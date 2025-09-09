Γερμανία: 50.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο - Ο εμπρησμός και η ανάληψη ευθύνης

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο νοτιοανατολικό Βερολίνο έμειναν χωρίς ρεύμα το πρωί της Τρίτης, όταν δύο πυλώνες ηλεκτροδότησης καταστράφηκαν μετά από εμπρησμό. Η διακοπή ρεύματος είχε άμεσες επιπτώσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς αρκετές γραμμές τραμ τέθηκαν εκτός λειτουργίας, ενώ φανάρια σε κεντρικές αρτηρίες σταμάτησαν να λειτουργούν, δημιουργώντας κυκλοφοριακά προβλήματα.

Er … Berlin is down!



A massive power cut in Berlin has left about 50,000 homes without electricity, after 2 high-voltage masts ‘caught fire’ in a suspected arson attack.



Can’t wait for battery storage in the UK! Totally safe and reliable, not a target at all. ? pic.twitter.com/7Qpa933KTt — Bernie (@Artemisfornow) September 9, 2025

Οι αρχικές εκτιμήσεις της αστυνομίας για την επίθεση φαίνεται ότι δικαιώθηκαν, αφού επιστολή ανάληψης ευθύνης για το εκτεταμένο μπλακάουτ που άφησε χωρίς ρεύμα περίπου 50.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Βερολίνο, δημοσιεύθηκε αργότερα σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας. Όπως μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (rbb), η ανάρτηση έγινε λίγη ώρα μετά το περιστατικό, ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητά της.

Στόχος στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Στο κείμενο αναφέρεται ότι η διακοπή ρεύματος αποτελούσε «επίθεση στο στρατιωτικο-βιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ», με σκοπό να προκληθεί «μαζική ζημιά σε ευαίσθητες μηχανές και κρίσιμες λειτουργικές διαδικασίες». Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά το περιεχόμενο της επιστολής, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες.

Αποκατάσταση ηλεκτροδότησης

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο, μέχρι το απόγευμα είχαν ήδη επανασυνδεθεί στο δίκτυο περίπου 15.000 νοικοκυριά, ενώ για τα υπόλοιπα δεν αποκλείεται η διακοπή να συνεχιστεί έως και αύριο. Ο διαχειριστής του δικτύου, Stromnetz Berlin, δεν έχει ακόμη δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση.

Διαβάστε επίσης