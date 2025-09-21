ΗΠΑ: Τέλος στην καταγραφή στατιστικών για την διατροφική ανασφάλεια

Την πληροφορία αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Wall Street Journal.

ΗΠΑ: Τέλος στην καταγραφή στατιστικών για την διατροφική ανασφάλεια

Διαθέσιμες γεύσεις παγωτού παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια τελετής που ανακοινώνει ότι οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές παγωτού στις ΗΠΑ θα καταργήσουν σταδιακά τα τεχνητά χρώματα μέχρι το τέλος του 2027, στο Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 στην Ουάσιγκτον. 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκανε γνωστό το Σάββατο πως δεν σκοπεύει να συγκεντρώνει πλέον σε ετήσια βάση δεδομένα για τη διατροφική ανασφάλεια στις ΗΠΑ, καθώς βρίσκει το εγχείρημα «υπερβολικά πολιτικοποιημένο» και «ανώφελο».

Αφού προχώρησε σε εξέταση των προγραμμάτων και των εκθέσεων για την οικονομία, το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας (USDA) αποφάσισε «τον τερματισμό της δημοσίευσης εκθέσεων για τη διατροφική ασφάλεια των νοικοκυριών», σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το USDA, η έκθεση αυτή είναι «υπερβολικά πολιτικοποιημένη» και, «έπειτα από εξέταση, αποδείχτηκε ανώφελη για την επιτέλεση του έργου του υπουργείου», σύμφωνα με χωριστή, γραπτή τοποθέτησή του που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η έκθεση για τη διατροφική ανασφάλεια των νοικοκυριών το 2024 θα είναι έτσι «η τελευταία» και «θα δημοσιοποιηθεί την 22η Οκτωβρίου 2025», διευκρίνισε το υπουργείο.

Αφορά την τελευταία χρονιά του δημοκρατικού τέως προέδρου Τζο Μπάιντεν στην εξουσία. Ο ρεπουμπλικάνος διάδοχός του Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία στο αξίωμα την 20ή Ιανουαρίου.

Βασισμένη σε ευρεία έρευνα, η έκθεση έκανε απογραφή της διατροφικής ανασφάλειας, ή αλλιώς του αριθμού των νοικοκυριών που δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή επαρκούς ποσότητας και ποιότητας για όλα τα μέλη τους.

Κατά την πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα, η διατροφική ανασφάλεια έπληττε το 13,5% των νοικοκυριών στις ΗΠΑ το 2023· πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2014.

Το υπουργείο Γεωργίας όμως επέκρινε την ακολουθούμενη μεθοδολογία.

«Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνταν για να συγκεντρώνονται δεδομένα είναι εντελώς υποκειμενικές και δεν διαμορφώνουν πιστή εικόνα της αληθινής κατάστασης ως προς τη διατροφική ασφάλεια», τόνισε χθες στο AFP.

«Τα δεδομένα βρίθουν προκατειλημμένων ανακριβειών με σκοπό να δημιουργηθεί αφήγημα που δεν είναι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει πραγματικά στην επαρχία, καθώς βιώνουμε αυτή τη στιγμή μείωση του επιπέδου της φτώχειας, αύξηση των μισθών και ανάπτυξη της απασχόλησης επί των ημερών της κυβέρνησης Τραμπ», διαβεβαίωσε το USDA.

Επίσημα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη στις ΗΠΑ επιβραδύνεται τους τελευταίους μήνες κι η δημιουργία θέσεων εργασίας στερεύει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει όμως να αγνοήσει τους δείκτες αυτούς — και πρόσφατα απάλλαξε από τα καθήκοντά του κορυφαίο στέλεχος στατιστικής υπηρεσίας.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαλαλεί ότι οι πολιτικές του – απαλλαγές, ελαφρύνσεις, πιστώσεις στους φόρους, τελωνειακοί δασμοί, αγώνας για την πάταξη της μετανάστευσης, προτεραιότητα στους αμερικανούς εργαζόμενους – θα φέρουν άμεσα καρπούς.

