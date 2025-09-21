Το Βιετνάμ κέρδισε την intervision, την εναλλακτική Eurovision του Πούτιν

Ο Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ, στο κέντρο, γιορτάζει μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό "Intervision" στο Live Arena έξω από τη Μόσχα, Ρωσία, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, μαζί με τον SHAMAN από τη Ρωσία, αριστερά, και τη Nastya Kravchenko από τη Λευκορωσία.

Ο τραγουδιστής Ντουκ Φουκ από το Βιετνάμ αναδείχθηκε νικητής του διεθνούς μουσικού διαγωνισμού Intervision 2025, της ρωσικής απάντησης στη Eurovision, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στη Μόσχα.

Με βάση τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής, συγκέντρωσε 422 πόντους, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το The Nomad Trio από το Κιργιστάν με 373 πόντους και στην τρίτη θέση το Κατάρ.

Ο Φουκ, μιλώντας από τη σκηνή, θύμισε στο κοινό ότι είχε κατακτήσει έναν αντίστοιχο διαγωνισμό στο Βιετνάμ πριν από δέκα χρόνια, γεγονός που προκάλεσε συγκίνηση και χειροκροτήματα.

Η συμβολική στιγμή της βραδιάς

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όλοι οι συμμετέχοντες ενώθηκαν ερμηνεύοντας το τραγούδι της Ρωσίδας Γκαλίνα Γκαγκάρινα «A Million Voices» («Ένα εκατομμύριο φωνές»), στέλνοντας μήνυμα ενότητας παρά τις πολιτικές και πολιτισμικές αντιθέσεις.

Η αποχώρηση της Vassy

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσωπούνταν από την Αυστραλέζα τραγουδίστρια ελληνικής καταγωγής Vassy, η οποία όμως αποσύρθηκε από τον διαγωνισμό. Η απόφαση ήρθε έπειτα από παρέμβαση του αυστραλιανού υπουργείου Εξωτερικών, που ζήτησε από τη Vassy να μην συμμετάσχει.

Η αποχώρηση προκάλεσε εντύπωση, καθώς θεωρούνταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του φετινού διαγωνισμού.

Η ιδιότυπη στάση της Ρωσίας

Η Ρωσία εμφανίστηκε στον διαγωνισμό αλλά δεν βαθμολογήθηκε. Ο γνωστός τραγουδιστής Shaman ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε, ζητώντας όμως από το κοινό να μην τον ψηφίσει, δηλώνοντας ότι δεν τον ενδιέφερε να ανταγωνιστεί για τη νίκη.

Η στάση αυτή σχολιάστηκε ευρέως ως προσπάθεια της Μόσχας να παρουσιάσει την Intervision περισσότερο ως πολιτιστική πλατφόρμα παρά ως ανταγωνιστικό θεσμό.