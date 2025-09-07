Ηνωμένο Βασίλειο: Είναι μόλις 18 ετών και είναι ήδη οδηγός τρένου - Από τους νεότερους της χώρας

Ο 18χρονος Logan Smallwood έχει μια σαφή απάντηση στην ερώτηση «Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;» «Είμαι ήδη οδηγός τρένου».

Με πάθος για τους σιδηροδρόμους από τότε που θυμάται τον εαυτό του, ο νεαρός από το County Durham της Αγγλίας είναι ένας από τους νεότερους που απέκτησαν ποτέ άδεια οδήγησης τρένου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το όνειρό του ξεκίνησε από το δώρο του προπάππου του – ένα τρενάκι. «Πάντα έλεγα ότι όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω οδηγός τρένου», είπε στο BBC.

Ο Logan Smallwood λάτρευε από μικρός τα τρένα Facebook

Ο Logan, ένας απόφοιτος με τιμητική διάκριση από το Newcastle College Rail Academy, ξεκίνησε την πορεία του ως εθελοντής στη σιδηροδρομική γραμμή Weardale Railway Line. Σήμερα, οδηγεί με υπερηφάνεια την ατμομηχανή Sentinel, που διασχίζει μια πανέμορφη διαδρομή μέσα από το βρετανικό τοπίο.

Η πρόσφατη απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να μειώσει το όριο ηλικίας για τους οδηγούς από τα 20 στα 18 έδωσε την ευκαιρία στον Logan να βουτήξει κατευθείαν στην επαγγελματική ζωή.

Η μητέρα του, δακρύζοντας από υπερηφάνεια, παρακολούθησε τον γιο της να λαμβάνει το πιστοποιητικό του οδηγού, ενώ ο ίδιος, όταν δεν βρίσκεται πίσω από τα χειριστήρια, συνεχίζει να ασχολείται με τη μεγάλη συλλογή του από μοντέλα τρένων.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Διαβάστε επίσης