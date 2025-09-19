Ο καπνός των πυρκαγιών θα σκοτώνει σχεδόν 1,4 εκατομμύρια κάθε χρόνο - Προειδοποιητική έρευνα

Οι πυρκαγιές χαρακτηρίζονται πλέον ως ένα αυξανόμενο παγκόσμιο πρόβλημα, με τεράστιες φωτιές να ξεσπούν φέτος σε Καναδά, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα.

Μία νέα διπλή μελέτη έρχεται να ενισχύσει ένα ζοφερό μέλλον για την ανθρώπινη ζωή.

Σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους θα σκοτώνει κάθε χρόνο μέχρι το τέλος του αιώνα, ο καπνός από τις φωτιές, περίπου έξι φορές περισσότεροι από τον σημερινό αριθμό θανάτων, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, είναι το ανησυχητικό συμπέρασμα έρευνας, που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, στο Nature.

Ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα μπορούσαν να υποστούν διπλασιασμό των θανάτων από καπνό από πυρκαγιές, η Αφρική αναμένεται να πληγεί περισσότερο, με 11 φορές περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με πυρκαγιές σε σύγκριση με τα τρέχοντα πρότυπα.

Ο μακροπρόθεσμος κίνδυνος καπνού από πυρκαγιές θα μειωθεί εάν ο κόσμος καταφέρει τελικά να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

70.000 θάνατοι ετησίως στις ΗΠΑ

Ένα αεροπλάνο ρίχνει πυροσβεστικό υλικό στην πυρκαγιά Garnet, στην κομητεία Fresno, Καλιφόρνια AP/Ethan Swope)

Σε ξεχωριστή έρευνα με επίκεντρο τις ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε επίσης στο Nature διαπιστώνεται παρόμοια αύξηση των θανάτων από καπνό από πυρκαγιές με περισσότερους από 70.000 ανθρώπους να πεθαίνουν στην Αμερική με αυτόν τον τρόπο έως το 2050, από τους 40.000 που συμβαίνουν με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο αυτή τη στιγμή.

Η εισπνοή καπνού από την καύση δασών πιστεύεται ότι είναι περίπου 10 φορές πιο τοξική από την εισπνοή άλλης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που εκπέμπεται από την καύση ορυκτών καυσίμων, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν πρόσφατα ότι ο αντίκτυπος αυτής της ρύπανσης έχει υποτιμηθεί σοβαρά όσον αφορά στην υγεία μας.

Ο καπνός των πυρκαγιών περιέχει στάχτη και αιθάλη που εμπεριέχουν μικροσκοπικά σωματίδια, που ονομάζονται PM2.5, τα οποία, όταν εισπνέονται, μπορούν να τρυπώσουν βαθιά στους πνεύμονες των ανθρώπων και να προκαλέσουν μια σειρά από αναπνευστικά και καρδιακά προβλήματα.

Η εμβέλεια αυτής της απειλής είναι επίσης εκτεταμένη – πρόσφατη έρευνα υπολόγισε ότι 22.000 άνθρωποι στην Ευρώπη σκοτώθηκαν λόγω του καπνού των πυρκαγιών που προέρχονταν από τεράστιες δασικές πυρκαγιές στον Καναδά το 2023, μαζί με πολλούς περισσότερους θανάτους στη Βόρεια Αμερική.

Η κλιματική κρίση είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τάση μεγαλύτερων, σφοδρότερων πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Minghao Qiu, ατμοσφαιρικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Stony Brook, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας για τους Αμερικανούς «Περισσότερη θέρμανση και υψηλότερη ξηρασία καυσίμων σημαίνει ότι η βλάστηση ξηραίνεται, επομένως υψηλότεροι κίνδυνοι πυρκαγιάς», είπε.

Η Καλιφόρνια, σκηνή πολλών τεράστιων πυρκαγιών, θα φέρει το κύριο βάρος αυτών των θανάτων, αλλά ο καπνός θα έχει επίσης σημαντικό τίμημα σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη και το Τέξας, σύμφωνα με την έρευνα.

From the sky, the fight against wildfires looks even more intense - an Air Force aircraft soars in to drop fire retardant over blazes in Northern California and Oregon. pic.twitter.com/A6ieGmNkUY — AccuWeather (@accuweather) September 5, 2025

Εάν δεν μειωθούν οι εκπομπές, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποστούν ετήσιες οικονομικές ζημιές 608 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2050 λόγω του καπνού των πυρκαγιών, περισσότερο από όλους τους άλλους κλιματικούς κινδύνους μαζί, εκτιμούν οι συγγραφείς.

