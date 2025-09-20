Τραμπ: Σκοτώσαμε τρεις ναρκωτρομοκράτες - Βίντεο από την επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Νότια Καραϊβική, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε να μεταφερθεί ομάδα μάχης του Πολεμικού ναυτικού

Newsbomb

Τραμπ: Σκοτώσαμε τρεις ναρκωτρομοκράτες - Βίντεο από την επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

Τρεις «ναρκωτρομοκράτες» που επέβαιναν στο σκάφος που μετέφερε ναρκωτικά φέρεται να είναι νεκροί.

Screenshot
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την επίθεση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, εναντίον σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά στην περιοχή ευθύνης της «Νότιας Διοίκησης» γνωστοποίησε μέσω αναρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Νότια Καραϊβική, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ διέταξε να μεταφερθεί ομάδα μάχης του Πολεμικού ναυτικού.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ αναφέρει ότι το Πεντάγωνο διέταξε την επίθεση και σκότωσε «3 άνδρες ναρκωτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος».

«Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο μετέφερε παράνομα ναρκωτικά και διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό να δηλητηριάσει Αμερικανούς», προσέθεσε, ενώ δημοσίευσε κι ένα βίντεο από το χτύπημα.

Η τελευταία επίθεση έρχεται εν μέσω μιας μεγάλης στρατιωτικής συγκέντρωσης των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική. Πέντε αεροσκάφη F-35 των ΗΠΑ παρατηρήθηκαν να προσγειώνονται στο Πουέρτο Ρίκο το Σάββατο, αφού η κυβέρνηση Τραμπ
διέταξε 10 από τα μαχητικά αεροσκάφη να ενταχθούν στον σχηματισμό.

Υπάρχουν επίσης τουλάχιστον επτά πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή, μαζί με ένα πυρηνικό υποβρύχιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

05:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προειδοποιεί για νέες επιθέσεις της Αλ Κάιντα

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σκοτώσαμε τρεις ναρκωτρομοκράτες - Βίντεο από την επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

04:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χαρακτηρίζει «παράνομο» τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τύπος

04:00ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» απαντά ο Γκουτέρες στο Ισραήλ

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 450.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη τις τελευταίες 20 ημέρες

03:12ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ-Κλίμα: Ο στόχος του 1,5° Κελσίου «στα πρόθυρα της κατάρρευσης»

02:43ΚΟΣΜΟΣ

Ανάρτηση Ερντογάν για την συνάντηση με Τραμπ: «Θα συμβάλλει στον τερματισμό των πολέμων»

02:21ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διαψεύδει ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσή κάρτα διαμονής στις ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ έναντι 1 εκατ. δολαρίων

01:31ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Αναγνωρίζει την Παλαιστίνη αύριο Κυριακή

01:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τέλος 100.000 δολαρίων για αίτηση βίζας εργασίας - Πως επηρεάζει τη Silicon Valley

00:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι θα λειτουργούν δικαιοσύνη- θεσμοί προς όφελος των πολιτών

00:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody's: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη Βaa3 με σταθερή προοπτική

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Η στιγμή που εκτός ελέγχου αυτοκίνητο περνάει «ξυστά» από άνδρα σε βενζινάδικο στις ΗΠΑ - Βίντεο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Χρονιά ρεκόρ το 2024 για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Βρέθηκε ο 5χρονος που άρπαξε η μητέρα του στην Αθήνα

23:41ΠΑΙΔΕΙΑ

Ψηφιακό φροντιστήριο: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τα «ζωντανά» μαθήματα

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Γυναίκα τραυματίστηκε από αυτοκίνητο στο Ηράκλειο, έξω από το κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Τα δραματικά μηνύματα μέσα από το νοσοκομείο - Η φωτογραφία ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τσίμπημα

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Τα ουρλιαχτά του όταν είδε για πρώτη φορά... διάφανη μεμβράνη - Η «σωτήρια» επέμβαση της Καμίλα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάνει αλόγιστη χρήση κοκαΐνης - Ξεριζώνει μόνος του τα μαλλιά του»

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Άμα σου πω αυτό που έγινε θα συνεχίσεις να με αγαπάς;» - Σοκάρουν τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Άνδρας μαχαίρωσε 25χρονη στην Κασσάνδρα – Εκτιμάται πως είναι ο 27χρονος δραπέτης

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Κάηκαν ολοσχερώς δύο εργοστάσια - Γέμισε καπνούς ο ουρανός

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σκοτώσαμε τρεις ναρκωτρομοκράτες - Βίντεο από την επίθεση σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Το ΝΑΤΟ σε νευρική κρίση - Ο Πούτιν δοκιμάζει τις αντοχές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

21:19ΕΛΛΑΔΑ

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο» - Τι λένε οι εθελοντές που προφυλακίστηκαν για τη φωτιά στην Πάτρα μετά την αποφυλάκισή τους

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανατροπή με την έκρηξη στο Τσοτύλι  - Προήλθε από οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ