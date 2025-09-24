Μελόνι: «Ανεύθυνη αποστολή ο στολίσκος, δημιουργεί προβλήματα στην κυβέρνηση» - Πρόταση μέσω Κύπρου

«Δεν υπάρχει λόγος να διακινδυνεύσει κανείς την ασφάλειά του εισερχόμενος σε μια εμπόλεμη ζώνη για να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα, την οποία η ιταλική κυβέρνηση θα μπορούσε να είχε παραδώσει σε λίγες ώρες. Καλώ όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, ειδικά τους Ιταλούς βουλευτές». Αυτό δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας για την επίθεση στον στολίσκο που κατευθύνεται προς τη Γάζα.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ταγιάνι, πρόσθεσε η πρωθυπουργός, «εργάζεται πάνω σε μια άλλη πρόταση διαμεσολάβησης, η οποία περιλαμβάνει την παράδοση αυτής της βοήθειας στην Κύπρο, στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη για την παράδοσή της. Είναι μια πρόταση που πιστεύω ότι έχει τη συναίνεση της κυπριακής κυβέρνησης, της ισραηλινής κυβέρνησης και προφανώς της ιταλικής κυβέρνησης. Περιμένουμε απάντηση από τον στολίσκο. Και εδώ απευθύνω πραγματικά έκκληση για υπευθυνότητα από όλους, επειδή δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που φαίνεται να έχουν ως κύριο στόχο όχι την παροχή βοήθειας, αλλά τη δημιουργία προβλημάτων για την κυβέρνηση».

Και πάλι: «Δεν είμαι χαζή: αυτό που συμβαίνει στην Ιταλία δεν έχει ως στόχο την ανακούφιση των δεινών του λαού της Γάζας, αλλά την επίθεση στην ιταλική κυβέρνηση. Θεωρώ αντικειμενικά ανεύθυνο να χρησιμοποιούμε τα δεινά στη Γάζα για να επιτιθέμεθα στην κυβέρνηση».

Είπε, επίσης, ότι «εξεπλάγη» από την «αντίδραση της αντιπολίτευσης» στη θέση της σχετικά με την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης υπό ορισμένες προϋποθέσεις. «Νομίζω ότι είναι μια πολύ σοβαρή θέση: είμαστε πρόθυμοι να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη, αλλά όχι για να κάνουμε χάρη στη Χαμάς».

Μιλώντας για την ουκρανική κρίση, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ρωσίας και τόνισε:

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ψύχραιμα, επειδή μια κλιμάκωση ωφελεί μόνο τον Πούτιν και τη Ρωσία, που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε να πέσουμε σε αυτές τις παγίδες. Είναι επίσης σαφές ότι όταν υπάρχει ένα στρατιωτικό αεροσκάφος που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή, πετώντας πάνω από τον εναέριο χώρο κάποιου, καταρρίπτεται: αυτό ορίζουν οι κανόνες. Όχι ότι αυτό σημαίνει αυτόματα κλιμάκωση», αλλά «νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε την κλιμάκωση». Η Μελόνι πρόσθεσε στη συνέχεια ότι η Μόσχα «αυξάνει αυτές τις προκλήσεις».