικές από τις πιο όμορφες αναμνήσεις με τη μαμά, τον μπαμπά, τους φίλους και την οικογένειά του», έγραψε ο Holloway στο GoFundMe. «Ο Max θα λείψει πάρα πολύ σε όλους όσους τον γνώριζαν. Έφερε τόση χαρά όχι μόνο στη ζωή των γονιών του, αλλά και στη ζωή των πιο στενών φίλων και της οικογένειάς του».

Με πληροφορίες από people.com

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος προκάλεσε τη βύθιση ενός πλοιαρίου, έντεκα άνθρωποι αγνοούνται

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος: Άγιο είχε ο οδηγός μπετονιέρας που ανετράπη λίγο πριν τον γκρεμό

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Τα μέτρα ισοδυναμούν με περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη και λιγότερους φόρους

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικά ευρήματα σε λαθραία καπνικά προϊόντα - Τι έδειξαν οι αναλύσεις

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάποιοι Θεσσαλονικείς χειροκροτούσατε από υποχρέωση»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

22:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, θα μιλήσω μόνο για μπάσκετ», δήλωσε ο Σπανούλης

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

21:55ΚΟΣΜΟΣ

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί» - Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με φόντο φωτιά και ελικόπτερα

21:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: Ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης!

21:46ΕΘΝΙΚΑ

Ανάρτηση Δένδια για τα «Σεπτεμβριανά: «Ημέρα Μνήμης»

21:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Συναγερμός στο Eurobasket 2025: Ύποπτο δέμα έφερε αναστάτωση κι έκλεισε το Media Center

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 5χρονος βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του – Χτυπήθηκε από πέτρα που έπεσε ενώ έκανε αναρρίχηση με έναν φίλο του

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νέα καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά του 59χρονου γιατρού

21:27ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ για την ΚΑΕ, αποκάλυψε ο Θανάσης Χατζόπουλος

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Ξεπέρασε Μέσι και γράφει ιστορία ο Κριστιάνο

21:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

21:55ΚΟΣΜΟΣ

«Λατρεύω τη μυρωδιά των απελάσεων το πρωί» - Ο Τραμπ δημοσίευσε μια φωτογραφία του με φόντο φωτιά και ελικόπτερα

20:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

21:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Συναγερμός στο Eurobasket 2025: Ύποπτο δέμα έφερε αναστάτωση κι έκλεισε το Media Center

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάποιοι Θεσσαλονικείς χειροκροτούσατε από υποχρέωση»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: 5χρονος βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια των γονιών του – Χτυπήθηκε από πέτρα που έπεσε ενώ έκανε αναρρίχηση με έναν φίλο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ