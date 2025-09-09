Άνθισε η έρημος Ατακάμα και το θέαμα είναι μαγευτικό - Βίντεο

Προ διμήνου χιόνισε στην έρημο Ατακάμα στη Χιλή, τώρα η ίδια έρημος μόλις άνθισε και το θέαμα είναι μαγευτικό.

Η έρημος Ατακάμα της Χιλής είναι ευρέως γνωστή ως το πιο ξηρό μέρος στη Γη, και μετά τα χιόνια του Ιουλίου, πλέον έχει γεμίσει χρώματα από ανθισμένα αγριολούλουδα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

Αυτό το φυσικό θαύμα, που ονομάζεται «desierto florido» στα ισπανικά, συμβαίνει μόνο όταν ασυνήθιστες βροχοπτώσεις ξυπνούν σπόρους που βρίσκονται αδρανείς κάτω από το έδαφος της ερήμου.

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι ένας συνδυασμός κλιματικών προτύπων και βροχοπτώσεων εκτός εποχής κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου του Νότιου Ημισφαιρίου πυροδότησε την φετινή άνθιση, μετατρέποντας πάνω από 115 έως 155 τετραγωνικά μίλια ξηρού εδάφους σε ένα εκπληκτικό χαλί από βιολετί, λευκά και χρυσά λουλούδια.

?#DESIERTOFLORIDO | Dentro de unas semanas, el ?????? ???????? ?????? ?? ??????, ubicado en la comuna de Huasco, será inundado de colores.



Y es que a causa de las lluvias registradas el pasado 1 de agosto, en la Provincia del Huasco, y en particular… pic.twitter.com/ZuMQiAF9JK — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) September 8, 2025

