Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ύποπτη μυστική δοκιμή πυραύλων στο Ιράν

Αυτή η δορυφορική φωτογραφία από την Planet Labs PBC δείχνει μια καμένη εξέδρα εκτόξευσης στο διαστημοδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί του Ιράν στην επαρχία Σεμνάν, Ιράν, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Το καθεστώς του Ιράν φέρεται να πραγματοποίησε αδήλωτη δοκιμή πυραύλων στις εγκαταστάσεις του Διαστημοδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί, αποκάλυψαν δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από το Associated Press, ενισχύοντας τις υποψίες για την πρόοδο του προγράμματος όπλων του Ιράν εν μέσω συνεχιζόμενης διεθνούς έντασης.

Η ανακάλυψη συμπίπτει με τις εντάσεις σχετικά με την επικείμενη επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ και αναζωπυρώνει τις υποψίες για το εύρος του προγράμματος όπλων του Ιράν, που εμμένει στην ανάπτυξη νέων στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν από το Planet Labs PBC δείχνουν σημάδια καψίματος στην εξέδρα εκτόξευσης, που βρίσκεται περίπου 230 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, στην επαρχία Σεμνάν. Τα μοτίβα ζημιών που εντοπίστηκαν ταιριάζουν με αυτά που άφησαν οι προηγούμενες εκτοξεύσεις, υποδεικνύοντας σημαντική πρόσφατη δραστηριότητα.

Αυτή η δορυφορική φωτογραφία από το Planet Labs PBC δείχνει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στο εργοστάσιο στερεών καυσίμων Shahroud του Ιράν έξω από το Shahroud, 5 Σεπτεμβρίου 2025. Planet Labs PBC via AP

Ο Fabian Hinz, ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, είπε στο Associated Press ότι το εύρος και η φύση των καψιμάτων υποδηλώνουν τη χρήση πυραύλου στερεού καυσίμου, καθώς τα σωματίδια οξειδίου του αλουμινίου που απελευθερώνονται από αυτόν τον τύπο προωθητικού δημιουργούν χαρακτηριστικά ίχνη στις πλατφόρμες. Ομοίως, ο προσανατολισμός των σημαδιών υποδηλώνει τη χρήση ενός διαφράγματος έκρηξης για να κατευθύνει τις φλόγες τη στιγμή της εκτόξευσης.

Αυτή η δορυφορική φωτογραφία που παρέχεται από την Planet Labs PBC δείχνει το εργοστάσιο στερεών καυσίμων Shahroud του Ιράν έξω από το Shahroud, Ιράν, μετά από ισραηλινή επίθεση στις 25 Ιουνίου 2025 Planet Labs PBC via AP

Στις 18 Σεπτεμβρίου, οι Ιρανοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διένειμαν εικόνες ενός ίχνους πυραύλου που φαίνεται στο ηλιοβασίλεμα πάνω από την επαρχία Σεμνάν. Οι αρχές της χώρας δεν έδωσαν δημόσιες εξηγήσεις για την προέλευση αυτού του φαινομένου, ούτε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το περιστατικό.

Reports of a projectile seen in the sky of the Iranian city of Semnan this evening, Sep 18, 2025.

Likely IRGC ballistic missile test. pic.twitter.com/BJmgjpydoD — Mehdi H. (@mhmiranusa) September 18, 2025

Προηγουμένως, η πλατφόρμα του λιμανιού είχε βαφτεί με εθνικά χρώματα, αλλά οι επόμενες ακολουθίες εικόνων που περιγράφονται λεπτομερώς από το AP δείχνουν ότι η επιφάνεια είχε μια άτονη και κατεστραμμένη εμφάνιση, που συμπίπτει με την προαναφερθείσα ημερομηνία.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο βουλευτής Μοχσέν Ζανγκανέχ είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο (ICBM) την προηγούμενη Πέμπτη. Ο βουλευτής το παρουσίασε ως επίδειξη δύναμης απέναντι στις προκλήσεις από το Ισραήλ και τη Δύση, δηλώνοντας: «Το προηγούμενο βράδυ δοκιμάσαμε έναν από τους πιο προηγμένους πυραύλους στη χώρα, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε δοκιμαστεί, και αυτή η δοκιμή ήταν επιτυχής».

Ωστόσο, δεν παρείχε στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του.

Οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έχουν συνήθως βεληνεκές άνω των 5.500 χιλιομέτρων, υπερβαίνοντας κατά πολύ το όριο των 2.000 χιλιομέτρων που επέβαλε ο Ανώτατος Ηγέτης Αλί Χαμενεΐ. Αυτό το όριο περιλαμβάνει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας στόχους όπως το Ισραήλ και τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι διαστημικές και στρατιωτικές υπηρεσίες των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσαν τη δραστηριότητα εκτόξευσης ιρανικών δορυφόρων στις 18 Σεπτεμβρίου και καμία ιρανική αναγνώριση της ακριβούς φύσης του εκτοξευόμενου σκάφους δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

