Οι Έλληνες της Πόλης μιλούν στο Newsbomb - H μάχη για να κρατήσουν ζωντανή την παιδεία τους

Ο διευθυντής του Ζωγράφειου Σχολείου Κωνσταντινούπολης κ. Γιάννης Δερμιτζάκης, μιλάει στο Newsbomb για τις προσπάθειες της ομογένειας να διατηρήσει τη γλώσσα και τον πολιτισμό της ζωντανά στην Τουρκία

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στιγμιότυπα από μαθητές και καθηγητές του Ζωγράφειου Σχολείου Κωνσταντινούπολης
3'
Το Ζωγράφειο Σχολείο της Κωνσταντινούπολης παραμένει σημείο αναφοράς για την ελληνική ομογένεια, προσφέροντας εκπαίδευση σε μαθητές όλων των βαθμίδων, από νηπιαγωγείο έως λύκειο. Ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα και συνεχίζει να διδάσκει την ελληνική γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

54632875725550652215233545034026174228950977n.jpg

Μαθητές του Ζωγράφειο Σχολείου Κωνσταντινούπολης

Φέτος, στο Ζωγράφειο εγγράφηκαν επτά νέα παιδιά, σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, Γιάννη Δερμιτζάκη. «Φέτος εγγράφηκαν επτά παιδιά στην Α΄ Γυμνασίου. Η Πατριαρχική Μεγάλη Σχολή δεν είχε καμία νέα εγγραφή, αλλά το Ζωγράφειο και το Ζάππειο έχουν νέα παιδιά», εξηγεί στο Newsbomb.

Ο Διευθυντής κ. Γιάννης Δερμιτζόγλου με μαθητές του ιστορικού Ζωγραφείου σχολείου Κωνσταντινούπολης.

Το σχολείο που ιδρύθηκε το 1890 και πλέον λειτουργεί 135 χρόνια αντιμετωπίζει, όπως και η υπόλοιπη ομογένεια στην Πόλη, σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Ο κ. Δερμιτζάκης τονίζει ότι «το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι μόνο της ομογένειας της Πόλης. Δυστυχώς είναι πρόβλημα και σε όλη την Ελλάδα, όπου οι περισσότεροι φεύγουν και δεν επιστρέφουν. Κάνουμε προσπάθειες να κρατάμε τους απόφοιτους εδώ, δημιουργώντας υποτροφίες, για να αποτελέσουν τα μελλοντικά στελέχη της ομογένειας».

54513505625540608282904608342165193962578822n.jpg

Μαθητές του Ζωγραφείου Λυκείου από τη συμμετοχή τους στη 10η Διεθνή Ολυμπιάδα Ελληνικής Γλώσσας

Το σχολείο του 19ου αιώνα που κρατά ζωντανή την ελληνική παιδεία

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μείωση των μαθητών ξεκίνησε δεκαετίες πριν. «Από το 1963 που έγιναν οι απελάσεις μέχρι το 1994 υπήρξε μια κάθετη πτώση. Από το 1994 και μετά η γραφική είναι σαν καρδιογράφημα: πολλές φορές ανεβαίνει, πολλές φορές κατεβαίνει, αλλά όσο υπάρχει παλμός, υπάρχει ζωή», λέει. Σήμερα, το Ζωγράφειο φιλοξενεί συνολικά 76 μαθητές.

53952839525454416291523808724917681046282827n.jpg

Καθηγητές που πέρασαν από το Ζωγράφειο Σχολείο στην Κωνσταντινούπολη

Η εκπαιδευτική ομάδα αποτελείται κυρίως από Κωνσταντινουπολίτες καθηγητές, ενώ πέντε καθηγητές έρχονται από την Ελλάδα για να διδάξουν μαθήματα στους μαθητές της Πόλης και της Ίμβρου.

54745240725579682745663821882411630932970836n.jpg

Ο Διευθυντής του σχολείου μαζί με μαθήτριες

Όπως εξηγεί ο κ. Δερμιτζάκης, «οι εκπαιδευτικοί είναι από την Κωνσταντινούπολη και από την Ελλάδα, συνολικά 16 συνάδελφοι διδάσκουν περίπου 300 μαθητές, ενώ υπάρχουν και 4-5 Τούρκοι καθηγητές για τα μαθήματα της τουρκικής γλώσσας και ιστορίας».

zografeio.jpg

To Ζωγράφειο Σχολείο της Κωνσταντινούπολης

«Πρέπει ο ένας γονιός να είναι χριστιανός ορθόδοξος για να φοιτήσει»

Το σχολείο εφαρμόζει αυστηρά κριτήρια για τις εγγραφές: «Για να μπορέσει ένας μαθητής να φοιτήσει, πρέπει ένας από τους δύο γονείς να είναι χριστιανός Ρωμιός, ορθόδοξος και Τούρκος πολίτης», διευκρινίζει ο διευθυντής. Παράλληλα, υπάρχουν μαθητές που προέρχονται από την Αντιόχεια και μαθαίνουν τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα, αλλά παρακολουθούν κανονικά όλα τα μαθήματα, εκτός από εκείνα της τουρκικής γλώσσας και ιστορίας.

54650988925550019481963487622679002210857951n.jpg

Μαθητές του Ζωγράφειο Σχολείου Κωνσταντινούπολης

Το Ζωγράφειο δεν αποτελεί μόνο εκπαιδευτικό χώρο, αλλά και πολιτιστικό κέντρο για την ελληνική κοινότητα της Πόλης. Εκεί διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις και μουσικά προγράμματα, ενώ λειτουργούν και παιδικοί σταθμοί για τους μικρότερους μαθητές.

52264443025052176131747824400032294199617109n.jpg

Ο διευθυντής του Ζωγράφειου Σχολείου, κ. Γιάννης Δερμιτζόγλου, μαζί με τον μαθητή Θάνο Κυπάρο, τιμώντας τον με έπαινο για το ταλέντο και την αφοσίωσή του στη μουσική.

«Αυτό που μετράει είναι να μην απογοητευόμαστε», λέει ο κ. Δερμιτζάκης. «Οι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά συνεχίζουμε να κρατάμε ζωντανή την ελληνική παιδεία στην Πόλη. Στη Ρωμιοσύνη, κάθε πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί αν υπάρχει θέληση».

image-122.jpg

Φωτογραφία από το Ζωγράφειο Σχολείο στην Κωνσταντινούπολη

Σχόλια

