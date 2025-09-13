Μιλάνο: Αυτός είναι ο ακριβότερος δρόμος στον κόσμο - 20.000 δολάρια το τετραγωνικό

Αν κάποιος ρωτήσεις ποιος είναι ο πιο ακριβός δρόμος στον κόσμο, τότε το μυαλό ταξιδεύει προς Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στη Fifth Avenue.

Αυτή είναι όμως η μισή αλήθεια, γιατί ο δρόμος μόλις «εκθρονίστηκε». Σύμφωνα με την αμερικανική εταιρεία Cushman & Wakefield που κάθε χρόνο δημοσιεύει έναν παγκόσμιο δείκτη που κατατάσσει τις πιο ακριβές εμπορικές περιοχές στον κόσμο με βάση τις τιμές ενοικίασης, ο νέος «πρωταθλητής» βρίσκεται στην Ιταλία.

Η Fifth Avenue για χρόνια κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των κορυφαίων 138 προορισμών για ψώνια παγκοσμίως, αλλά πέρυσι ξεπεράστηκε από το Montenapoleone, τον πιο δημοφιλή πολυτελή εμπορικό δρόμο στο Μιλάνο.

Αυτός ο σύντομος δρόμος όχι μόνο προσελκύει τουρίστες που ενδιαφέρονται μόνο για βιτρίνες, αλλά προσελκύει επίσης μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους ξοδεύουν τουλάχιστον 2,500 € (2,600 $) ανά αγορά, που είναι η υψηλότερη μέση επιταγή στον κόσμο.

Ο τουρισμός πολυτελείας στο Μιλάνο έχει ανθίσει τα τελευταία χρόνια χάρη σε πολλές κομψές εκδηλώσεις, όπως δύο εβδομάδες μόδας και Εβδομάδα Σχεδιασμού, ενώ η ιταλική πόλη κατάφερε επίσης να προσελκύσει πλούσιους μόνιμους κατοίκους με γενναιόδωρες φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι μάρκες πολυτελείας ακολούθησαν το παράδειγμά τους, ανταγωνιζόμενες σκληρά για τις καλύτερες τοποθεσίες για φυσικά καταστήματα. Και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στο Μιλάνο από τη via Montenapoleone.

Ενώ τα ενοίκια στην Fifth Avenue παρέμειναν σταθερά τα τελευταία χρόνια, στο Montenapoleone έχουν αυξηθεί κατά 30% και οι ειδικοί αναμένουν ότι θα είναι ακόμη υψηλότερα.

Οι εταιρείες αναμένεται να πληρώσουν κατά μέσο όρο 20,000 $ ανά τετραγωνικό μέτρο στο Montenapoleone, και μόνο γίγαντες όπως η Fendi, η Prada ή η Versace φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι μια αξιόλογη επένδυση.

Σύμφωνα με αναφορές, η μεγαλύτερη μάρκα στο Montenapoleone κερδίζει μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τα φυσικά της καταστήματα, και αυτό δεν υπολογίζει τον αντίκτυπο του μάρκετινγκ σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Φωτιστικά από λινό ύφασμα κρέμονται πάνω από τον διάσημο δρόμο μόδας Via Montenapoleone του Μιλάνου AP/Luca Bruno

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Montenapoleone σε σχέση με άλλους διάσημους εμπορικούς δρόμους στον κόσμο είναι το σχετικά μικρό του μέγεθος. Έχει μήκος λιγότερο από ένα τέταρτο του μιλίου, πράγμα που σημαίνει ότι ο χώρος λιανικής είναι πολύ περιορισμένος και επομένως πολύ ακριβός.

Τα κτίρια στον πιο ακριβό δρόμο του κόσμου μπορούν να πουληθούν για δισεκατομμύρια δολάρια και μόνο οι μεγαλύτερες μάρκες μόδας μπορούν να αντέξουν οικονομικά να νοικιάσουν.