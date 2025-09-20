Intervision: Η απάντηση της Ρωσίας στη Eurovision - Η ελληνική φωνή που θα συμμετάσχει

Η Ρωσία, αποκλεισμένη από τη Eurovision μετά την εισβολή στην Ουκρανία, αντεπιτίθεται με την αναβίωση του παλαιού διαγωνισμού τραγουδιού, Intervision, που κάποτε έκανε θραύση στην Τσεχοσλοβακία. Ο ίδιος ο πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, έδωσε εντολή για την επαναλειτουργία του, στοχεύοντας να προσελκύσει όσους νιώθουν νοσταλγία για την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Στη φετινή διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο «Live Arena» κοντά στη Μόσχα, συμμετέχουν καλλιτέχνες από 23 χώρες. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Καζακστάν), μέλη των BRICS (Βραζιλία, Ινδία, Νότια Αφρική, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), αλλά και η Αυστραλία.

Η πιο αξιοσημείωτη συμμετοχή είναι αυτή των ΗΠΑ, που θα εκπροσωπηθούν από την ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια, Vassy (Βασιλική Καραγιώργου), γνωστή για την ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Πρόσφατα μάλιστα, επισκέφτηκε τη Σκόπελο για τις διακοπές της.

https://www.instagram.com/p/DOlxrrhAq3W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι διοργανωτές υπόσχονται μια «αληθινή γιορτή της μουσικής» με εκτιμώμενο κοινό 4,3 δισεκατομμυρίων τηλεθεατών παγκοσμίως.

