Επιστροφή στις μάσκες πέντε χρόνια μετά την πανδημία ζήτησε η κόρη του Μπεν Άφλεκ

Η πρωτοετής φοιτήτρια στο Davenport College του Yale, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες για να περιορίσουμε την εξάπλωση της νόσου Covid-19.

Newsbomb

Επιστροφή στις μάσκες πέντε χρόνια μετά την πανδημία ζήτησε η κόρη του Μπεν Άφλεκ

Η κόρη του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Γκάρνερ, Βάιολετ Άφλεκ. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
1 ΣΧΟΛΙΑ

Η Βάιολετ Άφλεκ, κόρη των διάσημων ηθοποιών του Χόλιγουντ Τζένιφερ Γκάρνερ και Μπεν Άφλεκ, εμφανίστηκε την Τρίτη (24/09) ενώπιον των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με τη 19χρονη ακτιβίστρια να τονίζει τη σημασία των μασκών και άλλων προληπτικών μέσων, περισσότερα από πέντε χρόνια μετά την πανδημία Covid-19 που άλλαξε τη ζωή όλων στον πλανήτη.

Η Βάιολετ εμφανίστηκε στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης με τίτλο «Υγιεινός αέρας σε εσωτερικούς χώρους: Παγκόσμια έκκληση για δράση».

Η πρωτοετής φοιτήτρια στο Davenport College του Yale, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες για να περιορίσουμε την εξάπλωση της νόσου Covid-19.

«Είναι μεγάλη αμέλεια να κοιτάς τα παιδιά στα μάτια και να τους λες: "Ξέραμε πώς να σας προστατεύσουμε, αλλά δεν το κάναμε"», δήλωσε η φοιτήτρια του κορυφαίου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η Βάιολετ δήλωσε ότι η σημερινή γενιά δείχνει μια ανησυχητική έλλειψη υπευθυνότητας, επιστρέφοντας στην κανονική της ζωή, πέντε χρόνια μετά την περίοδο που ο ιός ανάγκασε όλους να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους για μήνες.

«Ανθρώπινο δικαίωμα» στον φιλτραρισμένο αέρα

«Για τους ενήλικες, ο αμείλικτος ρυθμός της "επιστροφής στην κανονικότητα", αγνοώντας, υποβαθμίζοντας και αποκρύπτοντας τόσο την επικράτηση της μετάδοσης όσο και την απειλή του Long Covid, εκδηλώθηκε σε μια σειρά επιλογών», είπε η Βάιολετ στους συμμετέχοντες.

Πρόσθεσε ότι «το παρόν μας κλέβεται μπροστά στα μάτια μας».

Η κόρη των διάσημων ηθοποιών του Χόλιγουντ είπε ότι οι νέοι «δεν είχαν ούτε πραγματική επιλογή στο θέμα ούτε πληροφορίες για το τι επιλέχθηκε για εμάς».

Η φοιτήτρια του Yale ολοκλήρωσε την ομιλία της στο ακροατήριο του ΟΗΕ λέγοντας: «Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον φιλτραρισμένο αέρα ως ανθρώπινο δικαίωμα με τον ίδιο τρόπο που αναγνωρίζουμε το φιλτραρισμένο νερό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υποδομή καθαρού αέρα που θα είναι τόσο διαδεδομένη και τόσο προφανώς απαραίτητη, ώστε τα παιδιά του αύριο να μην γνωρίζουν καν γιατί τη χρειαζόμαστε».

Τον περασμένο Μάιο, η Βάιολετ έγραψε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Yale Global Health Review και επικεντρώθηκε στην αντίδραση του Λος Άντζελες στον ιό Covid-19, καθώς και στην κλιματική αλλαγή.

Η Βάιολετ είπε ότι η πλήρης εξάλειψη του ιού περιλαμβάνει τη χρήση μάσκας, την παροχή αμειβόμενης άδειας ασθενείας και καθολικής υγειονομικής περίθαλψης από τους εργοδότες, καθώς και τη λήψη περιβαλλοντικών μέτρων για τη διατήρηση της καθαρότητας του αέρα.

Η Βάιολετ προέτρεψε επίσης τους ανθρώπους να παραμείνουν οργανωμένοι και να διανέμουν δωρεάν μάσκες σε όσους τις χρειάζονται.

Πέρυσι, η Βάιολετ μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου Εποπτών της Κομητείας του Λος Άντζελες σε μια προσπάθεια «να αντιμετωπίσει την μακροχρόνια κρίση του COVID» με απαιτήσεις για τον τρόπο αναδιάρθρωσης των πραγμάτων στο μέλλον.

«Απαιτώ τη διαθεσιμότητα μασκών, το φιλτράρισμα του αέρα και το φως Far-UVC σε κυβερνητικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυλακών και των κέντρων κράτησης, καθώς και την υποχρεωτική χρήση μασκών στις ιατρικές σχολές της κομητείας», δήλωσε η Violet στο συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση του Ιουλίου 2024, η Βάιολετ δήλωσε ότι οι νόμοι που παρεμποδίζουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας κάνουν τα «ευάλωτα μέλη της κοινότητάς μας» να είναι «λιγότερο ασφαλή» και «όλους λιγότερο ικανούς να συμμετέχουν μαζί στη ζωή του Λος Άντζελες».

Πρόσθεσε: «Αυτό επιδεινώνει την κρίση των αστέγων, καθώς και τα δεινά πολλών ανθρώπων στην πόλη μας. Επηρεάζει περισσότερο τις κοινότητες των έγχρωμων, των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων, των γυναικών και όσων ασκούν δημόσια επαγγέλματα».

Η Βάιολετ κάλεσε επίσης τους δημόσιους λειτουργούς να επενδύσουν πόρους σε μέσα ατομικής προστασίας ενόψει μιας πιθανής μελλοντικής πανδημίας.

«Πρέπει να επεκτείνετε τη διαθεσιμότητα δωρεάν τεστ και θεραπειών υψηλής ποιότητας και, το πιο σημαντικό, η κομητεία πρέπει να αντιταχθεί στην απαγόρευση της χρήσης μάσκας για οποιονδήποτε λόγο», δήλωσε η Βάιολετ.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΚΟΣΜΟΣ

O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο χωριό μας» – Ανάστατοι οι κάτοικοι στη Δολιανή μετά την επίθεση αρκούδας

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Κλείνει η «γέφυρα των αυτοκτονιών» μετά από ρεκόρ θυμάτων σε φαράγγι στο Νέο Μεξικό

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Υπεγράφη η ΚΥΑ για ψυχομετρικά τεστ στο προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον ΟΣΕ

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Στο δικαστήριο η πρώην πρώτη κυρία για τις πολυτελείς τσάντες αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Βηθλεέμ: «Προσευχηθήκαμε για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας» - Επιστολή σε δημοσιογράφο του Newsbomb

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρύπα βάθους 50 μέτρων «κατάπιε» δρόμο στη Μπανγκόκ

12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η νέα εντυπωσιακή και καταπράσινη φανέλα των 7 αστεριών!

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις «υπόγειες» παιδικές χαρές της Ουκρανίας τα παιδιά ψάχνουν το χαμένο χαμόγελο τους

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Αυξημένες οι απειλές κατά στελεχών εταιρειών στις ΗΠΑ - Δραματική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Γηρασμένο ηλεκτρικό δίκτυο και ανεπαρκής συντήρηση «ανάβουν» τις φωτιές στην Ελλάδα

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μακάμπι και τα ματς Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο Κύπελλο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το σπίτι σας κινδυνεύει να αρπάξει φωτιά, πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε»: Το νέο κόλπο απατεώνων που κλέβουν ανυποψίαστους πολίτες - Μαρτυρία

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος - Δείτε εικόνες

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με... 205 χιλιόμετρα και το «ανέβασε» στα social media

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: «Πετάει» για Ελβετία ο Παναθηναϊκός

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αγελάδα στη Φθιώτιδα: Τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή αντίδραση του Κρεμλίνου στην αιφνίδια στροφή Τραμπ: «Σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα» από την προσέγγιση Ουάσινγκτον-Μόσχας

11:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και της Σέλτικ στο Βελιγράδι

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αντρέι Μπάμπις: Τι θα φέρει για μεταναστευτικό και Ουκρανία η επιστροφή του δισεκατομμυριούχου Τραμπιστή στην Τσεχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 2,2 εκατομμυρίων σε «Σκλαβενίτη» και «Lidl» για παραβάσεις πλαφόν και Κώδικα Δεοντολογίας

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Προσχηματικές οι δικαιολογίες της Άγκυρας - Την ώρα του ραντεβού ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Λίβυο αλ Μάνφι

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Από πόρνη μέχρι αγία: Οι 150 ζωές της Κλαούντια Καρντινάλε και το μεγάλο μυστικό της

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το σπίτι σας κινδυνεύει να αρπάξει φωτιά, πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε»: Το νέο κόλπο απατεώνων που κλέβουν ανυποψίαστους πολίτες - Μαρτυρία

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με... 205 χιλιόμετρα και το «ανέβασε» στα social media

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αγελάδα στη Φθιώτιδα: Τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο χωριό μας» – Ανάστατοι οι κάτοικοι στη Δολιανή μετά την επίθεση αρκούδας

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Βηθλεέμ: «Προσευχηθήκαμε για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας» - Επιστολή σε δημοσιογράφο του Newsbomb

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Τραμπ είχε δίκιο: Στις ελληνικές φυλακές το 52% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί!

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος - Δείτε εικόνες

12:44ΚΟΣΜΟΣ

O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο είδος σαύρας εντοπίστηκε σε ελληνική βραχονησίδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ