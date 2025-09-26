Η Ριάνα γέννησε την κόρη της φορώντας κοσμήματα αξίας άνω των $150.000

Η λάμψη δεν σταματά ποτέ για τη Ριάνα— ούτε καν στο μαιευτήριο. Η 37χρονη σταρ και ιδρύτρια της «Fenty Beauty» ανακοίνωσε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, μέσω Instagram τη γέννηση του τρίτου παιδιού της —και πρώτης κόρης της.

Η «ντίβα της pop» ανήρτησε μια τρυφερή φωτογραφία όπου κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κορούλα της, φορώντας κοσμήματα που ξεπερνούν σε αξία τα 150.000 δολάρια.

Their mother-daughter style era is off to an impressive start. https://t.co/aiCKGo7Ave

— Marie Claire (@marieclaire) September 25, 2025



Στην εικόνα, η Ριάνα κοιτάζει με στοργή την κόρη της, ενώ στο χέρι της διακρίνεται το πολυτελές ρολόι Audemars Piguet Royal Oak από ροζ χρυσό 18 καρατίων, αξίας 99.900 δολαρίων.

Το look της ολοκληρώνεται με το custom δαχτυλίδι “Mom” από το διάσημο κοσμηματοπωλείο XIV Karats του Μπέβερλι Χιλς και ένα μενταγιόν “R” του Renato Cipullo, αξίας 7.950 δολαρίων.

Η τραγουδίστρια του “Diamonds”, που έχει ήδη δύο γιους —τον 3χρονο RZA και τον 2χρονο Riot— με τον σύντροφό της A$AP Rocky, συνόδευσε την ανάρτησή της με μία λιτή λεζάντα: «Rocki Irish Mayers Sept 13 2025», αποκαλύπτοντας έτσι το όνομα και την ημερομηνία γέννησης της κόρης τους.

https://www.instagram.com/p/DO__rqykkB9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι ευχές από θαυμαστές και διάσημους κατέκλυσαν τα σχόλια. Η Ντονατέλα Βερσάτσε έγραψε: «Υπέροχη!Συγχαρητήρια! Στέλνω όλη μου την αγάπη σε εσένα και την όμορφη οικογένειά σου», ενώ άλλοι σχολίασαν: «Επιτέλους απέκτησε το κοριτσάκι της!» και «Γεννήθηκε μια πριγκίπισσα».

Ο επίσημος λογαριασμός της Audemars Piguet δεν παρέλειψε να συγχαρεί την καλλιτέχνιδα, σχολιάζοντας: «Συγχαρητήρια».

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η Rihanna είχε εμφανιστεί πολλές φορές με το εντυπωσιακό ρολόι, συνδυάζοντάς το με looks που κυμαίνονταν από ένα hoodie των 75 δολαρίων από τη δική της «Savage X Fenty», μέχρι κομψά φορέματα «Saint Laurent».

Ακόμα και στο μαιευτήριο, το στιλ της ήταν απόλυτα προσεγμένο, με τους θερμούς τόνους του ροζ χρυσού να εναρμονίζονται με τη ρομαντική, «ροζ» θεματολογία της γέννησης της κόρης της.

Εξάλλου, όπως η ίδια μας έχει πει: «Shine bright like a diamond» — και αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, ισχύει και για τον τοκετό.

Διαβάστε επίσης