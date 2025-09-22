Μαζικές διαδηλώσεις στην Ιταλία υπέρ της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σε πάνω από 80 πόλεις της Ιταλίας, ζητώντας να σταματήσει η ροή όπλων προς το Ισραήλ και καλώντας την κυβέρνηση να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος
Μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα σε περισσότερες από 80 ιταλικές πόλεις, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν υπέρ των Παλαιστινίων.
Οι συμμετέχοντες απαίτησαν να σταματήσει η μεταφορά όπλων προς το Ισραήλ μέσω ιταλικών λιμανιών, ενώ παράλληλα κάλεσαν την κυβέρνηση της Ιταλίας να ακολουθήσει το παράδειγμα χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς, που έχουν αναγνωρίσει πρόσφατα παλαιστινιακό κράτος.
