Κίρα Νάιτλι: «Σφράγισε» το τέλος της από τους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Η Κίρα Νάιτλι αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει ξανά στην μεγάλη οθόνη ως Ελίζαμπεθ Σουάν, ρόλο που ενσάρκωσε στην σειρά ταινιών «Πειρατές της Καραϊβικής».

Η απάντηση της ηθοποιού στο «People» έρχεται μετά την πρόσφατη δήλωση του Ορλάντο Μπλουμ ότθ θα ήθελε ένα reunion του cast.

Η Νάιτλι ενσάρκωσε την Ελίζαμπεθ Σουάν από το πρώτο sequel της ταινίας το 2003 στο πλευρό του θρυλικού «Τζακ Σπάροου» (Τζόνι Ντεπ). Το πέμπτο και τελευταίο sequel της ταινίας προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 2017.

Όταν ρωτήθηκε για πιθανή νέα ταινία, η Νάιτλι απάντησε: «Δεν έχουν γίνει συζητήσεις. Νομίζω ότι οι μέρες μου ως πειρατίνα έχουν τελειώσει. Περάσαμε πολλά χρόνια με αυτόν τον ρόλο, ήταν υπέροχα και είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα.»

Ο Μπλουμ, μιλώντας τον Αύγουστο στο Fan Expo Chicago 2025, είχε τονίσει ότι για να πετύχει μια νέα ταινία, θα πρέπει να επιστρέψει όλο το αρχικό καστ. Ο παραγωγός Τζέρι Μπρουκχάιμερ επιβεβαίωσε επίσης ότι έχει συζητήσει με τον Τζόνι Ντεπ για ενδεχόμενο έκτο μέρος, προσθέτοντας: «Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, θα το έκανε. Όλα εξαρτώνται από το σενάριο».

Keira Knightley Has Moved on from the Pirates of the Caribbean Franchise: 'My Pirating Days Are Over' (Exclusive) https://t.co/YwczHC0Gkd — People (@people) September 26, 2025

