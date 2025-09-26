Τραγωδία στο Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί από σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Newsbomb

Τραγωδία στο Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί από σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 14 νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού, ανακοίνωσε την Πέμπτη η αστυνομία.

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα, ανέφερε η αστυνομία.

Μεταξύ των νεκρών είναι τρεις Βολιβιανοί.

Σύμφωνα με περουβιανά μέσα ενημέρωσης, στο μίνι βαν επέβαιναν μέλη μιας μπάντας με προορισμό την Κανταράβε, στην περιφέρεια Τάκνα, όπου θα συμμετείχε σε φεστιβάλ στο πλαίσιο θρησκευτικής γιορτής.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, στην έλλειψη σήμανσης, καθώς και στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο πρώην διευθυντής του FBI κατηγορείται για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί από σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα

03:58ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις 50 Επαγγελματικές Σχολές - Δείτε τις 36 ειδικότητες

03:34ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου σε «Πήγασο» και «Γλαύκο» ανακάλυψε η ExxonMobil

03:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τα μεσάνυχτα στα Ανώγεια Ρεθύμνου

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone καταρρίφθηκε και εξερράγη κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ

02:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώλειες στη Wall Street – Οι επενδυτές δεν πείστηκαν από τα νέα οικονομικά στοιχεία

01:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ νότια της Ζάκυνθου

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Μητσοτάκης σε εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων: O πόλεμος στη Γάζα δεν μπορεί να συνεχιστεί

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, ήρθε η ώρα να σταματήσουν»

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόντης: «Αυτή η νίκη θα μας απελευθερώσει»

00:52ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,0 Ρίχτερ κοντά στη Ζάκυνθο

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: «Διπλά» για Πόρτο, Γκενκ και Λιόν – Αποτελέσματα και βαθμολογία

00:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είναι ο διαστρικός αστεροειδής 3I/ATLAS τεχνολογικής προέλευσης με εχθρικές προθέσεις;

23:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ο Μλάντεν Πέτριτς αποθέωσε το «τριφύλλι»: «Ομάδα με απίστευτη ιστορία και τρελούς οπαδούς»

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Βγαλμένος από τα καλύτερα ευρωπαϊκά του βράδια!

23:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Europa League: Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός 1-4 Βραδιά ονείρου στη Βέρνη!

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή - Γίνονται έργα ενίσχυσης στατικότητας, υπό τονε φόβο σεισμού

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Πού θα φυλακιστεί ο Σαρκοζί: Υποψήφια η VIP La Sante που «φιλοξένησε» τον Κάρλος το Τσακάλι - Ντους, τηλέφωνο και 14 ευρώ για τηλεόραση

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πέθανε πρώην παίκτης της Άρσεναλ μόλις στα 21 του χρόνια

22:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: Υπογράφηκε συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για αέριο και πυρηνική ενέργεια

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Ανανεωμένοι χάρτες για την κακοκαιρία: Μετακινείται ο «πυρήνας» - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

14:25LIFESTYLE

Νένα Μεντή: «Με τον επί 47 χρόνια σύντροφό μου ζούμε χώρια σε διαφορετικά σπίτια»

18:07LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Δεν άφησε τίποτα στη φαντασία του κοινού με το διάφανο catsuit της

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Πολύ κακή ιδέα να πουλήσουμε F–35 στον Ερντογάν»

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Βγαλμένος από τα καλύτερα ευρωπαϊκά του βράδια!

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail - Τραμπ προς Ερντογάν: Αυτός ξέρει από νοθεία στις εκλογές

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:53LIFESTYLE

Μάικλ Ντάγκλας - Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: Μοιράζονται τα πάντα - ακόμα και τα γενέθλιά τους - Η ερωτική διαδρομή τους από το 1998

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης είχε την πρώτη συνάντηση με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ

22:59MEETING POINT

Η αναβολή της συνάντησης Κυριάκου - Ταγίπ οδηγεί σε αλλαγή σκηνικού στα ελληνοτουρκικά

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

23:00ΚΟΣΜΟΣ

«Πυρά» τουρκικής αντιπολίτευσης για τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ: Φιάσκο για Halkbank, Μπράνσον και εκλογές

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ