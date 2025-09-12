Η χώρα της Ευρώπης που δουλεύει λιγότερο και παράγει περισσότερο
Στη Γερμανία οι εργαζόμενοι δουλεύουν τις λιγότερες ώρες ετησίως στην Ευρώπη, αλλά καταγράφουν υψηλή παραγωγικότητα. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για την αγορά εργασίας.
Μπορεί η Γερμανία να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, ωστόσο παραμένει η ευρωπαϊκή χώρα όπου οι εργαζόμενοι περνούν τις λιγότερες ώρες στον χώρο εργασίας.
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι Γερμανοί δουλεύουν κατά μέσο όρο 1.331 ώρες ετησίως, λιγότερο όχι μόνο από τους Ισπανούς (1.331 ώρες), αλλά και από τους Πορτογάλους (1.716 ώρες) και τους Έλληνες (1.898 ώρες).
