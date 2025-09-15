Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα

Κι όμως υπάρχει ένας... Ταρζάν! Ο λόγος για τον Μίκα Ετόφσκι, ένας 26χρονος Γερμανός ειδικός στην άγρια ζωή, που έχει περάσει πέντε χρόνια στη ζούγκλα και τώρα παρακολουθεί ελέφαντες. Ο Ετόφσκι, που ζει ξυπόλητος στην περιοχή Kumana της Σρι Λάνκα, είναι γνωστός και ως «κροκοδειλοκυνηγός».

Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, δέχτηκε πρόσκληση για μια επικίνδυνη αποστολή στα απομακρυσμένα τροπικά δάση του βορειοανατολικού Βόρνεο, από τον 21χρονο Αμερικανό βιολόγο, πιλότο και σκηνοθέτη, Πάντι Χάκετ, με σκοπό να βρουν τον σπάνιο πυγμαίο ελέφαντα, ένα είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση, με λιγότερα από 1.500 μέλη να απομένουν στη φύση.

Μια ταινία για την επιβίωση και την καταστροφή

Το ταξίδι του Ετόφσκι και του Χάκετ καταγράφεται στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Χάκετ, «The River of Life and Death», το οποίο αναδεικνύει τόσο τη συγκίνηση της ανακάλυψης όσο και την επείγουσα ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος.

«Μου αρέσει η ζούγκλα λόγω της πληθώρας των ζώων», λέει ο Μίκα, ο οποίος ζει σε μια καλύβα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. «Έπειτα από λίγο καιρό, γίνεσαι απλώς ένα ακόμα ζώο της ζούγκλας. Η ζούγκλα δεν νοιάζεται ποιος είσαι ή από πού έρχεσαι. Σε γδύνει και σε κάνει μικρό μωρό, όπως όταν γεννήθηκες. Έχεις πολύ λιγότερο στρες από θορύβους, όπως τα οχήματα, και μόνο αν περάσεις λίγες μέρες εκεί, θα καταλάβεις πόσο άγχος προκαλούν στο σώμα σου όλοι αυτοί οι θόρυβοι της πόλης».

Ο Πάντι Χάκετ περιγράφει τον Μίκα ως έναν αληθινό Ταρζάν. «Δεν χρειάζεται παπούτσια, γιατί τα πόδια του είναι σαν τα πόδια σκύλου», εξηγεί ο Πάντι. «Έχουν σκληρύνει από τα τόσα χρόνια περιπλάνησης στη ζούγκλα. Ήθελα να έρθει μαζί μου σε αυτή την αποστολή γιατί, αφού έχει ζήσει στη ζούγκλα με ελέφαντες, κροκόδειλους και λεοπαρδάλεις, ήξερα ότι αν κάποιος μπορούσε να εντοπίσει τους σπάνιους πυγμαίους ελέφαντες, αυτός θα ήταν ο Μίκα».

Ο Μίκα Ετόφσκι, γεννημένος στη Γερμανία, μετακόμισε στη Σρι Λάνκα σε ηλικία 22 ετών, αφού είχε αποταμιεύσει χρήματα για να αφοσιωθεί στο πάθος του για την άγρια ζωή.

Ένα επικίνδυνο ταξίδι στον «ποταμό του θανάτου»

Για να βρουν τους πυγμαίους ελέφαντες, οι δύο εξερευνητές έπρεπε να πλεύσουν στον ποταμό Kinabatangan, έναν από τους πιο επικίνδυνους υδάτινους δρόμους της Ασίας. Ο ποταμός φημίζεται για τους κροκόδειλους του, οι οποίοι, σύμφωνα με τους ντόπιους, έχουν αναπτύξει έξυπνες κυνηγετικές τακτικές. «Υπήρχαν βίντεο που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο με κροκόδειλους να βγάζουν τα άνω άκρα τους έξω από το νερό, προσποιούμενοι ότι ήταν κάποιος που πνιγόταν», λέει ο Πάντι. «Το κάνουν για να παρασύρουν τους διασώστες. Δεκάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε αυτόν τον ποταμό».

Παρά τις προειδοποιήσεις από την τοπική αστυνομία, οι δύο άνδρες συνέχισαν την πορεία τους. «Αυτό που ξεκίνησε ως μια περιπέτεια για την εύρεση των ελεφάντων, γρήγορα έγινε κάτι πιο σύνθετο και επείγον», εξηγεί ο Πάντι. «Βλέπεις την καταστροφή από πρώτο χέρι – τα απορρίμματα, την αποψίλωση των δασών – και σε αλλάζει».

Το σοκαριστικό εύρημα και η δραματική ανακάλυψη

Ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνται ανέγγιχτες από τον άνθρωπο, βρήκαν σωρούς από σκουπίδια. «Ήμαστε σε μέρη του τροπικού δάσους όπου λίγοι άνθρωποι, αν όχι κανένας, έχουν πατήσει το πόδι τους, και πλέαμε σε αυτόν τον ποταμό, περικυκλωμένοι από σκουπίδια που επέπλεαν», λέει ο Πάντι. «Ήταν σοκαριστικό».

Η καταστροφή επεκτείνεται και στις φυτείες φοινικέλαιου, οι οποίες έχουν καταστρέψει τεράστιες εκτάσεις δάσους, απειλώντας τον βιότοπο των ελεφάντων. Ο Πάντι επισημαίνει ότι στη Σρι Λάνκα, οι ελέφαντες πεθαίνουν αφού καταναλώνουν πλαστικά από χωματερές – μια τραγική προειδοποίηση για το τι μπορεί να αντιμετωπίσουν οι πυγμαίοι ελέφαντες του Βόρνεο.

Η αποστολή τους κορυφώθηκε όταν η τοπική αστυνομία τους σταμάτησε, οπλισμένη με πολυβόλα, διατάσσοντάς τους να σταματήσουν το ταξίδι. Σε μια δραματική ανατροπή, μέσα από το αστυνομικό σκάφος, οι δύο εξερευνητές εντόπισαν επιτέλους τους πυγμαίους ελέφαντες. «Καθώς μας μετέφεραν προς το επόμενο χωριό μέσα στη νύχτα, ρίξαμε φως με τους φακούς μας έξω από το σκάφος», λέει ο Πάντι. «Και οι πυγμαίοι ελέφαντες... ήταν εκεί! Ακόμη και οι αστυνομικοί σοκαρίστηκαν. Δεν τους είχαν ξαναδεί ποτέ».

Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια ηχηρή «κλήση για δράση» για τον Πάντι, ο οποίος αρνήθηκε να αφήσει τη σχεδία τους και τα σκουπίδια που είχαν συλλέξει πίσω στη ζούγκλα, πληρώνοντας για να ρυμουλκηθούν πίσω στην πόλη. «Αυτό ήταν σημαντικό», τονίζει. «Δεν μπορούσαμε να συμβάλουμε στο πρόβλημα που καταγράφουμε. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό για τους ανθρώπους να μην έχουν καθόλου αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί με το αποτύπωμα που αφήνουμε και να το ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο».

*Με πληροφορίες από express.co.uk

