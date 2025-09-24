Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ - Βίντεο

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση με ναυτικά και εναέρια drones εναντίον του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Το γραφείο του Συνεταιρισμού Αγωγών Κασπίας υπέστη ζημιές στο Νοβοροσίσκ. Πρόκειται για ένα διεθνές έργο της Ρωσίας, του Καζακστάν και μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών: ένας κύριος αγωγός μεταφέρει πετρέλαιο από το δυτικό Καζακστάν και τη Ρωσία σε έναν τερματικό σταθμό κοντά στο Νοβοροσίσκ για εξαγωγή στις παγκόσμιες αγορές.

??⚔️?? Strikes on Novorossiysk



A few days after the terror attack in Foros, the Ukrainian side decided to reach Novorossiysk. Civilian objects on the coast were attacked with FPV drones launched from BECs.



The BECs set out in that direction as early as last night. While… pic.twitter.com/tOv2nLpmnV — dana (@dana916) September 24, 2025

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις να τραυματιστούν, σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνήτη της επαρχίας Κρασνοντάρ, Βένιαμιν Κοντράτιεφ, στο Telegram.

? Hit! Office of the Caspian Pipeline Consortium damaged in Novorossiysk



This is an international project of Russia, Kazakhstan and major oil companies: a main pipeline carries oil from Western Kazakhstan and Russia to a terminal near Novorossiysk for export to global markets. https://t.co/lRt9f2ZYFC pic.twitter.com/q9Kj7lShmt — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025

Footage of a Ukrainian naval drone entering the port of Novorossiysk. Russian sources report that some of the naval drones used, were equipped with FPV drones that were launched into the city. https://t.co/IaOvmr0vzZ pic.twitter.com/RSiQvxFKOw — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) September 24, 2025

Νωρίτερα σήμερα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν κατά μεγάλου διυλιστήριου της Gazprom στο Σαλαβάτ της Ρωσίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αυτόνομης δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν, Ραντί Χαμπίροφ.

«Αξιολογούμε την έκταση των ζημιών. Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος και λαμβάνουν μέτρα πυρόσβεσης», έγραψε ο Χαμπίροφ στο Telegram. Σύμφωνα με κατοίκους του Σαλαβάτ, πολλαπλές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη, ακολουθούμενες από ένα πυκνό σύννεφο καπνού που ανέβαινε από την περιοχή του εργοστασίου.

Η Σαλαβάτ βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 χιλιομέτρων από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση στο συγκρότημα της Gazprom στην πόλη την τελευταία εβδομάδα. Η προηγούμενη έλαβε χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου.

Στο εργοστάσιο ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά δεν υπήρξαν θύματα. Το ουκρανικό κανάλι Exilenova+ ανέφερε ότι η μονάδα του διυλιστήριου ELOU-AVT-4 υπέστη ζημιές. Η Gazprom Neftekhim Salavat είναι θυγατρική της Gazprom Pererabotka LLC και ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών της Ρωσίας. Η εταιρεία υλοποιεί τον πλήρη κύκλο επεξεργασίας υδρογονανθράκων, παράγοντας βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και άλλα προϊόντα πετρελαίου, καθώς και υγροποιημένα αέρια, βουτυλικές αλκοόλες, πλαστικοποιητές, πολυαιθυλένιο και άλλα προϊόντα.

