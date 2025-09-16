Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050

Η έκθεση διαπίστωσε ότι μέχρι το 2050 ο αριθμός των παράκτιων κοινοτήτων που βρίσκονται σε «περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου» στην Αυστραλία θα αυξηθεί

Newsbomb

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ενάμισι εκατομμύριο Αυστραλοί που ζουν σε παράκτιες περιοχές κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως το 2050, προειδοποιεί μια νέα σημαντική έκθεση για το κλίμα.

Όπως αναφέρει το BBC, η πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κλιματικών Κινδύνων της Αυστραλίας προέβλεψε πιο συχνές και σοβαρές κλιματικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, κυκλώνες, καύσωνες, ξηρασίες και πυρκαγιές.

«Οι Αυστραλοί ήδη ζουν με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Chris Bowen, «αλλά είναι σαφές ότι κάθε βαθμός θέρμανσης που αποτρέπουμε τώρα θα βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να αποφύγουν τις χειρότερες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια».

Η έκθεση εξέτασε τρία σενάρια υπερθέρμανσης του πλανήτη: πάνω από 1,5 °C, πάνω από 2 °C και πάνω από 3 °C.

Η Αυστραλία, ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές ανά κάτοικο στον κόσμο, έχει ήδη φτάσει σε αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 1,5 °C, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία σημειώνει ότι στους 3 °C, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη στο Σίδνεϊ ενδέχεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 400% και να τριπλασιαστούν σχεδόν στην Μελβούρνη.

Η 72σέλιδη έκθεση - που δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2035 - διαπίστωσε ότι καμία αυστραλιανή κοινότητα δεν θα είναι απρόσβλητη από τους κλιματικούς κινδύνους που θα είναι «αλυσιδωτοί, σύνθετοι και ταυτόχρονοι».

αυστραλία

Unsplash

Προειδοποίησε για περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με καύσωνες, χειρότερη ποιότητα νερού λόγω σοβαρών πλημμυρών και πυρκαγιών και πτώση της αξίας των ακινήτων κατά 611 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (406 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 300 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας).

Μέχρι το 2050, η έκθεση διαπίστωσε ότι ο αριθμός των παράκτιων κοινοτήτων που βρίσκονται σε «περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου» στην Αυστραλία θα αυξηθεί και, εάν τα επίπεδα του πληθυσμού παραμείνουν σταθερά, αυτό θα σημαίνει ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι περιοχές της βόρειας Αυστραλίας, μαζί με τις απομακρυσμένες κοινότητες και τα προάστια των μεγάλων πόλεων, διατρέχουν ιδιαίτερα κίνδυνο, σύμφωνα με την έκθεση.

«Αυτό θα ασκήσει πίεση στην υγεία, στις κρίσιμες υποδομές, στα φυσικά είδη και τα οικοσυστήματα, καθώς και στις πρωτογενείς βιομηχανίες», προειδοποιεί η έκθεση, ενώ θα δημιουργήσει επιπλέον προκλήσεις για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, όπως το Μεγάλο Κοραλλιογενές Ύφαλο στο Κουίνσλαντ και το Ύφαλο Ningaloo στη Δυτική Αυστραλία - και τα δύο έχουν ήδη πληγεί από φαινόμενα λευκανσης ρεκόρ - θα αντιμετωπίσουν υψηλότερους κινδύνους «λευκανσης και απώλειας βιοποικιλότητας» λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών.

«Ένα πράγμα που είναι πολύ σαφές από αυτή την αξιολόγηση του κλίματος είναι ότι ολόκληρη η χώρα μας διακυβεύεται», δήλωσε ο Bowen. «Το κόστος της αδράνειας θα υπερβαίνει πάντα το κόστος της δράσης».

Σε απάντηση στην έκθεση, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής που περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η ομοσπονδιακή, οι πολιτειακές και οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων, σύμφωνα με τον Bowen.

«Θα θέσουμε επίσης έναν φιλόδοξο και εφικτό στόχο για το 2035, με βάση τις συμβουλές της ανεξάρτητης Αρχής για την Κλιματική Αλλαγή», δήλωσε, αναφερόμενος στον φορέα που παρέχει συμβουλές για την κλιματική πολιτική.

Η Αυστραλία έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 43% έως το 2030, αλλά δέχεται κριτική για τη συνεχιζόμενη μεγάλη εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Συμβουλίου για το Κλίμα, Amanda McKenzie, δήλωσε ότι τα ευρήματα της έκθεσης είναι τρομακτικά και κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμευτεί για μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών.

«Η Αυστραλία δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της έναν δειλό στόχο για το 2035, όταν τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησής μας δείχνουν το καταστροφικό κόστος της αδράνειας», δήλωσε η επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

«Όσο περισσότερο καθυστερούμε τις βαθιές και διαρκείς μειώσεις της κλιματικής ρύπανσης που χρειαζόμαστε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προστατεύσουμε τις κοινότητες από τις αυξανόμενες καύσωνες, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Κανονικά με κόσμο το ντέρμπι στη Λεωφόρο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Κοινή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης στη Γάζα από ΟΗΕ και ΕΕ

15:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα περίεργα του Άρη: Πυραμίδες μεγαλύτερες από τη Γκίζα - Παπαγάλοι και μία κλειδαρότρυπα

15:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δύο στους τρεις ρίχνουν την ευθύνη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη σκληρή πολιτική ρητορική

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει απαγορεύσει συζητήσεις για χάμπουργκερ, παγωτό και καραόκε στη χώρα του

15:08WHAT THE FACT

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ

15:03LIFESTYLE

Φραγκούλης για Μαρινέλλα: «Ας την θυμόμαστε όπως πραγματικά ήταν, αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε»

15:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έριξε τα… τείχη η NBL για τους «πράσινους»

15:01WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στο κέντρο διακινητής ναρκωτικών με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Γαλλία

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

14:55WHAT THE FACT

Άνδρας πέθανε και περιγράφει τι είδε στην άλλη πλευρά του «τούνελ»

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, μετά την άφιξη 130 ακόμη ατόμων

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Unicef: "Απάνθρωπο" να περιμένει κάποιος ότι χιλιάδες παιδιά θα εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικίας 89 ετών: «Έφυγε» στον ύπνο του ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις φυλακές Κύπρου: Κατάδικοι βιντεοσκοπούσαν τον βιασμό συγκρατούμενού τους - Τον απειλούσαν ότι θα το δείξουν

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης: «Μία στεφανιογραφία, δύο στεντ… προλάβαμε»

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά έγινε viral στο TikTok ξεματιάζοντας την Εθνική: «Τον Γιάννη, τον Κώστα...»

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Τρύπες από πυροβολισμούς στο κτήριο του ΚΕΦΟΔΕ στην Πειραιώς - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Άνδρο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ