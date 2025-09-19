Βερολίνο: 20.000 άτομα απομακρύνονται μετά την ανακάλυψη δύο βομβών του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

Περίπου 20.000 άνθρωποι εκκένωσαν το πρωί της Παρασκευής περιοχές στο Βερολίνο, μετά την ανακάλυψη δύο βομβών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που δεν είχαν εκραγεί.

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να φύγουν λόγω του «θανάσιμου κινδύνου» μιας πιθανής έκρηξης, σύμφωνα με έκτακτη προειδοποίηση.

Τα κυβερνητικά κτίρια έκλεισαν αργά την Πέμπτη, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι μια βόμβα της δεκαετίας του 1940 είχε ανακτηθεί από τον ποταμό Σπρέε νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η βόμβα στον ποταμό κοντά στο Fischerinsel, καλυμμένη με λάσπη, βρέθηκε σε βάθος 4 μέτρων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για κατασκευαστικές εργασίες στην πρωτεύουσα.

Περίπου 7.500 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, νότια του ποταμού, και η αστυνομία πήγε από πόρτα σε πόρτα ζητώντας από τους ντόπιους στην τουριστική περιοχή Mitte να φύγουν.

Μια ζώνη αποκλεισμού 500 μέτρων δημιουργήθηκε γύρω από τα εκρηκτικά, συμπεριλαμβανομένου του δημαρχείου του Βερολίνου.

Ουρές σχηματίστηκαν γύρω από τα καταφύγια έκτακτης ανάγκης, καθώς το Μετρό και οι δρόμοι έκλεισαν, ανέφερε το γερμανικό πρακτορείο DW.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βερολίνου έδωσε το πράσινο φως νωρίς την Παρασκευή και είπε ότι η βόμβα δεν χρειάζεται να εξουδετερωθεί.

Μια δεύτερη βόμβα από τον πόλεμο βάρους 100 κιλών ανακτήθηκε μια μέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, στην περιοχή Σπαντάου, και πρόκειται να εξουδετερωθεί σήμερα.

Περίπου 12.400 άνθρωποι θα πρέπει να απομακρυνθούν από τη γύρω περιοχή για την εξουδετέρωση της βόμβας.