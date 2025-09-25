Γαλλία: Ντετέκτιβ παρακολουθούν εργαζόμενους για τις «μαΐμού» αναρρωτικές

Στη Γαλλία, ιδιωτικοί ντετέκτιβ παρακολουθούν όλο και πιο συχνά εργαζόμενους για να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απουσίες λόγω ασθενείας.Οι αναρρωτικές αυξήθηκαν κατά 60% από το 2012, με το κόστος να ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ ετησίως, σε μία χώρα που αντιμετωπίζει δημοσιονομική κρίση

Ο Φαμπρίς Λεμάν εντόπισε τον «στόχο» του καθώς έφευγε από ένα προάστιο του Παρισιού, ντυμένος για τη δουλειά. Άρχισε να τον παρακολουθεί, προσπαθώντας να ενσωματωθεί με τους βιαστικούς κατοίκους της «Πόλης του Φωτός». Ιδιωτικός ντετέκτιβ από το 1994, ο Λεμάν το τελευταίο διάστημα παρακολουθεί όλο και πιο συχνά υπαλλήλους γραφείου, όπως το στέλεχος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης ομάδας Γάλλων που είναι ύποπτοι για κατάχρηση της αναρρωτικής τους άδειας.

Η Γαλλία καταγράφει αύξηση 60% στις άδειες ασθενείας από το 2012, με το κόστος να ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ ετησίως, σε μία χώρα που παλεύει με μια χρόνια δημοσιονομική κρίση. Ιδιωτικοί ντετέκτιβ αναλαμβάνουν όλο και πιο συχνά την παρακολούθηση υπαλλήλων που φέρεται να καταχρώνται τις άδειες αυτές, αντικαθιστώντας σε πολλά γραφεία την παραδοσιακή έρευνα για εξωσυζυγικές σχέσεις και υποθέσεις γάμου.

Ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος απομακρύνθηκε αυτόν τον μήνα λόγω των αντιδημοφιλών του προτάσεων για μείωση του μεγαλύτερου ελλείμματος της ευρωζώνης, είχε θέσει στο στόχαστρο την αλόγιστη αύξηση των αναρρωτικών αδειών στο πλαίσιο ενός σχεδίου για μείωση των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2026. Ορκίστηκε επίσης να καταπολεμήσει την απάτη.

Ο Φαμπρίς Λεμάν περιγράφει πώς ακολουθεί εργαζόμενους, προσπαθώντας να μη γίνει αντιληπτός, ενώ υπάρχουν υποψίες ότι ορισμένοι από τους στόχους του εργάζονται παράλληλα σε ανταγωνιστικές εταιρείες ή χρησιμοποιούν την άδεια ασθενείας για να αναπτύξουν δικές τους επιχειρήσεις. Οι εταιρείες προσλαμβάνουν πλέον ντετέκτιβ για να διερευνήσουν ύποπτες απουσίες, με τη ζήτηση να έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.

Η Εθνική Ασφάλιση Υγείας της Γαλλίας απέτρεψε απάτες ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ το 2023, αριθμός που διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο πραγματικός βαθμός της απάτης παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί, καθώς οι αυστηροί έλεγχοι ξεκίνησαν πρόσφατα και πολλές υποθέσεις παρακολουθούνται αποκλειστικά από ιδιωτικούς ντετέκτιβ. Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για περιορισμό της απάτης, όπως έλεγχοι σε γιατρούς που εκδίδουν ψευδείς βεβαιώσεις, η εφαρμογή των κυρώσεων παραμένει ανεπαρκής.

Οι εργαζόμενοι στη Γαλλία δικαιούνται 41,47 ευρώ ημερησίως κατά τη διάρκεια άδειας ασθενείας που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα τρία χρόνια, με τους εργοδότες να συμπληρώνουν το υπόλοιπο του μισθού για κάποιο διάστημα. Σύμφωνα με έκθεση του 2024, οι δημόσιοι υπάλληλοι απουσίασαν κατά μέσο όρο 14,5 ημέρες το 2022, ενώ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 11,7 ημέρες. Στη Γερμανία, όπου τα επιδόματα είναι επίσης γενναιόδωρα, οι εργαζόμενοι έλαβαν κατά μέσο όρο 14,8 ημέρες άδειας ασθενείας το 2024, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Παρά τις αυξανόμενες υποψίες, ειδικοί και γιατροί επισημαίνουν ότι η ευρεία απάτη στις άδειες ασθενείας είναι υπερτιμημένη. Η Σαμπρίνα Αλί Μπενάλι, γιατρός έκτακτης ανάγκης και μέλος της αριστερής παράταξης «Αδέσμευτη Γαλλία», χαρακτήρισε την ιδέα της μαζικής απάτης ως «καθαρή φαντασία».

Η απουσία από την εργασία επιταχύνθηκε μετά την πανδημία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η εργασιακή κουλτούρα της Γαλλίας δεν βοηθάει, τονίζουν οι ειδικοί. «Έχουμε αυξανόμενη πίεση στην εργασία και ένα πολύ κάθετο, αυταρχικό στυλ διοίκησης που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην ανάγκη των εργαζομένων για ενσυναίσθηση και συνεργασία», δήλωσε ο οικονομολόγος Ζαν-Κλοντ Ντελζέν. «Το σύστημα είναι καταπιεστικό».

