ΟΗΕ-Κλίμα: Ο στόχος του 1,5° Κελσίου «στα πρόθυρα της κατάρρευσης»

Γκουτέρες: Τα νέα εθνικά σχέδια δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κρίσης

ΟΗΕ-Κλίμα: Ο στόχος του 1,5° Κελσίου «στα πρόθυρα της κατάρρευσης»

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, μιλάει κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη 14 Μαΐου 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

AP
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι ο στόχος συγκράτησης της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5° Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα βρίσκεται πλέον «στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε έντονη ανησυχία ότι τα νέα εθνικά σχέδια περιορισμού εκπομπών –τα οποία αναμένονται ενόψει της συνόδου COP30– δεν θα φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο φιλοδοξίας για να ανακοπεί η κλιματική κρίση.

Έκκληση για εθνικές δεσμεύσεις

«Το γεγονός ότι αυτός ο στόχος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης αποτελεί επιπρόσθετο λόγο, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, να ασκήσουμε κάθε δυνατή πίεση ώστε να εξασφαλίσουμε αποφασιστικές συμβολές σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να είναι «αποδεκτές» και εφαρμόσιμες, με στόχο την ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η προειδοποίηση του Γκουτέρες έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών πιέσεων προς τις κυβερνήσεις να παρουσιάσουν νέα, πιο φιλόδοξα σχέδια ενόψει της διάσκεψης COP30. Η διάσκεψη αυτή θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον της Συμφωνίας των Παρισίων, καθώς οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το παράθυρο δράσης για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης στενεύει επικίνδυνα.

Παγκόσμια ανησυχία για τον στόχο του 1,5°

Η επιστημονική κοινότητα έχει καταστήσει σαφές ότι η υπέρβαση του ορίου του 1,5° Κελσίου θα έχει σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για τον πλανήτη: από ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφικές πλημμύρες έως παρατεταμένες ξηρασίες και απώλεια βιοποικιλότητας. Η δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ ενισχύει την ανησυχία ότι χωρίς άμεση δράση, ο στόχος αυτός κινδυνεύει να μείνει εκτός εμβέλειας.

