Κλιματική κρίση: 24.400 θάνατοι από τους καύσωνες αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη

Η ανθρώπινη δραστηριότητα και η συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη συνδέονται με δύο στους τρεις θανάτους από θερμότητα που καταγράφηκαν στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με μελέτη σε 854 μεγάλες πόλεις που δημοσιεύει ο Guardian.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι οι 16.500 από τους 24.400 θανάτους που σημειώθηκαν την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου οφείλονται στους καύσωνες που προκλήθηκαν τα αέρια του θερμοκηπίου. Η ανάλυση, βασισμένη σε καθιερωμένες μεθόδους αλλά όχι ακόμη υποβεβλημένη σε επιστημονική αξιολόγηση, κατέδειξε ότι η κλιματική αλλαγή αύξησε κατά μέσο όρο τη θερμοκρασία των πόλεων κατά 2,2 βαθμούς Κελσίου.

«Η σύνδεση ανάμεσα στην καύση ορυκτών καυσίμων, στην άνοδο της θερμοκρασίας και στην αυξημένη θνησιμότητα είναι πλέον ξεκάθαρη», ανέφερε η Φρίντερικε Όττο, κλιματολόγος στο Imperial College του Λονδίνου.

Ευάλωτες ομάδες

Η μελέτη κατέγραψε ότι περίπου το 68% των θανάτων αποδίδεται στην υπερβάλλουσα θερμότητα. Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι ήταν οι ηλικιωμένοι: το 85% των θανόντων ήταν άνω των 65 ετών και το 41% άνω των 85. Οι θάνατοι καταγράφηκαν κυρίως σε σπίτια και νοσοκομεία, σύμφωνα με τον επιδημιολόγο Γαρύφαλλο Κωνσταντινούδη, καθώς οι ευπαθείς ομάδες δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις ακραίες θερμοκρασίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν περιπτώσεις όπως του 77χρονου πρώην δημοτικού συμβούλου Μανουέλ Αρίθα Σερράνο, που κατέρρευσε σε περίπατο στη νότια Ισπανία, και του 47χρονου εργολάβου Μπραχίμ Αΐτ Ελ Χατζάμ, που πέθανε σε εργοτάξιο κοντά στη Μπολόνια ενώ εργάζονταν σε θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 38°C.

Η θέση της Ελλάδας

Δημόσια υγεία και προσαρμογή

Παρότι οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι πιο προετοιμασμένες σε σχέση με το 2003, όταν ο καύσωνας προκάλεσε περίπου 70.000 θανάτους, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι υπηρεσίες υγείας και πολιτικής προστασίας δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην αυξανόμενη πρόκληση. Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται τοπικά σχέδια δράσης σε περιόδους καύσωνα, περισσότερος αστικός πράσινος χώρος και πρόσβαση σε κλιματισμό για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Όπως ανέφερε κλιματολόγος, «τα δεδομένα δείχνουν ότι καμία ευρωπαϊκή πόλη δεν είναι απρόσβλητη από τους κινδύνους της ακραίας ζέστης» και προειδοποίησε ότι χωρίς επιτάχυνση μέτρων περιορισμού των εκπομπών και προστασίας των ευάλωτων πολιτών, οι απώλειες θα αυξηθούν.

