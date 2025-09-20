Τραμπ: Σκοτώσαμε τρεις ναρκωτρομοκράτες - Βίντεο από την επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

Τρεις «ναρκωτρομοκράτες» που επέβαιναν στο σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά φέρεται να είναι νεκροί.

Την επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, εναντίον σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στην περιοχή ευθύνης της «Νότιας Διοίκησης» γνωστοποίησε μέσω αναρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Νότια Καραϊβική, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε να μεταφερθεί ομάδα μάχης του Πολεμικού ναυτικού.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει ότι το Πεντάγωνο διέταξε την επίθεση και σκότωσε «3 άνδρες ναρκωτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος».

«Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο μετέφερε παράνομα ναρκωτικά και διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό να δηλητηριάσει Αμερικανούς», προσέθεσε, ενώ δημοσίευσε κι ένα βίντεο από το χτύπημα.

Η τελευταία επίθεση έρχεται εν μέσω μιας μεγάλης στρατιωτικής συγκέντρωσης των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική. Πέντε αεροσκάφη F-35 των ΗΠΑ παρατηρήθηκαν να προσγειώνονται στο Πουέρτο Ρίκο το Σάββατο, αφού η κυβέρνηση Τραμπ

διέταξε 10 από τα μαχητικά αεροσκάφη να ενταχθούν στον σχηματισμό.

Υπάρχουν επίσης τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή, μαζί με ένα πυρηνικό υποβρύχιο.

