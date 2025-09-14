Νότια Αφρική: Ο βασιλιάς των Ζουλού προκάλεσε επικριτή του σε μάχη με ραβδιά

Ο βασιλιάς της μεγάλης κοινότητας Ζουλού της Νότιας Αφρικής προκάλεσε έναν από τους επικριτές του σε μάχη με ραβδιά, λέγοντας ότι είχε προσβληθεί, μαζί με ολόκληρο το έθνος των Ζουλού.

Ο βασιλιάς Μισουζούλου κα Ζουελίθινι προκάλεσε τον καθηγητή Musa Xulu μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο νεόκτιστο βασιλικό παλάτι του για τον ετήσιο χορό Reed Dance, σύμφωνα με το BBC.

«Είμαστε θυμωμένοι και θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε τις κουλτούρες μας», δήλωσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Timeslive.

Ο καθηγητής Xulu παρέμεινε σταθερός στις δηλώσεις του και προειδοποίησε ότι τα σχόλια του βασιλιά τον έθεσαν σε κίνδυνο, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα IOL.

Η μάχη με ραβδιά είναι ένα είδος πολεμικής τέχνης που ασκείται από τον λαό των Ζουλού.

Ο βασιλιάς Μισουζούλου δεν διευκρίνισε τι ακριβώς είπε ο καθηγητής Xulu που τον εξόργισε, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα είπε: «Με πονάει να βλέπω έναν άλλο άνδρα να μου λέει πώς να κάνω τη δουλειά μου».

«Δεν με πειράζει αν είναι εναντίον μου, αλλά όταν με προσβάλλει, προσβάλλει και το έθνος των Ζουλού», είπε, σε μια ασυνήθιστα σύντομη ομιλία του σε μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για το έθνος.

«Αν οι φίλοι του είναι εδώ, πηγαίνετε και πείτε του ότι υπάρχει ένας χώρος για μάχες – αν θέλει να παλέψει με ραβδιά, μπορώ να τον αντιμετωπίσω», είπε ο βασιλιάς.

Ο βασιλιάς Μισουζούλου στέφθηκε το 2022, μετά από μια διαμάχη που διήρκεσε ένα χρόνο, μετά το θάνατο του πατέρα του, του μακροχρόνιου βασιλιά Γκούντγουιλ Ζουελίθινι, και στη συνέχεια της μητέρας του λίγο αργότερα.

Δύο από τους αδελφούς του αμφισβήτησαν το δικαίωμα του Μισουζούλου στο θρόνο, αλλά έχει αναγνωριστεί τόσο από το βασιλικό οίκο των Ζουλού όσο και από το κράτος της Νότιας Αφρικής.

Ο θρόνος δεν διαθέτει επίσημη πολιτική εξουσία, αλλά περίπου το ένα πέμπτο των 64 εκατομμυρίων κατοίκων της Νότιας Αφρικής είναι Ζουλού και η μοναρχία του διατηρεί την επιρροή της στην κοινότητα, με ετήσιο προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους και υπερβαίνει τα 4,9 εκατομμύρια δολάρια.

Το βασίλειο των Ζουλού έχει μια περήφανη ιστορία. Είναι παγκοσμίως γνωστό για τη νίκη του επί των βρετανικών στρατευμάτων κατά τη μάχη του Isandlwana το 1879.

Διαβάστε επίσης