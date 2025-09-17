Το τρικ με το φύλλο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί αυτοκινήτων για να γλυτώνουν πρόστιμα
Η νέα επικίνδυνη τάση στα social media παρουσιάζει οδηγούς να ξεγελάνε τις κάμερες ταχύτητας και να γλυτώνουν τα πρόστιμα απλά με ένα φύλλο, όντας κάτι αρκετά επικίνδυνο.
Τα social media γέμισαν από βίντεο που υπόσχονται «έξυπνους» τρόπους για να αποφύγεις πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα με το αυτοκίνητο. Αντί για προσοχή στον δρόμο και σεβασμό στα όρια, πολλοί ψάχνουν γρήγορες λύσεις και κάπως έτσι γεννήθηκε το viral κόλπο με το φύλλο.
Η πιο απλή εκδοχή δείχνει ένα φύλλο (πλαστικό ή φυσικό) δεμένο με πετονιά και τοποθετημένο πάνω στην πινακίδα, έτσι ώστε οι κάμερες να μην «βλέπουν» αριθμό. Στην κάμερα, ο οδηγός «τραβάει» το φύλλο με τους υαλοκαθαριστήρες όταν χρειαστεί.
