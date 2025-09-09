Μικροσκοπικός μελοασβός τα «έβαλε» με ολόκληρο ελέφαντα
Μια άνιση μάχη ανάμεσα σε ένα μικροσκοπικό μελοασβό και έναν ελέφαντα κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral
Μια απροσδόκητη μάχη ενός αφρικανικού ασβού γνωστού και ως μελοασβού με ελέφαντα σε Εθνικό Πάρκο στην Αφρική κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral, αφήνοντας άφωνους τους επισκέπτες που είχαν την τύχη να την δουν από κοντά.
