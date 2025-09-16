Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει 1,5 εκατομμύριο Αυστραλούς έως το 2050

Ενάμισι εκατομμύριο Αυστραλοί που ζουν σε παράκτιες περιοχές κινδυνεύουν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως το 2050, προειδοποιεί μια νέα σημαντική έκθεση για το κλίμα.

Όπως αναφέρει το BBC, η πρώτη Εθνική Αξιολόγηση Κλιματικών Κινδύνων της Αυστραλίας προέβλεψε πιο συχνές και σοβαρές κλιματικές καταστροφές, όπως πλημμύρες, κυκλώνες, καύσωνες, ξηρασίες και πυρκαγιές.

«Οι Αυστραλοί ήδη ζουν με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Αλλαγής Chris Bowen, «αλλά είναι σαφές ότι κάθε βαθμός θέρμανσης που αποτρέπουμε τώρα θα βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να αποφύγουν τις χειρότερες επιπτώσεις τα επόμενα χρόνια».

Η έκθεση εξέτασε τρία σενάρια υπερθέρμανσης του πλανήτη: πάνω από 1,5 °C, πάνω από 2 °C και πάνω από 3 °C.

Η Αυστραλία, ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές ανά κάτοικο στον κόσμο, έχει ήδη φτάσει σε αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από 1,5 °C, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία σημειώνει ότι στους 3 °C, οι θάνατοι που σχετίζονται με τη ζέστη στο Σίδνεϊ ενδέχεται να αυξηθούν κατά περισσότερο από 400% και να τριπλασιαστούν σχεδόν στην Μελβούρνη.

Η 72σέλιδη έκθεση - που δημοσιεύθηκε λίγες ημέρες πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει τους στόχους μείωσης των εκπομπών για το 2035 - διαπίστωσε ότι καμία αυστραλιανή κοινότητα δεν θα είναι απρόσβλητη από τους κλιματικούς κινδύνους που θα είναι «αλυσιδωτοί, σύνθετοι και ταυτόχρονοι».

Unsplash

Προειδοποίησε για περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με καύσωνες, χειρότερη ποιότητα νερού λόγω σοβαρών πλημμυρών και πυρκαγιών και πτώση της αξίας των ακινήτων κατά 611 δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (406 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 300 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας).

Μέχρι το 2050, η έκθεση διαπίστωσε ότι ο αριθμός των παράκτιων κοινοτήτων που βρίσκονται σε «περιοχές υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου» στην Αυστραλία θα αυξηθεί και, εάν τα επίπεδα του πληθυσμού παραμείνουν σταθερά, αυτό θα σημαίνει ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται σε κίνδυνο.

Οι περιοχές της βόρειας Αυστραλίας, μαζί με τις απομακρυσμένες κοινότητες και τα προάστια των μεγάλων πόλεων, διατρέχουν ιδιαίτερα κίνδυνο, σύμφωνα με την έκθεση.

«Αυτό θα ασκήσει πίεση στην υγεία, στις κρίσιμες υποδομές, στα φυσικά είδη και τα οικοσυστήματα, καθώς και στις πρωτογενείς βιομηχανίες», προειδοποιεί η έκθεση, ενώ θα δημιουργήσει επιπλέον προκλήσεις για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, όπως το Μεγάλο Κοραλλιογενές Ύφαλο στο Κουίνσλαντ και το Ύφαλο Ningaloo στη Δυτική Αυστραλία - και τα δύο έχουν ήδη πληγεί από φαινόμενα λευκανσης ρεκόρ - θα αντιμετωπίσουν υψηλότερους κινδύνους «λευκανσης και απώλειας βιοποικιλότητας» λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των ωκεανών.

«Ένα πράγμα που είναι πολύ σαφές από αυτή την αξιολόγηση του κλίματος είναι ότι ολόκληρη η χώρα μας διακυβεύεται», δήλωσε ο Bowen. «Το κόστος της αδράνειας θα υπερβαίνει πάντα το κόστος της δράσης».

Σε απάντηση στην έκθεση, η κυβέρνηση δημοσίευσε ένα εθνικό σχέδιο προσαρμογής που περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο η ομοσπονδιακή, οι πολιτειακές και οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των κλιματικών ζητημάτων, σύμφωνα με τον Bowen.

«Θα θέσουμε επίσης έναν φιλόδοξο και εφικτό στόχο για το 2035, με βάση τις συμβουλές της ανεξάρτητης Αρχής για την Κλιματική Αλλαγή», δήλωσε, αναφερόμενος στον φορέα που παρέχει συμβουλές για την κλιματική πολιτική.

Η Αυστραλία έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 43% έως το 2030, αλλά δέχεται κριτική για τη συνεχιζόμενη μεγάλη εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Συμβουλίου για το Κλίμα, Amanda McKenzie, δήλωσε ότι τα ευρήματα της έκθεσης είναι τρομακτικά και κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμευτεί για μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών.

«Η Αυστραλία δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της έναν δειλό στόχο για το 2035, όταν τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησής μας δείχνουν το καταστροφικό κόστος της αδράνειας», δήλωσε η επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

«Όσο περισσότερο καθυστερούμε τις βαθιές και διαρκείς μειώσεις της κλιματικής ρύπανσης που χρειαζόμαστε, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προστατεύσουμε τις κοινότητες από τις αυξανόμενες καύσωνες, τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές».

