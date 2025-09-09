Ο Τραμπ πανηγυρίζει για την ακύρωση απονομής βραβείου του West Point στον Τομ Χανκς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την απόφαση του West Point (Στρατιωτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών) να ακυρώσει την τελετή απονομής βραβείου στον Τομ Χανκς, με τον πρόεδρο να χαρακτηρίζει τον βραβευμένο με Oscar ηθοποιό «καταστροφικό» και «WOKE».

Ο Χανκς επρόκειτο να λάβει το βραβείο Sylvanus Thayer 2025 στις 25 Σεπτεμβρίου, αλλά η ένωση αποφοίτων της Στρατιωτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ ακύρωσε την τελετή την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Σημαντική κίνηση!» έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social τη Δευτέρα. «Δεν χρειαζόμαστε καταστροφικούς, WOKE αποδέκτες να λαμβάνουν τα πολυπόθητα αμερικανικά βραβεία μας!!! Ελπίζουμε ότι τα Όσκαρ και άλλες ψεύτικες απονομές βραβείων θα αναθεωρήσουν τα πρότυπα και τις πρακτικές τους στο όνομα της δικαιοσύνης και της ισότητας».

Το West Point, η ένωση αποφοίτων του και ένας εκπρόσωπος του Χανκς δεν απάντησαν σε ερώτηση του Associated Press να σχολιάσει το περιστατικό.

Αυτό το καλοκαίρι, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ έδωσε εντολή στο West Point να επανεξετάσει τις πρακτικές πρόσληψης του, να απαγορεύσει σε εξωτερικές ομάδες να επιλέγουν υπαλλήλους και να απομακρύνει έναν νεοανακοινωθέντα υπάλληλο που ηγήθηκε της υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας της χώρας υπό τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Το βραβείο Sylvanus Thayer Award πήρε το όνομά του από έναν από τους πρώτους διευθυντές της στρατιωτικής ακαδημίας, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «πατέρας του West Point». Από το 1958 το βραβείο Sylvanus Thayer Award απονέμεται κάθε χρόνο «σε έναν εξέχοντα πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, του οποίου η υπηρεσία και τα επιτεύγματα προς το εθνικό συμφέρον αποτελούν παράδειγμα προσωπικής αφοσίωσης στα ιδανικά που εκφράζει το σύνθημα του West Point: "Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα"», σύμφωνα με την Ένωση Αποφοίτων του West Point.

«Ο Τομ Χανκς έχει προσφέρει περισσότερα στην θετική απεικόνιση των Αμερικανών στρατιωτικών, στη φροντίδα των Αμερικανών βετεράνων, των φροντιστών τους και των οικογενειών τους, καθώς και στο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα και όλους τους κλάδους της κυβέρνησης από ό,τι πολλοί άλλοι Αμερικανοί», είχε δηλώσει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ένωσης, Ρόμπερτ ΜακΝτόναλντ, σε δελτίο τύπου τον Ιούνιο σχετικά με το βραβείο.

Ο συνταξιούχος συνταγματάρχης του Στρατού, Μαρκ Μπίγκερ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ένωσης, έγραψε σε ένα email προς το Associated Press την Παρασκευή ότι η απόφαση να ακυρωθεί η τελετή απονομής «επιτρέπει στην Ακαδημία να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην βασική της αποστολή, που είναι η προετοιμασία των δοκίμων να ηγούνται, να πολεμούν και να νικούν ως αξιωματικοί στην πιο θανατηφόρα δύναμη του κόσμου, τον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με την εφημερίδα The Washington Post, η οποία ήταν η πρώτη που ανέφερε την ακύρωση.

Ο περσινός αποδέκτης του βραβείου ήταν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα.

Διαβάστε επίσης