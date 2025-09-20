Intervision: Η απάντηση της Ρωσίας στη Eurovision - Η ελληνική φωνή που θα συμμετάσχει

Αναβιώνει ο παλιός μουσικός διαγωνισμός - Ποια είναι η Vassy

Newsbomb

Intervision: Η απάντηση της Ρωσίας στη Eurovision - Η ελληνική φωνή που θα συμμετάσχει

Η Vassy στη Σκόπελο

Instagram
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ρωσία, αποκλεισμένη από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αντεπιτίθεται με την αναβίωση του παλαιού διαγωνισμού τραγουδιού, Intervision, που κάποτε έκανε θραύση στην Τσεχοσλοβακία. Ο ίδιος ο πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε εντολή για την επαναλειτουργία του, στοχεύοντας να προσελκύσει όσους νιώθουν νοσταλγία για την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Στη φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο «Live Arena» κοντά στη Μόσχα, συμμετέχουν καλλιτέχνες από 23 χώρες. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν), μέλη των BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), αλλά και η Αυστραλία.

Η πιο αξιοσημείωτη συμμετοχή είναι αυτή των ΗΠΑ, που θα εκπροσωπηθούν από την ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια, Vassy (Βασιλική Καραγιώργου), γνωστή για την ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Πρόσφατα μάλιστα, επισκέφτηκε τη Σκόπελο για τις διακοπές της.

https://www.instagram.com/p/DOlxrrhAq3W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι διοργανωτές υπόσχονται μια «αληθινή γιορτή της μουσικής» με εκτιμώμενο κοινό 4,3 δισεκατομμυρίων τηλεθεατών παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:56ΚΟΣΜΟΣ

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η Ουγγαρία καλεί την EE να χαρακτηρίσει το κίνημα "Antifa" ως «τρομοκρατικό»

19:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το 5G στην πράξη: Αυτά είναι τα οφέλη για τον πολίτη και τη μικρομεσαία επιχείρηση

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

19:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Διπλό» η Καλαμάτα, νίκη για Ηρακλή

19:28ΚΟΣΜΟΣ

TikTok στις ΗΠΑ: 6 από τα 7 μέλη διοικητικού συμβουλίου θα είναι Αμερικανοί

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι που έστειλαν στο νοσοκομείο 15χρονο

19:09WHAT THE FACT

Μείωση του καφέ: Πώς επηρεάζει τον ύπνο και τα όνειρά σας

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Lockheed και Boeing είναι πολύ κοντά σε συμφωνία: 250 αεροσκάφη και F-16 στη λίστα αγορών

18:39LIFESTYLE

Intervision: Η απάντηση της Ρωσίας στη Eurovision - Η ελληνική φωνή που θα συμμετάσχει

18:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντέσερς: «Ένα καλό αποτέλεσμα στο ντέρμπι μπορεί να αλλάξει πολλά»

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας - Βγήκαν μαχαίρια στην Καποδιστρίου

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Ναόμι Κάμπελ: Εντυπωσίασε στo Fashion Week του Λονδίνου με total denim look εμπνευσμένο από τα 90s

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

18:07LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες» - Το νέο μήνυμα από την παραλία

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας - Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό πριν 12 ημέρες

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι - Καπνοί από τα βαγόνια

17:44LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Οι γονείς μου διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που μεγαλώνω τα παιδιά μου»

17:35LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη - Γεμάτη ενέργεια μέχρι το χάραμα - Βίντεο

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Εκρήγνυται ξανά το ηφαίστειο Lewotobi Laki-Laki

17:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελίνα Τζένγκο: «Νιώθω χαζή που άφησα ένα μετάλλιο να χαθεί μέσα από τα χέρια μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» την κακοκαιρία το ECMWF - Βροχές και καταιγίδες δίνει το ευρωπαϊκό μοντέλο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα τέσσερις φορές

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τουρίστες άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ για λογαριασμό 750 ευρώ - «Αυτό δεν έχει ξαναγίνει», λέει συγκινημένος σερβιτόρος του καταστήματος

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της αδελφοκτονίας - Το θύμα είχε υποστεί εγκεφαλικό πριν 12 ημέρες

14:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει το αέρινο τείχος», πότε θα νιώσουμε φθινόπωρο - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

18:07LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κάντε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ@λ@κίες» - Το νέο μήνυμα από την παραλία

19:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ρομά 7 ετών... αρχηγός συμμορίας - Σε απόγνωση οι ιδιοκτήτες καταστημάτων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Lockheed και Boeing είναι πολύ κοντά σε συμφωνία: 250 αεροσκάφη και F-16 στη λίστα αγορών

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Η μάχη του Blue Star Naxos με τα κύματα εν μέσω απαγορευτικού - Μοναδικό βίντεο

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η περίοδος του «ζακέτα να πάρεις» - Τι περιμένουμε στο τέλος του μήνα

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε συρμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι - Καπνοί από τα βαγόνια

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συμπλοκή μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας - Βγήκαν μαχαίρια στην Καποδιστρίου

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με πολυτελές ΙΧ που έτρεχε με 291 χιλιόμετρα στη Συγγρού – Στο «κάδρο» αστυνομικός

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρό αντικυκλώνα στην Ευρώπη - Πότε έρχονται βροχές στην χώρα μας

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν αρχαία τραγωδία: Στα χέρια της Έρικα Κερκ η ζωή του δολοφόνου του άντρα της Τσάρλι

18:20ΑΠΟΨΕΙΣ

Δημόσια υπηρεσία και δημόσιοι υπάλληλοι

18:39LIFESTYLE

Intervision: Η απάντηση της Ρωσίας στη Eurovision - Η ελληνική φωνή που θα συμμετάσχει

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έπνιξε την αδερφή του με σακούλα - Συνελήφθη ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ