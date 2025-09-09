Αυστραλία: Το σπαρακτικό μήνυμα του δίδυμου αδελφού του ομογενούς - «Ήταν η ζωή μου»

Συγκινητικό φόρο τιμής στον Μερκούρη Ψιλλάκη, απέτισε ο δίδυμος αδελφός ομογενούς σέρφερ που «έφυγε από τη ζωή» από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Ο 57χρονος ομογενής κατασπαράχθηκε από καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ στις 6 Σεπτεμβρίου. Ο δίδυμος αδελφός του, Μάικ, χαρακτήρισε την τραγωδία ως «τη δυσκολότερη στιγμή της ζωής μου», τιμώντας τον αδελφό του δύο ημέρες μετά την τραγωδία με μια ανάρτηση στο Instagram.

«Ήταν το Γιν μου, κι εγώ το Γιανγκ του», έγραψε ο Μάικ, δίπλα σε φωτογραφίες με τον αδελφό του. «Ήταν ο καθρέφτης μου, το αίμα μου, το DNA μου. Ήμασταν τηλεπαθητικοί. Μοιραζόμασταν την ίδια ψυχή. Ο Μερκούρης ήταν η ζωή μου, το δεξί μου χέρι».

«Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον δεσμό που είχαμε μεγαλώνοντας. Είχαμε τη δική μας γλώσσα και μοιραζόμασταν τα ίδια όνειρα, κυριολεκτικά. Οι εμπειρίες που ζήσαμε μαζί ήταν πραγματικά απίστευτες» συνεχίζει στο συγκινητικό μήνυμά του.

Παρά τις τραγικές συνθήκες του θανάτου του, ο Μάικ ανέφερε στον φόρο τιμής του ότι το μήνυμα του αδελφού του ήταν «να ζεις τη ζωή με απόλυτο πάθος».

«Ήταν παθιασμένος… η ψυχή σε κάθε πάρτι…» συνέχισε. «Αγαπούσε πάρα πολύ τη σύζυγό του, τη Μαρία και την Ελευθερία», πρόσθεσε για τη γυναίκα και την κόρη που αφήνει πίσω ο Μερκούρης. «Σας παρακαλώ, στηρίξτε τις με όποιον τρόπο μπορείτε».

«Σε αγαπώ αδελφέ, είσαι για πάντα μαζί μου, μέσα από εμένα», καταλήγει στο σπαρακτικό του μήνυμα.