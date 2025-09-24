Μηνύματα κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης είχε χαράξει στις σφαίρες ο δράστης στο Ντάλας

Μηνύματα με περιεχόμενο κατά της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) είχε χαράξει πάνω στις σφαίρες ο δράστης της επίθεσης στο Ντάλας του Τέξας.

Η ένοπλη επίθεση στο γραφείο της ICE στο Ντάλας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό τριών άλλων, ενώ νεκρός είναι και ο δράστης.

?NEW: A white male opened fire on ICE detainees from a rooftop at a Dallas facility. At least 3 victims are in critical condition. Authorities confirm the shooter is dead. Investigation ongoing into motives and possible accomplices.

pic.twitter.com/3TkMTP0Pb3 — Lucas Sanders ??️????? (@LucasSa56947288) September 24, 2025

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση στις 6:40 π.μ. τοπική ώρα, δύο άτομα είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο δράστης, ανέφερε η αστυνομία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο δράστης πυροβόλησε εναντίον ενός βαν που μετέφερε κρατούμενους στην εγκατάσταση της ICE στο Ντάλας. Το βαν οδηγούσε πράκτορας του ATF, όπως μετέδωσε το FOX4 επικαλούμενο πηγές του FBI.

??UPDATE: Dallas ICE Facility Shooting



At 6:48 AM, four people were shot. Two are confirmed dead, including the shooter.



Bullet rounds reportedly contained anti-ICE messages. The FBI is actively on the scene. pic.twitter.com/aZBhzrSJa8 — Digital Gal ?? (@DigitalGal_X) September 24, 2025

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν εντοπίσει την ταυτότητα του δράστη, ωστόσο περιμένουν να επιβεβαιωθεί προτού δοθεί στη δημοσιότητα, ανέφερε το FOX 4. Ο δράστης ήταν λευκός άνδρας, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο Fox News. Βρέθηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού γραφείου νομικού μετανάστευσης αφού είχε αυτοπυροβοληθεί, καθώς οι αστυνομικοί πλησίαζαν στο σημείο.

Στηρίζουμε πλήρως την Υπηρεσία Μετανάστευσης, δηλώνει ο κυβερνήτης του Τέξας

Ο κυβερνήτης του Τέξας, Greg Abbott, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, εξέφρασε πλήρη υποστήριξη στην ICE και τόνισε ότι η δολοφονική επίθεση δεν θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις σύλληψης, κράτησης και απέλασης παράνομων μεταναστών στην πολιτεία. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το κίνητρο της επίθεσης και τυχόν συνεργούς.