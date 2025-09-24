Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον Τζόσουα Γιάν, 29 ετών, ως τον δράστη της επίθεσης στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Ντάλας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη, σύμφωνα με την τοπική Αστυνομία.

Οι ερευνητές επιβεβαίωσαν ότι ο Γιάν αυτοκτόνησε με πυροβόλο όπλο. Το FBI και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας ηγούνται της έρευνας για το αιματηρό περιστατικό.

Μια σφαίρα που βρέθηκε κοντά στον δράστη περιείχε μηνύματα «αντί–ICE», ενώ, το FBI ανέφερε ότι ο δράστης πυροβόλησε πολλές φορές από κοντινή στέγη ή από υπερυψωμένη θέση προς την είσοδο του γραφείου, όπως επιβεβαίωσε και εκπρόσωπος της ICE.

Το κίνητρο πίσω από την επίθεση παραμένει ασαφές, ενώ, ο αδελφός του, Νόα, ισχυρίστηκε ότι ο Τζόσουα δεν είχε έντονα πολιτικά «πιστεύω» ή μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα μετανάστευσης ή ιδεολογίας.

Το 2016, ο Γιάν κατηγορήθηκε στο Τέξας για διακίνηση κάνναβης σε ποσότητα μεγαλύτερη από 7 γραμμάρια αλλά μικρότερη από 2,5 κιλά, κάτι που αποτελεί κακούργημα.

Σύμφωνα με τα αρχεία, ομολόγησε την ενοχή του. Ήταν εγγεγραμμένος ως ανεξάρτητος και ψήφισε για τελευταία φορά τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με τα δημόσια αρχεία, τα οποία επικαλείται το NBC.

Ο δράστης είχε πρόσφατα συνδεθεί με μία διεύθυνση στην Οκλαχόμα, ενώ, προηγούμενες κατοικίες του αναφέρονται στο Τέξας, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Τα ποινικά μητρώα της πολιτείας περιγράφουν τον Γιάν ως άνδρα με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψους 1,80 μέτρων και βάρους 95 κιλών. Τα αρχεία αναφέρουν, επίσης, ότι γεννήθηκε στο Τέξας.

