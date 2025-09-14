Νότια Αφρική: Ο βασιλιάς των Ζουλού προκάλεσε επικριτή του σε μάχη με ραβδιά

Ο βασιλιάς προκάλεσε σε μάχη τον καθηγητή Musa Xulu μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο νεόκτιστο βασιλικό παλάτι

Newsbomb

Νότια Αφρική: Ο βασιλιάς των Ζουλού προκάλεσε επικριτή του σε μάχη με ραβδιά

Ο βασιλιάς των Ζουλού, Μισουζούλου κα Ζουελίθινι, στις 29 Οκτωβρίου 2022. (AP Photo/Themba Hadebe/File)

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βασιλιάς της μεγάλης κοινότητας Ζουλού της Νότιας Αφρικής προκάλεσε έναν από τους επικριτές του σε μάχη με ραβδιά, λέγοντας ότι είχε προσβληθεί, μαζί με ολόκληρο το έθνος των Ζουλού.

Ο βασιλιάς Μισουζούλου κα Ζουελίθινι προκάλεσε τον καθηγητή Musa Xulu μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο νεόκτιστο βασιλικό παλάτι του για τον ετήσιο χορό Reed Dance, σύμφωνα με το BBC.

«Είμαστε θυμωμένοι και θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε τις κουλτούρες μας», δήλωσε, σύμφωνα με την ιστοσελίδα ειδήσεων Timeslive.

Ο καθηγητής Xulu παρέμεινε σταθερός στις δηλώσεις του και προειδοποίησε ότι τα σχόλια του βασιλιά τον έθεσαν σε κίνδυνο, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα IOL.

Η μάχη με ραβδιά είναι ένα είδος πολεμικής τέχνης που ασκείται από τον λαό των Ζουλού.

Ο βασιλιάς Μισουζούλου δεν διευκρίνισε τι ακριβώς είπε ο καθηγητής Xulu που τον εξόργισε, αλλά σύμφωνα με δημοσιεύματα είπε: «Με πονάει να βλέπω έναν άλλο άνδρα να μου λέει πώς να κάνω τη δουλειά μου».

«Δεν με πειράζει αν είναι εναντίον μου, αλλά όταν με προσβάλλει, προσβάλλει και το έθνος των Ζουλού», είπε, σε μια ασυνήθιστα σύντομη ομιλία του σε μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις για το έθνος.

«Αν οι φίλοι του είναι εδώ, πηγαίνετε και πείτε του ότι υπάρχει ένας χώρος για μάχες – αν θέλει να παλέψει με ραβδιά, μπορώ να τον αντιμετωπίσω», είπε ο βασιλιάς.

Ο βασιλιάς Μισουζούλου στέφθηκε το 2022, μετά από μια διαμάχη που διήρκεσε ένα χρόνο, μετά το θάνατο του πατέρα του, του μακροχρόνιου βασιλιά Γκούντγουιλ Ζουελίθινι, και στη συνέχεια της μητέρας του λίγο αργότερα.

Δύο από τους αδελφούς του αμφισβήτησαν το δικαίωμα του Μισουζούλου στο θρόνο, αλλά έχει αναγνωριστεί τόσο από το βασιλικό οίκο των Ζουλού όσο και από το κράτος της Νότιας Αφρικής.

Ο θρόνος δεν διαθέτει επίσημη πολιτική εξουσία, αλλά περίπου το ένα πέμπτο των 64 εκατομμυρίων κατοίκων της Νότιας Αφρικής είναι Ζουλού και η μοναρχία του διατηρεί την επιρροή της στην κοινότητα, με ετήσιο προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους και υπερβαίνει τα 4,9 εκατομμύρια δολάρια.

Το βασίλειο των Ζουλού έχει μια περήφανη ιστορία. Είναι παγκοσμίως γνωστό για τη νίκη του επί των βρετανικών στρατευμάτων κατά τη μάχη του Isandlwana το 1879.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός ιδιοκτήτης ταβέρνας-Τον βρήκε ο υπάλληλός του

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πάνω από 1.000 μετανάστες στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς - «Πρωτόγνωρες καταστάσεις αν δεν ληφθούν μέτρα», λέει η αντιδήμαρχος

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

16:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μου βρήκε δουλειά το Chat Gpt!»: Η ιστορία της φωτογράφου από τη Σκόπελο, το Mama Mia και οι τουρίστριες από την... Ιαπωνία

16:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρηση για το γήπεδο

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Στις 21 Σεπτεμβρίου η κηδεία του παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ - Γιατί επελέγη το στάδιο της Αριζόνα

16:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Έρευνες των ΤΕΕΜ σε σούπερ μάρκετ – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Με όποιο μέσο μπορούν εγκαταλείπουν την πόλη οι Παλαιστίνιοι - Εντείνουν τις επιχειρήσεις τους οι IDF

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για σαμποτάζ στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο - Ουκρανική στρατιωτική πηγή

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Ο βασιλιάς των Ζουλού προκάλεσε επικριτή του σε μάχη με ραβδιά

15:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση - ανάρτηση Μυλωνάκη σε δημοσίευμα: «Καμία εισαγγελία δεν είναι στην πόρτα μου»

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Έως την Τετάρτη συνεχίζεται η υποκατάσταση με λεωφορεία στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια

15:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρίκι Χάτον: Νεκρός στο σπίτι του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας - Ήταν 46 ετών

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή Παλαιστινίων-Ισραηλινών στο Σύνταγμα: Σχηματίστηκε δικογραφία για όλους τους εμπλεκόμενους

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέο μπαράζ μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη: Πάνω από 275 άτομα διασώθηκαν στη Γαύδο

15:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Το ένα τρίτο των εργοδοτών στη Βρετανία παρακολουθεί τους εργαζομένους του - Τι είναι η τεχνολογία «bossware»

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Απρόθυμοι οι Πολωνοί για εθελοντική στράτευση σε περίπτωση πολέμου

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

16:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Έρευνες των ΤΕΕΜ σε σούπερ μάρκετ – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον χαμό της - Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της - Δείτε φωτογραφίες

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρώτη επέτειος γάμου - Πρωταθλήτρια ιππασίας βρέθηκε απαγχονισμένη σε πάρκο

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

16:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μου βρήκε δουλειά το Chat Gpt!»: Η ιστορία της φωτογράφου από τη Σκόπελο, το Mama Mia και οι τουρίστριες από την... Ιαπωνία

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ