Ανάλυση Sky News: Πώς αποφάσισε ο Βρετανός πρωθυπουργός να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

Αστυνομικοί παραμένουν σε ετοιμότητα απέναντι από διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στο Λονδίνο, το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης πιθανώς εντός του Σαββατοκύριακου, με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, να επιμένει ότι αυτό ήταν πάντα μέρος του σχεδίου.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ήταν μια προεκλογική δέσμευση του Εργατικού κόμματος, αλλά η θέση του έχει εξελιχθεί καθώς ανέλαβε τις ευθύνες της διακυβέρνησης της χώρας.

Ορισμένες από τις αρχικές θέσεις του κόμματος έκαναν ιδιαίτερα δύσκολο το πρώτο έτος του στην εξουσία, επισκιάζοντας ορισμένες φορές τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες της πρώτης κυβέρνησης των Εργατικών από το 2010.

Η θέση του Κιρ Στάρμερ έγινε ιδιαίτερα περίπλοκη εξαιτίας συγκεκριμένων παραγόντων, γράφει σε ανάλυσή του το Sky News.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ. Times News

Κατάρρευση της «μουσουλμανικής ψήφου»

Η φήμη του Βρετανού πρωθυπουργού μεταξύ των πιο παθιασμένων υποστηρικτών της Γάζας βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε μια συνέντευξη που έδωσε στο LBC λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ 7η Οκτωβρίου 2023. Ο Κιρ Στάρμερ βρισκόταν τότε στην αντιπολίτευση και φάνηκε να υπονοεί ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα, μέσα στο πλαίσιο της αυτοάμυνας, να στερήσει την πρόαβαση της Γάζας σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή η συνέντευξη που προκάλεσε την κατάρρευση αυτού που πολλοί αποκαλούν «μουσουλμανική ψήφο», σύμφωνα με το Sky News.

Το κόμμα άλλαξε στάση από την υποστήριξη μιας «ανθρωπιστικής παύσης» σε μια «άμεση κατάπαυση του πυρός» τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.

Κάποιοι, ακόμη και μέσα στην αντιπολίτευση εκείνη την εποχή, είπαν ότι αυτό ήρθε πολύ αργά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού (IDF), σχεδόν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκκενώσει την πόλη της Γάζας από τον Αύγουστο. AP

Χειροτερεύοντας την κατάσταση για τους Εργατικούς, το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP) επέβαλε μια ψηφοφορία ζητώντας κατάπαυση του πυρός, την οποία το Εργατικό Κόμμα δεν υποστήριξε στην αρχή, έως ότου αλλάξει τη θέση του λίγες ημέρες αργότερα.

Αλλαγή πλεύσης

Η τεράστια δυσαρέσκεια που επικρατούσε στην πολιτική βάση του κόμματος οδήγησε ορισμένες κοινότητες να στραφούν μακριά από τους Εργατικούς και να υποστηρίξουν ανεξάρτητους υποψηφίους, οι οποίοι στη συνέχεια κατέλαβαν σημαντικές έδρες των Εργατικών, ιδίως ο Jonathan Ashworth στο Leicester South και ο Khalid Mahmood στο Birmingham.

Έτσι, όταν η κυβέρνηση των Εργατικών ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2024, γνώριζε ότι οι ενέργειές της έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικές – και όντως ήταν.

Η νέα κυβέρνηση αφαίρεσε τα εμπόδια στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αποκατέστησε τη χρηματοδότηση του Ηνωμένου Βασιλείου προς την UNRWA, μια υπηρεσία βοήθειας του ΟΗΕ στη Λωρίδα της Γάζας, και απαίτησε να γίνουν σεβαστά τα διεθνή δικαστήρια (ICC και ICJ), καταργώντας τα εμπόδια που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών.

Διαδήλωσης του παραρτήματος του Εθνικού Συνδικάτου Δημοσιογράφων του Λονδίνου προς τιμήν των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν στη Γάζα, απέναντι από την Downing Street στο Λονδίνο, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Joanna Chan) AP

Ωστόσο, η Downing Street δεν προχώρησε στη δημοσίευση των νομικών συμβουλών που είχε υποσχεθεί ότι θα δημοσίευε όταν ήταν στην αντιπολίτευση.

Τώρα, μετά από ένα χρόνο στην εξουσία, οι Εργατικοί επισημαίνουν άλλες σοβαρές παρεμβάσεις.

Κυρώσεις στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα σεβαστεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά το διεθνές ένταλμα σύλληψης του Μπενιαμίν Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέστειλε τις συνομιλίες για μια εμπορική συμφωνία με το Ισραήλ και επέβαλε νέες κυρώσεις σε οργανώσεις που έχουν υποστηρίξει και διαιωνίσει «απαίσιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κατά των παλαιστινιακών κοινοτήτων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Επίσης, επέβαλε κυρώσεις σε δύο Ισραηλινούς υπουργούς, τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, για «επανειλημμένες υποκινήσεις βίας κατά των παλαιστινιακών κοινοτήτων».

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις άδειες όπλων και τη δημοσίευση νομικών συμβουλών – μια υπόσχεση που δεν τηρήθηκε – για τα οποία ρωτήσαμε.

«Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν εξάγουμε βόμβες ή πυρομαχικά για χρήση σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα», υποστήριξε εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Οι περισσότερες άδειες εξαγωγής στρατιωτικού υλικού προς το Ισραήλ αφορούν εμπορική ή πολιτική χρήση, όπως δοκιμές προϊόντων ή αλεξίσφαιρα γιλέκα για δημοσιογράφους και ΜΚΟ», πρόσθεσε.

Παλαιστίνιοι ελέγχουν τα ερείπια κτιρίου που καταστράφηκε από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Κινητικότητα στους κυβερνητικούς βουλευτές

Αυτό το καλοκαίρι, λίγο πριν το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος αμέσως μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας, μια επιστολή που υπογράφηκε από περισσότερους από 100 βουλευτές (συμπεριλαμβανομένων πολλών από το κόμμα του Στάρμερ) απαίτησε από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το ζήτημα.

Οι βουλευτές υποστήριξαν στο Sky News ότι αυτή η πίεση συνέβαλε αναμφίβολα στην προώθηση του θέματος εντός της κυβερνητικής ατζέντας.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το τι θα ακολουθήσει, αλλά είναι πιθανό οι βουλευτές της αντιπολίτευσης να πιέσουν τώρα για μια πιο σκληρή ρητορική από την κυβέρνηση κατά των ενεργειών του Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση μιας επιτροπής που συστάθηκε από τον ΟΗΕ ότι διαπράττεται γενοκτονία στη Γάζα – κάτι που το Ισραήλ αρνείται επανειλημμένα.

Ο Σαντίκ Καν, δήμαρχος του Λονδίνου, επίσης χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ ως «γενοκτονικές».

Αυτό που ελπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, και αυτό είναι το κύριο νόημα αυτής της αναγνώρισης – μια προϋπόθεση που έθεσαν ορισμένα αραβικά κράτη, τονίζει το Sky News.

Ωστόσο, μέχρι να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, η αναγνώριση αυτή αποτελεί μια σημαντική αλλαγή πολιτικής για το Ηνωμένο Βασίλειο – ίσως τη μεγαλύτερη που έχει κάνει η κυβέρνηση των Εργατικών σε αυτό το θέμα από την αρχή της σύγκρουσης.

