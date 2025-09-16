Θεοδωρικάκος: Νέο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων

Ο υπουργός ανάπτυξης τόνισε ότι για «για πρώτη φορά γίνεται έλεγχος για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων - Έμπρακτος σεβασμός στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων»

Θεοδωρικάκος: Νέο αυστηρό πλαίσιο ελέγχων για επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Για πρώτη φορά - και σε συνέχεια των ελέγχων παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων - με δύο νέες αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, εισάγεται υποχρέωση ετήσιας παρακολούθησης για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων του 2004, του 2011, του 2016 και του 2022.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την εγκριτική απόφαση υπαγωγής, εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση κάθε χρόνου λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης. Η διαδικασία υποβολής γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣ-Αν) ή του Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ), διασφαλίζοντας πλήρη τεκμηρίωση και διαφάνεια.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για όσους έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους

Παράλληλα, καθιερώνεται ετήσιος δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό 10% έως 20% των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους και περιλαμβάνει την επαλήθευση της νόμιμης λειτουργίας, των οικονομικών στοιχείων, των θέσεων εργασίας, του δυναμικού παραγωγής και της τήρησης των ειδικών όρων της απόφασης υπαγωγής.

Επίσης, ενισχύεται το πλαίσιο κυρώσεων καθώς σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών στοιχείων προβλέπεται η επιβολή προστίμων, εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των επενδύσεων.

Ουσιαστική παρέμβαση για θωράκιση του συστήματος επιδοτήσεων

Επιπρόσθετα συστήνονται Τριμελείς Επιτροπές Ελέγχου, οι οποίες επανεξετάζουν δειγματοληπτικά (σε ποσοστό 30%) επενδυτικά σχέδια των οποίων η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας έχει πιστοποιηθεί από ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. Ο έλεγχος διενεργείται εντός 45 ημερών από τη συγκρότηση κάθε Επιτροπής. Σε περίπτωση σοβαρών αποκλίσεων, οι υποθέσεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για περαιτέρω έλεγχο και πιθανή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν ακόμα μια ουσιαστική παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης που θωρακίζει το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων και διασφαλίζει ότι οι δημόσιοι πόροι αξιοποιούνται σωστά, προς όφελος της πραγματικής οικονομίας. Όπως έχει τονίσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος «αοφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να πιάνουν τόπο σε πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις που φέρνουν θέσεις εργασίας και ισχυρή ανάπτυξη στον τόπο».

Οι αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης:

Απόφαση Υπουργείο Ανάπτυξης Απόφαση Υπουργείο Ανάπτυξης

