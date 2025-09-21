Σήμερα η μερική ηλιακή έκλειψη: Τι ώρα ξεκινά και τελειώνει - Ξόρκια και δεισιδαιμονίες 

Μικρό ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού –μόλις το 0,2%– θα έχει την τύχη να παρακολουθήσει από κοντά το φαινόμενο της μερικής ηλιακής έκλειψης, που θα καθηλώσει τον πλανήτη αύριο το βράδυ (21/09).

Το φαινόμενο ξεκινά στις 20:29 ώρα Ελλάδος και φτάνει στην κορύφωση στις 22:41, όταν η Σελήνη θα καλύπτει τον μεγαλύτερο όγκο του Ήλιου. Οι ακριβείς ώρες εξαρτώνται από την περιοχή που βρίσκεται ο κόσμος, αλλά το θέαμα θα μείνει αξέχαστο.

Για όσους δεν βρίσκονται μέσα στη ζώνη ορατότητας, η ψηφιακή παρακολούθηση μέσω πλατφορμών, όπως το space.com, δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο φαινόμενο από απόσταση.

Οι ειδικοί επιμένουν ότι η παρατήρηση του Ήλιου κατά τη διάρκεια της έκλειψης απαιτεί απόλυτη προσοχή. Τα κοινά γυαλιά ηλίου δεν παρέχουν καμία ουσιαστική προστασία, καθώς οι ακτίνες υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.

Οι ασφαλέστερες επιλογές περιλαμβάνουν γυαλιά ηλιακής έκλειψης πιστοποιημένα για άμεση παρατήρηση, αλλά και ειδικά φίλτρα για τηλεσκόπια ή κυάλια.

Ακόμη, μπορεί να γίνει έμμεση παρατήρηση μέσω προβολέων ή αυτοσχέδιων κατασκευών από χαρτόνι, που εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια.

Η χρήση αυτών των μεθόδων εξασφαλίζει ότι θα δείτε το φαινόμενο με ασφάλεια και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Τι είναι η ηλιακή έκλειψη στις 21 Σεπτεμβρίου 2025;

Πρόκειται για μερική ηλιακή έκλειψη, κατά την οποία η Σελήνη καλύπτει μόνο ένα μέρος του δίσκου του Ήλιου. Συμπίπτει με τη νέα σελήνη και σηματοδοτεί το τέλος του διαδρόμου της έκλειψης που ξεκίνησε με την σεληνιακή έκλειψη στις 7 Σεπτεμβρίου.

Η μέγιστη φάση θα συμβεί στις 10:41 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Οι ηλιακές εκλείψεις, ειδικά εκείνες που συμπίπτουν με τις ισημερίες, συνδέονται με τον καθαρισμό, την ολοκλήρωση παλαιών κύκλων και την έναρξη νέων.

Οι καλύτερες συνθήκες για παρατήρηση θα είναι στο Νότιο Ημισφαίριο - Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ανταρκτική και τα γύρω νησιά του Ειρηνικού.

Σημάδια και ξόρκια κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης

Στις λαϊκές πεποιθήσεις διαφόρων λαών, οι ηλιακές εκλείψεις συνδέονται με αλλαγές και σημαντικά γεγονότα. Πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η ενεργειακή επίδραση σε ένα άτομο αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την υγεία και τη συναισθηματική του κατάσταση. Πολλές παραδόσεις συμβουλεύουν προσοχή κατά τις ημέρες των εκλείψεων, αποφυγή σημαντικών αποφάσεων και εξάσκηση σε τελετουργική προστασία.

Σύμφωνα με τη μια πεποίθηση, κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, συνιστάται να τηρείται σιωπή και ηρεμία, να προσευχόμαστε ή να εκτελούνται τελετουργίες καθαρισμού. Υπάρχουν επίσης ξόρκια για την προσέλκυση καλής τύχης, υγείας και οικονομικής ευημερίας: για παράδειγμα, κάποιοι ανάβουν ένα κερί, τοποθετούν χρήματα κοντά και απαγγέλουν ένα ξόρκι τρεις φορές. Στη συνέχεια, σβήνουν το κερί και ξοδεύουν τα χρήματα σε είδη πρώτης ανάγκης, κρατώντας τα ρέστα.