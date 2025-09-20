Αυστραλία: Φρικτό τέλος για τρεις ανθρώπους λόγω ανεπάρκειας του δικτύου έκτακτης ανάγκης

Στιγμές φόβου και αγωνίας ζουν εκατομμύρια πολίτες στην Αυστραλία, αφού μία εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο του τηλεπικοινωνιακού φορέα Optus προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ενός βρέφους ηλικίας μόλις 8 εβδομάδων.

Τη 18η Σεπτεμβρίου, ένα βρέφος «έσβησε» στο Gawler West λόγω αδυναμίας επικοινωνίας της οικογένειάς του με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το «μπλακ άουτ», που κράτησε σχεδόν 14 ώρες, επηρέασε τις περιοχές: Δυτική Αυστραλία, Νότια Αυστραλία και Βόρειο Έδαφος. Τουλάχιστον 600 άνθρωποι προσπάθησαν μάταια να καλέσουν για βοήθεια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optus, Στέφεν Ρου, χαρακτήρισε το γεγονός ως «απαράδεκτο» και ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι η εταιρεία διεξαγάγει έρευνα.

Η υπουργός Επικοινωνιών, Ανίκα Γουέλς, επεσήμανε ότι η εταιρεία απογοήτευσε τους Αυστραλούς τη στιγμή που τούς χρειαζόταν περισσότερο. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ, η Optus ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες νομικές κυρώσεις.

Η εταιρεία είχε ήδη καταδικαστεί με αποτέλεσμα να καταβάλλει πρόστιμο ύψους 12 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων το 2023 (περίπου 6,7 εκατ. ευρώ) και 100 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Ιούνιο (περίπου 56 εκατ. ευρώ) για άλλες παραβάσεις.