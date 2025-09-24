Επιστροφή στις μάσκες πέντε χρόνια μετά την πανδημία ζήτησε η κόρη του Μπεν Άφλεκ

Η Βάιολετ Άφλεκ, κόρη των διάσημων ηθοποιών του Χόλιγουντ Τζένιφερ Γκάρνερ και Μπεν Άφλεκ, εμφανίστηκε την Τρίτη (24/09) ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με τη 19χρονη ακτιβίστρια να τονίζει τη σημασία των μασκών και άλλων προληπτικών μέσων, περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την πανδημία Covid-19 που άλλαξε τη ζωή όλων στον πλανήτη.

Η Βάιολετ εμφανίστηκε στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης με τίτλο «Υγιεινός αέρας σε εσωτερικούς χώρους: Παγκόσμια έκκληση για δράση».

Η πρωτοετής φοιτήτρια στο Davenport College του Yale, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες για να περιορίσουμε την εξάπλωση της νόσου Covid-19.

«Είναι μεγάλη αμέλεια να κοιτάς τα παιδιά στα μάτια και να τους λες: "Ξέραμε πώς να σας προστατεύσουμε, αλλά δεν το κάναμε"», δήλωσε η φοιτήτρια του κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η Βάιολετ δήλωσε ότι η σημερινή γενιά δείχνει μια ανησυχητική έλλειψη υπευθυνότητας, επιστρέφοντας στην κανονική της ζωή, πέντε χρόνια μετά την περίοδο που ο ιός ανάγκασε όλους να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους για μήνες.

«Ανθρώπινο δικαίωμα» στον φιλτραρισμένο αέρα

«Για τους ενήλικες, ο αμείλικτος ρυθμός της "επιστροφής στην κανονικότητα", αγνοώντας, υποβαθμίζοντας και αποκρύπτοντας τόσο την επικράτηση της μετάδοσης όσο και την απειλή του Long Covid, εκδηλώθηκε σε μια σειρά επιλογών», είπε η Βάιολετ στους συμμετέχοντες.

Πρόσθεσε ότι «το παρόν μας κλέβεται μπροστά στα μάτια μας».

Η κόρη των διάσημων ηθοποιών του Χόλιγουντ είπε ότι οι νέοι «δεν είχαν ούτε πραγματική επιλογή στο θέμα ούτε πληροφορίες για το τι επιλέχθηκε για εμάς».

Η φοιτήτρια του Yale ολοκλήρωσε την ομιλία της στο ακροατήριο του ΟΗΕ λέγοντας: «Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον φιλτραρισμένο αέρα ως ανθρώπινο δικαίωμα με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζουμε το φιλτραρισμένο νερό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υποδομή καθαρού αέρα που θα είναι τόσο διαδεδομένη και τόσο προφανώς απαραίτητη, ώστε τα παιδιά του αύριο να μην γνωρίζουν καν γιατί τη χρειαζόμαστε».

Τον περασμένο Μάιο, η Βάιολετ έγραψε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Yale Global Health Review και επικεντρώθηκε στην αντίδραση του Λος Άντζελες στον ιό Covid-19, καθώς και στην κλιματική αλλαγή.

Η Βάιολετ είπε ότι η πλήρης εξάλειψη του ιού περιλαμβάνει τη χρήση μάσκας, την παροχή αμειβόμενης άδειας ασθενείας και καθολικής υγειονομικής περίθαλψης από τους εργοδότες, καθώς και τη λήψη περιβαλλοντικών μέτρων για τη διατήρηση της καθαρότητας του αέρα.

Η Βάιολετ προέτρεψε επίσης τους ανθρώπους να παραμείνουν οργανωμένοι και να διανέμουν δωρεάν μάσκες σε όσους τις χρειάζονται.

Πέρυσι, η Βάιολετ μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου Εποπτών της Κομητείας του Λος Άντζελες σε μια προσπάθεια «να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια κρίση του COVID» με απαιτήσεις για τον τρόπο αναδιάρθρωσης των πραγμάτων στο μέλλον.

«Απαιτώ τη διαθεσιμότητα μασκών, το φιλτράρισμα του αέρα και το φως Far-UVC σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλακών και των κέντρων κράτησης, καθώς και την υποχρεωτική χρήση μασκών στις ιατρικές σχολές της κομητείας», δήλωσε η Violet στο συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση του Ιουλίου 2024, η Βάιολετ δήλωσε ότι οι νόμοι που παρεμποδίζουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας κάνουν τα «ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας» να είναι «λιγότερο ασφαλή» και «όλους λιγότερο ικανούς να συμμετέχουν μαζί στη ζωή του Λος Άντζελες».

Πρόσθεσε: «Αυτό επιδεινώνει την κρίση των αστέγων, καθώς και τα δεινά πολλών ανθρώπων στην πόλη μας. Επηρεάζει περισσότερο τις κοινότητες των έγχρωμων, των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, των γυναικών και όσων ασκούν δημόσια επαγγέλματα».

Η Βάιολετ κάλεσε επίσης τους δημόσιους λειτουργούς να επενδύσουν πόρους σε μέσα ατομικής προστασίας ενόψει μιας πιθανής μελλοντικής πανδημίας.

«Πρέπει να επεκτείνετε τη διαθεσιμότητα δωρεάν τεστ και θεραπειών υψηλής ποιότητας και, το πιο σημαντικό, η κομητεία πρέπει να αντιταχθεί στην απαγόρευση της χρήσης μάσκας για οποιονδήποτε λόγο», δήλωσε η Βάιολετ.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

