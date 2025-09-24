Γαλλία: Προς νέο γύρων απεργιών κινούνται τα συνδικάτα - Δεν ικανοποιήθηκαν από τον Λεκορνί

Οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας, οι οποίοι συναντήθηκαν σήμερα στο Παρίσι με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, στο πλαίσιο των προσπαθειών του τελευταίου να συγκροτήσει κυβέρνηση αποδεκτή από τα συνδικάτα και τους βουλευτές, ανακοίνωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν από τον εντολοδόχο πρωθυπουργό και ότι καλούν τους Γάλλους εργαζόμενους σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 2 Οκτωβρίου.

Διαδηλωτές κατά των περικοπών στο Παρίσι την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων ο Λεκορνί δεν δείχνει διατεθειμένος να πάρει πίσω πολλά από τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εισηγήθηκε ο απελθών πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, μέσω του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, το οποίο παρουσίασε πριν από την πτώση της κυβέρνησης του. Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων του εντολοδόχου πρωθυπουργού βρίσκεται και το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στην Γαλλία, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στο βαθμό που τα κόμματα των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων το θεωρούν εκ των ων ουκ άνευ για να επιδείξουν πολιτική ανοχή έναντι του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Αστυνομικοί σε επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που διοργάνωσαν οι μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις περικοπές του προϋπολογισμού, στη Λιλ της βόρειας Γαλλίας, την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δηλώνει πως δεν είναι αντίθετος προς την αύξηση της φορολόγησης των Γάλλων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να συμμερίζεται την πρόταση του Γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζιουκμάν περί επιβολής ενός φόρου ύψους 2% επί των περιουσιών των περίπου 1800 γαλλικών νοικοκυριών που διαθέτουν πάνω από 100 εκατ. ευρώ. Αρωγός, τέλος, στις προσπάθειές του εντολοδόχου πρωθυπουργού να συγκροτήσει κυβέρνηση είναι ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι «ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δίκιο που κινείται μεθοδικά και διαβουλεύεται με όλες τις πολιτικές δυνάμεις».

