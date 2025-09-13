Τσάρλι Κερκ: «Αυτό άλλαξε τα πάντα» - Φοιτητές του πανεπιστημίου θα συνεχίσουν την δράση του

Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ κινητοποιεί τους φοιτητές του ιδρύματος που πυροβολήθηκε να συνεχίσουν την δράση του.

«Όταν προσπαθείς να σιγήσεις μια φωνή όπως αυτή, δεν εξαφανίζεται - απλώς την ενισχύεις», είπε ο δευτεροετής φοιτητής Scott Sperry. «Τώρα θα υπάρχουν εκατομμύρια Τσάρλι Κερκ, και νιώθω ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε».

Ο 22χρονος φοιτητής του Πανεπιστημίου Utah Valley παρακολουθούσε τα βίντεο του Τσάρλι Κερκ για χρόνια και θεωρεί τον συντηρητικό ακτιβιστή ως «καταλύτη» της δικής του πολιτικής δράσης, αναφέρει το BBC.

Το απόγευμα της Τετάρτης, λίγα λεπτά πριν ο πολιτικός του ήρωας μιλήσει στο πανεπιστήμιο, ο Sperry σκέφτηκε ότι ήρθε η ώρα να ανταποδώσει τη χάρη, συμμετέχοντας στο παράρτημα της Turning Point USA, της οργάνωσης που ο Κερκ συνίδρυσε το 2012 για να προωθήσει τον συντηρητισμό στα πανεπιστήμια.

Ο φοιτητής πήγε από νωρίς και έπιασε θέση στην πρώτη σειρά για να δει τον Κερκ να μιλάει. Λίγα λεπτά αργότερα όμως ο 22χρονος βρέθηκε μπροστά σε μια από τις σημαντικότερες πολιτικές δολοφονίες του 21ου αιώνα, με τον δευτεροετή φοιτητή να παρακολουθεί έντρομος καθώς ακούστηκε ένας πυροβολισμός και αίμα άρχισε να ρέει από το λαιμό του Κερκ.

Οι εικόνες, είπε, δεν μπορούν να φύγουν από το μυαλό του, αλλά πιστεύει ότι η απώλεια θα ενισχύσει μόνο το κίνημα στο οποίο τον ενέπνευσε να συμμετάσχει ο Κερκ.

Ο ιδρυτής της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ,, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμο στο Thomas & Mack Center, την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024, στο Λας Βέγκας. AP

Από το σοκ στην αποφασιστικότητα

Καθώς το αρχικό σοκ της επίθεσης έχει αρχίσει να καταλαγιάζει, ορισμένοι στο Πανεπιστήμιο Utah Valley είπαν ότι ο τρόμος έχει αντικατασταθεί από μια βαθιά αποφασιστικότητα να συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησε ο Κερκ.

Φοιτητές με διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες - συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιτίθενται σθεναρά στις πεποιθήσεις του συμμάχου του ρεπουμπλικανού προέδρου Τραμπ - δήλωσαν στο BBC ότι αισθάνονται προσωπική ευθύνη να διασφαλίσουν τη συνέχιση των υγιών συζητήσεων στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Με παραρτήματα σε περισσότερα από 850 πανεπιστήμια, η οργάνωση Turning Point USA - την οποία ο Κερκ συνίδρυσε όταν ήταν μόλις 18 ετών - έχει αναγνωριστεί ότι συνέβαλε στην κινητοποίηση των νεότερων ψηφοφόρων και στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Κερκ, ο οποίος είχε εκατομμύρια οπαδούς στο διαδίκτυο, συχνά περιόδευε σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα για να συζητήσει θέματα όπως το φύλο, η φυλή, ο έλεγχος των όπλων και η μετανάστευση. Οι απόψεις του - και ο συγκρουσιακός του χαρακτήρας - συχνά προκαλούσαν κριτική από την αριστερά και προσέλκυαν διαδηλωτές στις εκδηλώσεις του στα πανεπιστήμια.

Σε μια ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο την περασμένη άνοιξη, ένας φοιτητής τον χαρακτήρισε ως προβοκάτορα, ενώ άλλοι τον κατηγόρησαν ότι χρησιμοποιούσε πραγματικούς φοιτητές ως «clickbait» - συχνά δημοσίευε τις έντονες διαμάχες του με τους φιλελεύθερους στο διαδίκτυο, όπου οι ανταλλαγές γίνονταν viral.

«Εδώ είναι που έγινε μάρτυρας»

«Αυτή είναι η πρώτη πολιτική δράση που έχουμε κάνει ποτέ. Δεν ασχολούμαστε με την πολιτική», δήλωσε ο πρωτοετής φοιτητής McKinley Shinkle, ενώ μαζί με τον ξάδελφό του κρατούσαν πλακάτ στο πανεπιστήμιο που αποκαλούσαν τον Κερκ ήρωα και δήλωναν ότι δεν φοβούνται.

«Αυτό που συνέβη στο πανεπιστήμιό μας και το γεγονός ότι βλέπουμε ανθρώπους να υποστηρίζουν τη σφαγή μας ριζοσπαστικοποίησε με έναν τρόπο», πρόσθεσε, χωρίς να αναφέρει ότι και οι δύο σκοπεύουν να συνεχίσουν την πολιτική τους δράση. «Αυτό άλλαξε τα πάντα».

Πολλοί έχουν εκφράσει την απορία τους για το λόγο που ο Κερκ έγινε στόχος στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Ο Ben Forster, δευτεροετής φοιτητής του πανεπιστημίου, σημείωσε ότι ο Κερκ συχνά επισκεπτόνταν περιοχές με πολύ πιο αριστερό χαρακτήρα, όπου θα μπορούσε να είχε γίνει περισσότερο στόχος.

«Εδώ είναι που έγινε μάρτυρας», είπε, αναφερόμενος στο πανεπιστήμιό του. «Για αυτό έγινε μάρτυρας: σκοτώθηκε σε μια συζήτηση».

Παρά το γεγονός ότι δεν συμφωνούσε με τις θέσεις του Κερκ, ο Forster παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Τετάρτης στη Γιούτα για να παρακολουθήσει την εκδήλωση και να ακούσει τις διαφορετικές απόψεις – κάτι που ελπίζει ότι δεν θα σταματήσει στο πανεπιστήμιό του και σε άλλα πανεπιστήμια μετά την επίθεση.

«Δεν με ενδιαφέρουν οι απόψεις του», είπε. «Ασκούσε το δικαίωμά του σε ένα δημόσιο φόρουμ να μιλάει και να συζητά – και αυτό είναι καλό».

Ένας φωτογράφος του FBI καταγράφει τη σκηνή του εγκλήματος στο Πανεπιστήμιο Utah Valley την ημέρα μετά τη δολοφονία του Charlie Kirk, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στο Orem της Γιούτα. (AP Photo/Lindsey Wasson) AP

Μνημεία, λουλούδια και αφίσες

Τα σημάδια του τι συνέβη εντοπίζονται σε όλη την έκταση του πανεπιστημίου.

Οι δυνάμεις της τάξης μπλοκάρουν τις εισόδους, υπάρχουν αυτοσχέδια μνημεία με κεριά και λουλούδια, αφίσες στα παράθυρα των διαμερισμάτων και στους δρόμους που ανακηρύσσουν τον Κερκ ήρωα, αφού δολοφονήθηκε μπροστά σε χιλιάδες άτομα κατά τη διάρκεια μιας από τις χαρακτηριστικές συζητήσεις του στο πανεπιστήμιο.

Μερικοί φοιτητές δήλωσαν στο BBC ότι στηρίζουν ο ένας τον άλλον μετά τα γεγονότα, ενώ άλλοι συζητούν για το τι θα συμβεί στη συνέχεια. Είναι σαφές ότι μέρος αυτού του μέλλοντος θα περιλαμβάνει μια πολιτική αφύπνιση για ορισμένους στο πανεπιστήμιο.

Αρκετοί φοιτητές έφτιαξαν αφίσες και τις κρέμασαν στα παράθυρα των διαμερισμάτων τους με μηνύματα όπως «ελευθερία» και «δεν μπορείς να σκοτώσεις την αλήθεια». Μια έκθεση με προϊόντα σε στυλ προεκλογικής εκστρατείας κοντά στο πανεπιστήμιο πουλάει καπέλα και σημαίες του Τραμπ. Όλη μέρα και όλη νύχτα, οι άνθρωποι περνούν με τα αυτοκίνητά τους από την είσοδο του πανεπιστημίου, πατώντας τις κόρνες τους - είτε για να υποστηρίξουν είτε για να αντιταχθούν στον Κερκ.

«Το οφείλουμε στον Τσάρλι»

Ο Jeb Jacobi, ένας άλλος φοιτητής του δεύτερου έτους, ασχολείται εδώ και χρόνια με το παράρτημα του πανεπιστημίου Turning Point USA και συμμετείχε εθελοντικά στην εκδήλωση της Τετάρτης - την πρώτη στάση της προγραμματισμένης περιοδείας του Κερκ σε 15 πανεπιστημιουπόλεις με τίτλο «American Comeback Tour».

Ασχολήθηκε με το θέμα αφού έγινε οπαδός των χαρακτηριστικών συζητήσεων του Κερκ στις πανεπιστημιουπόλεις.

«Μου άρεσε που πραγματικά έκανε τους ανθρώπους να σκεφτούν», είπε. «Ανεξάρτητα από τις πολιτικές σου πεποιθήσεις, κατάφερνε να εμπλέξει και να κινήσει το ενδιαφέρον πολλών νέων ανθρώπων. Έδωσε στους ανθρώπους ένα μέσο για να εμπλακούν».

«Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει πραγματικά το έργο του Τσάρλι», πρόσθεσε ο Jacobi, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν στο παράρτημα Turning Point USA θα αυξηθεί κατακόρυφα.

Ένας από τους νέους που προστέθηκαν είναι ο Sperry.

«Θα ανοίξουμε τον δρόμο», είπε. «Το οφείλουμε στον Τσάρλι».

Διαβάστε επίσης